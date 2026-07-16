Steam verschenkt Catch Me bis 17. Juli, dazu zwei Bonus-Freebies

Steam legt Mitte Juli 2026 wieder mit Gratis-Aktionen nach: Bis zum 17. Juli 2026 könnt ihr euch ein Multiplayer-Spiel aus dem Jahr 2023 dauerhaft kostenlos in die Bibliothek holen. Obendrauf gibt es zwei weitere Freebies, die allerdings an unterschiedliche Bedingungen und Zeitfenster geknüpft sind.

Wichtig ist dabei vor allem der Blick auf die jeweiligen Deadlines: Während ein Titel über eine klassische Free-to-Keep-Aktion läuft, wird ein anderes Spiel gerade noch gratis verteilt, bevor es in ein kostenpflichtiges Premium-Modell wechselt. Dazu kommt ein kostenloses DLC-Paket für ein bereits erschienenes Spiel.

Catch Me wird kurzzeitig verschenkt

Bis wann könnt ihr Catch Me kostenlos sichern? Catch Me ist bis zum 17. Juli 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit (MESZ) gratis auf Steam verfügbar und lässt sich in diesem Zeitraum dauerhaft eurer Bibliothek hinzufügen.

Das Indie-Spiel von ByteRockers Games setzt auf chaotische 4-Personen-Action im Tag-Stil und fühlt sich vom Grundgedanken her wie ein Party-Rennspiel an, bei dem ihr euch gegenseitig jagt, austrickst und mit Umgebungsfallen in die Parade fahrt. Der Fokus liegt klar auf schnellen Runden, einfachen Regeln und Momenten, die in jeder Gruppe für Lacher sorgen können.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

In den Matches sprintet ihr durch bunte Maps, nutzt Power-ups und fiese Tricks, um dran zu bleiben oder zu entkommen. Mit dabei sind unter anderem Sprünge durch Fenster, Elektroschocks gegen Gegner, Wurfaktionen und ein spürbarer Hang zum Slapstick, der das Spiel als lockeren Multiplayer-Absacker positioniert.

Zwei Bonus-Freebies mit eigenen Bedingungen

Welche zwei Extras sind zusätzlich gratis? Neben Catch Me könnt ihr euch aktuell noch ein kostenloses DLC-Paket für The Mound: Omen of Cthulhu sichern und außerdem Escape Line gratis mitnehmen, bevor es im August 2026 kostenpflichtig wird.

Freebie Was ihr bekommt Voraussetzung Deadline Lost Explorers Swords Pack (The Mound: Omen of Cthulhu) 2 Schwert-Skins Basis-Spiel muss vorhanden sein 29. Juli 2026 Escape Line Vollständiges Spiel dauerhaft in der Bibliothek Einmalig gratis beanspruchen vor Umstellung Wechsel auf kostenpflichtig Anfang August 2026

The Mound: Omen of Cthulhu bekommt mit dem Lost Explorers Swords Pack ein kleines Goodie für alle, die das Hauptspiel bereits besitzen. Inhaltlich sind es zwei kosmetische Schwert-Designs. Kein Gamechanger, aber ein netter Bonus, wenn ihr ohnehin gerade in The Mound unterwegs seid.

Escape Line ist dagegen deutlich größer, denn hier geht es um ein komplettes Spiel: eine choice-driven Visual Novel mit psychologischem Horror-Einschlag, die Mystery, Sci-Fi und Romance miteinander verbindet. Ihr wacht ohne Erinnerungen auf einer seltsamen Insel auf und arbeitet euch gemeinsam mit drei rätselhaften Sirenen durch Entscheidungen, die zu mehreren Enden führen können.

Warum sich Escape Line gerade besonders lohnt

Was passiert, wenn Escape Line kostenpflichtig wird? Laut Entwickler soll Escape Line Anfang August 2026 als kostenpflichtiger Titel für 2 Euro erscheinen. Wer das Spiel vorher kostenlos beansprucht, behält es dauerhaft und soll auch zukünftige Updates sowie DLC weiterhin gratis erhalten.

Der Entwickler begründet den Schritt mit dem Wunsch nach gesünderen Grenzen im Umgang mit der Community. In der Kommunikation wird unter anderem von bad-faith Kritik, Vorwürfen rund um KI-Erstellung, Druck durch Review-Erpressung in Richtung neuer Features sowie Belästigung wegen der Story-Entscheidungen gesprochen. Auf itch.io soll Escape Line weiterhin kostenlos bleiben.

Habt ihr euch Catch Me oder Escape Line schon gesichert, und welches der drei Freebies klingt für euch am spannendsten? Schreibt es gern in die Kommentare.