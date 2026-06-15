Super Mario Bros. für NES verkauft sich für 3 Mio. Dollar – warum so teuer

Ein versiegeltes Exemplar von Super Mario Bros. für das Nintendo Entertainment System hat bei einer Auktion einen neuen Weltrekord aufgestellt und ist damit offiziell das teuerste Videospiel, das je verkauft wurde. Der Zuschlag lag bei 3 Millionen Dollar und setzt ein Ausrufezeichen hinter den ohnehin seit Jahren heiß laufenden Markt für Retro-Raritäten.

Verkauft wurde eine Ausgabe aus dem Jahr 1985, also aus der Anfangszeit des NES. Gerade weil Super Mario Bros. nicht nur ein Klassiker, sondern für viele auch ein Stück Videospielgeschichte ist, sorgt der Rekordpreis aktuell für reichlich Gesprächsstoff in der Sammler- und Gaming-Szene.

Der Rekordverkauf und seine Besonderheiten

Was macht genau dieses Exemplar so wertvoll? Entscheidend ist die Kombination aus Zustand, Seltenheit und offizieller Bewertung: Das Spiel ist noch original verschweißt und wurde von Professional Sports Authenticator (PSA) mit der Note 9.6 A++ eingestuft. Damit gilt es als bestes bekanntes Exemplar innerhalb seiner Variante.

Außerdem handelt es sich um eine sogenannte gloss-sealed Version, erkennbar an einem speziellen Glanz-Sticker-Siegel. Dieses Siegel steht für die zweite Produktionsrunde der Cartridge und macht die Edition nicht nur begehrt, sondern auch historisch interessant, weil sie zu den frühesten noch in nahezu perfektem Zustand erhaltenen Exemplaren zählt.

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Die Zahl vergleichbarer, offiziell bewerteter Kopien ist extrem gering. Von der gloss-sealed Variante sind laut Auktionsumfeld derzeit nur drei gradete Exemplare bekannt, darunter dieses PSA-Spitzenstück sowie eine Wata 9.4 A++ Kopie und eine VGA 80 Kopie.

So entwickelt sich der Markt für versiegelte Nintendo-Klassiker

Welche Rekorde wurden damit übertroffen? Der neue Bestwert lässt frühere Höchstpreise deutlich alt aussehen. Noch vor diesem Verkauf lag der bisher teuerste Super Mario Bros.-Deal aus demselben Auktionshaus bei rund 750.000 Dollar für eine 9.6 A bewertete, versiegelte Ausgabe aus einer mittleren Produktionsphase.

Auch andere Rekordhalter müssen sich nun hinten anstellen. Eine versiegelte Kopie von Super Mario 64 lag zuvor bei etwas über 1,5 Millionen Dollar. Auffällig ist dabei ein Trend, der sich seit Jahren verstärkt: Besonders oft sind es ikonische Nintendo-Titel, die in Auktionen in neue Preisregionen vorstoßen.

Dass dieser Markt überhaupt so eskaliert, ist im Vergleich zur langen Spielehistorie noch relativ neu. Laut Auktionshaus fiel die erste sechsstellige Videospiel-Auktion erst 2019, als eine zweite Produktionsvariante von Super Mario Bros. für rund 100.000 Dollar verkauft wurde.

Spiel Bewertung und Zustand Auktionspreis (umgerechnet) Super Mario Bros. PSA 9.6 A++ versiegelt ca. 3 Mio. Dollar Super Mario Bros. 9.6 A versiegelt ca. 750.000 Dollar Super Mario 64 versiegelt ca. 1,5 Mio. Dollar The Legend of Zelda seltene Kopie ca. 870.000 Dollar Super Mario World seltene Kopie ca. 144.000 Dollar

Was der Rekord für Sammler und die Zukunft bedeutet

Warum könnten die Preise weiter steigen? Der neue Rekord wirft sofort die nächste große Frage auf: Gibt es irgendwo noch eine versiegelte Version aus der allerersten Produktionsrunde von Super Mario Bros.? Sollte ein solches Exemplar jemals auftauchen, dürfte die Messlatte von rund 3 Millionen Dollar für viele Bieter nur der Startpunkt sein.

Spannend ist auch der Blick nach vorn: Der Deal befeuert Spekulationen, ob heutige AAA-Spiele in 40 oder 50 Jahren ähnliche Sammlerwerte erreichen könnten. Aktuell zeigt sich jedoch ein klares Muster: Retro-Klassiker mit kulturellem Gewicht, extremem Seltenheitsfaktor, perfekter Versiegelung und Top-Grading sind die Titel, die in Auktionen die ganz großen Sprünge machen.

Wie siehst du das: Ist so ein Rekordpreis für ein versiegeltes NES-Spiel nachvollziehbar, oder ist der Retro-Markt längst abgehoben? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.