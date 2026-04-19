Crimson Desert – Großes Update kommt nächste Woche mit Presets und Inventar-Tabs

Crimson Desert gönnt sich nach Wochen im Wochentakt eine kleine Verschnaufpause, aber diesmal aus einem ziemlich guten Grund: Das nächste Update soll so umfangreich werden, dass Pearl Abyss den üblichen Patch-Termin auslässt und stattdessen irgendwann in der kommenden Woche nachliefert. Wer also heute schon auf den nächsten Drop gehofft hat, muss sich noch ein paar Tage gedulden.

Seit dem Launch am 19. März 2026 hat das Action-Adventure mit Open World regelmäßig Updates bekommen, die neue Features nachreichen, Systeme nachschärfen und auf Community-Feedback reagieren. Auch wenn das Spiel weiterhin polarisiert, ist der Rhythmus der Verbesserungen bislang auffällig konsequent gewesen.

Warum das Update erst nächste Woche kommt

Warum verschiebt Pearl Abyss den Patch auf nächste Woche? Laut dem offiziellen Statement soll der nächste Build zusätzliche Zeit für Tests und Feinschliff bekommen, bevor er ausgerollt wird. Gerade weil diesmal mehrere stark gewünschte Komfortfunktionen auf einmal kommen, will das Team offenbar vermeiden, dass der Patch mit unnötigen Problemen startet.

Unterm Strich bedeutet das: Der wöchentliche Update-Flow wird einmalig unterbrochen, damit ein größerer Sprung stabil sitzt. Für alle, die sich schon an den festen Rhythmus gewöhnt haben, ist das zwar ungewohnt, aber angesichts des Umfangs nachvollziehbar.

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Die wichtigsten Neuerungen im nächsten Patch

Welche Features stecken im großen Crimson-Desert-Update? Der Patch bringt mehrere Änderungen, die direkt den Alltag in der Open World betreffen, vom Handling der Steuerung bis zur Übersicht im Inventar. Pearl Abyss hat bereits ein paar Kernpunkte genannt, weitere Details sollen im Umfeld des Releases folgen.

Tastatur-, Maus- und Controller-Presets, um Eingaben schneller an den eigenen Stil anzupassen

Schwierigkeitsgrade, damit Kämpfe und Progression besser zur eigenen Komfortzone passen

Kategorie-Tabs für das Inventar, um Gegenstände schneller zu sortieren und zu finden

Zusätzliche Inhalte und Anpassungen, die im Update-Paket enthalten sein sollen

Gerade die Kombination aus Schwierigkeitsoptionen und Presets dürfte vielen entgegenkommen, die Crimson Desert entweder zu sperrig in der Bedienung oder zu ungleich im Anspruch finden. Dazu passt auch, dass Pearl Abyss in den letzten Wochen immer wieder an Balancing und Spielgefühl geschraubt hat.

Dateigröße und Grafik-Upgrade im Hintergrund

Warum fällt die Dateigröße dieses Updates größer aus als sonst? Pearl Abyss hat bereits angedeutet, dass das Paket mehr Speicherplatz als die bisherigen Wochenpatches beanspruchen wird. Als Grund nennt das Studio Verbesserungen an der Qualität der entfernten Landschaften, also an der Fernsicht.

Das klingt nach einem eher technischen Upgrade, könnte aber in einer weiten Open World besonders spürbar sein, wenn Horizonte, Gebirge und entfernte Areale weniger matschig wirken und die Welt insgesamt homogener aussieht. Wer nur begrenzten Speicher hat, sollte trotzdem damit rechnen, etwas Platz freizuräumen.

Freut ihr euch auf Schwierigkeitsgrade und die neuen Presets, oder hofft ihr eher auf andere Baustellen, die Pearl Abyss als Nächstes angeht? Schreibt es gerne in die Kommentare.