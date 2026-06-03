Ubisoft bringt einen seiner beliebtesten Plattformer zurück. Im Rahmen der State of Play wurde Rayman Legends Retold offiziell angekündigt. Die Neuauflage erscheint am 1. Oktober 2026 für PlayStation 5 und soll den Klassiker nicht nur technisch modernisieren, sondern auch spielerisch erweitern.

Anders als ein einfaches Remaster versteht Ubisoft das Projekt als 3D-Neuinterpretation von Rayman Legends. Die Entwickler wollen den Charme des Originals bewahren, gleichzeitig aber neue Inhalte, erzählerische Wendungen und moderne Präsentation hinzufügen.

Der Glade of Dreams ist erneut in Gefahr

In Rayman Legends Retold bedroht ein neuer finsterer Bösewicht den Glade of Dreams. Rayman, Globox, Barbara, Grand Minimus und Murphy müssen erneut zahlreiche Teensies retten und durch magische Welten reisen.

Dabei bleibt das Grundprinzip erhalten: springen, gleiten, schlagen, Gegner besiegen und im besten Fall jede Menge Chaos verursachen.

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Neu sind unter anderem ein bisher unbekanntes Reich, zusätzliche Story-Elemente und neue Abschnitte, die stärker auf Inszenierung setzen.

3D-Optik statt klassischer 2D-Präsentation

Die größte Veränderung betrifft die Grafik. Rayman Legends Retold setzt auf vollständig überarbeitete 3D-Visuals. Ubisoft will die klassische 2D-Wahrnehmung aufbrechen, indem Kamera, Levelarchitektur und Zwischensequenzen dynamischer gestaltet werden.

Damit soll das Spiel eine Brücke zwischen der optischen Tiefe von Rayman 2 und Rayman 3 sowie dem schnellen Side-Scrolling-Gameplay von Rayman Legends schlagen.

Neue Musiklevel und vollständig vertonte Figuren

Auch beim Soundtrack legt Ubisoft nach. Die Musik stammt erneut von Christophe Héral und Grant Kirkhope und wurde für die Neuauflage erweitert. Zusätzlich gibt es neue vertonte Zwischensequenzen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe sollen die Figuren vollständig gesprochen sein. Damit will Ubisoft der Welt und den Charakteren mehr Persönlichkeit verleihen.

Ebenfalls neu sind vier zusätzliche Musiklevel, in denen Aktionen passend zum Rhythmus der Musik ausgeführt werden müssen.

Koop für bis zu vier Spieler

Rayman Legends Retold kann erneut gemeinsam gespielt werden. Im lokalen Koop-Modus treten bis zu vier Spieler zusammen an. Dabei können sie sich gegenseitig helfen, um Lums und Teensies wetteifern oder sich absichtlich aus dem Weg schubsen.

Auch Kung Foot kehrt zurück. Der beliebte Mehrspielermodus erhält überarbeitete Steuerung, Power-ups und anpassbare Regeln.

Rayman Origins ist ebenfalls enthalten

Besonders interessant ist der Blick auf die Editionen. Bereits die Standard Edition von Rayman Legends Retold enthält neben dem Hauptspiel auch Rayman Origins: Enhanced Edition. Diese Fassung bietet 4K-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde, moderne Verbesserungen, haptisches Feedback und Quality-of-Life-Funktionen.

Die Deluxe Edition enthält zusätzlich:

Rayman Legends Retold

Rayman Origins: Enhanced Edition

Retro Pack mit vier Kostümen

Ingame-Art-Gallery

Vorbesteller erhalten außerdem das Hoodlum Havoc Pack mit zwei Kostümen für Rayman und Globox, inspiriert von Rayman 3.

Release im Oktober

Rayman Legends Retold erscheint am 1. Oktober 2026 für PS5. Vorbestellungen sind ab sofort im PlayStation Store möglich.

Für Fans der Reihe könnte die Neuauflage mehr sein als reine Nostalgie. Ubisoft nutzt Rayman Legends offenbar als Grundlage, um die Welt stärker auszubauen und den Klassiker mit moderner Technik neu zu erzählen.