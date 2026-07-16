Mario Tennis Fever Update 1.1.0 – Galaxy-Court, GameChat, Balancing

Nintendo hat die Patchnotes für das Juli-Update 2026 von Mario Tennis Fever veröffentlicht. Version 1.1.0 ist ab sofort verfügbar und bringt kostenlos neue Inhalte im Stil von Super Mario Galaxy, zusätzliche Online-Funktionen sowie ein umfangreiches Balancing-Paket für Charaktere und Schläger mit.

Im Mittelpunkt stehen ein neues Spielfeld, ein neuer Spezialmodus und ein besonders auffälliger Fever-Schläger, der Matches spürbar chaotischer machen kann. Dazu kommen Quality-of-Life-Optionen, die im Alltag vor allem für Ranked Matches und schnelle Rematches nützlich sind.

Neue Inhalte im Super-Mario-Galaxy-Stil

Welche neuen Inhalte bringt das Juli-Update 2026? Seit dem 15. Juli 2026 ist der neue Fever-Schläger Black Hole verfügbar. Trifft der Fever Shot mit diesem Schläger auf dem Boden auf, entsteht ein schwarzes Loch, das nahe Figuren anzieht und dabei nach und nach Schaden an der HP-Leiste verursacht. Sinkt die HP auf 0, wird die Figur eingesogen und scheidet aus. Bälle werden dabei ausdrücklich nicht angezogen, es geht also rein um Positionsspiel und Risiko-Management.

Passend dazu gibt es den neuen Galaxy-Court, laut Patchnotes direkt von Super Mario Galaxy inspiriert. Gespielt wird auf einem fernen Planeten, die Ballgeschwindigkeit ist nicht extrem hoch, dafür springen die Bälle deutlich stärker. Je nach Modus unterscheidet sich sogar die Form des Feldes, etwa zwischen freiem Spiel, Rangliste und Spezialmatch.

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Neu ist außerdem das Special Match Galaxy Court Match: Hier wird auf einem kugelförmigen Court gespielt, und im Verlauf der Partie taucht jeweils einer von drei Prankster Comets auf, die die Strategie spürbar verändern. Als weiteres Goodie kommen fünf neue Farben für Luma dazu. Wer gerne sammelt, kann jetzt zudem Marios Classic-Outfit als Belohnung freischalten, sobald fünf Medaillen erreicht wurden.

GameChat und GameShare erweitern das Online-Spielen

Wie funktioniert das neue Spielen über GameChat? Mit Version 1.1.0 ergänzt Nintendo GameShare sowie Play via GameChat. Dadurch könnt ihr Mario Tennis Fever mit Freunden über GameChat spielen, auch wenn diese das Spiel nicht besitzen. Unterstützt werden sowohl Swing-Steuerung als auch Button-Steuerung, außerdem sind Spiele in Mix It Up nutzbar.

Wichtig dabei: Für GameChat wird eine aktive Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft benötigt, und zwar für alle Teilnehmenden der Session.

Balancing für 16 Charaktere und Anpassungen an Fever-Schlägern

Welche Charaktere wurden in Version 1.1.0 verändert? Insgesamt wurden 16 Figuren angepasst, von kleinen Zielhilfe-Tweaks bis zu deutlichen Buffs. Die Änderungen im Überblick:

Diddy Kong: Schlagstärke leicht erhöht, Zielen auf die Seitenlinien leicht verbessert, Bugfix für schwache Rückhand-Star-Shots.

Kamek: Mehr Spin bei Schlägen.

Trockenknochen: Laufgeschwindigkeit erhöht, Zielen auf die Seitenlinien verbessert, stabile Rückschlagdistanz leicht erhöht.

Pauline: Zielen auf die Seitenlinien verbessert.

Bowser Jr.: Zielen auf die Seitenlinien verbessert.

Baby Peach: Stabile Rückschlagdistanz erhöht.

Piranha-Pflanze: Stabile Rückschlagdistanz leicht erhöht.

Yoshi: Bugfix für schwache Rückhand-Star-Shots.

Mopsie: Bugfix für schwache Vorhand-Star-Shots, Rückhand-Schläge stärker.

Trockenknochen-Bowser: Vorhand-Schläge stärker.

Luigi: Vertikale Reichweite erhöht.

Baby Luigi: Vertikale Reichweite erhöht.

Toad: Bugfix für falsch dargestellte Schlägereffekte, dadurch stabile Rückschlagdistanz leicht erhöht.

Rosalina: Startet beim Bewegen etwas später ins Laufen, Zielen auf die Seitenlinien reduziert, Drop-Shots springen leichter und fliegen weiter.

Donkey Kong : Startet beim Bewegen etwas später ins Laufen.

: Startet beim Bewegen etwas später ins Laufen. Blooper: Zielen auf die Seitenlinien leicht reduziert.

Auch acht Fever-Schläger wurden angepasst, während der beliebte Ghost Racket laut Patchnotes unberührt bleibt. Diese Schläger-Änderungen sind neu:

Mini Mushroom Racket: Schrumpf-Effekt endet jetzt, wenn ein Punkt erzielt wird.

Ice Flower Racket: Kürzere Stopp-Dauer bei Kontakt mit einem Eisball, maximale Zahl der Eis-Bälle von 5 auf 4 reduziert.

Star Racket: Entfernt während des Effekts jetzt Mini-Pilze aus dem Mini Mushroom Racket.

Bullet Bill Racket: Bessere Zielbarkeit auf die Seitenlinien.

Freezing Racket: Effekt endet nicht mehr nach 10 Ballwechseln, sondern nur noch nach 15 Sekunden.

Amp Racket: Effekt endet nicht mehr nach 20 Ballwechseln, sondern nach 12 Sekunden.

Metal Racket: Während des Effekts seid ihr langsamer, Bewegungstempo entspricht dem bei niedriger HP, entfernt außerdem Mini-Pilze aus dem Mini Mushroom Racket.

? Block Racket: Black-Hole-Shots können nun als möglicher Fever-Shot-Effekt auftreten.

Zusätzlich wurde das Star-Point-Detection-Timing angepasst, um Star Shots leichter auszuführen.

Weitere Komfort-Optionen und Match-Anpassungen

Welche weiteren Änderungen sind im Patch enthalten? Abseits von Content und Balancing liefert Version 1.1.0 mehrere nützliche Optionen und Anpassungen:

Zusätzliche Courts in der Auswahl: Academy Court in den Varianten Gras, Hartplatz und Sandplatz.

Random-Auswahl im Schläger-Menü: Wer nach einem Match auf Continue geht, kann so jedes Spiel mit einem anderen Schläger bestreiten.

Option, um das gleichzeitige Drücken von A- und B-Button für einen Flat Shot zu deaktivieren.

Anpassung der Zufallsauswahl in Search All Modes für Ranked Match.

Galaxy Court ist nun auch ein Ranked-Match-Court, inklusive angepasster Reihenfolge der Court-Liste.

Racket Factory Match: Wenn ihr beim Aufheben eines Fever-Schlägers keinen vollen FV-Gauge-Balken habt, wird der FV-Gauge nun bis auf 1 Balken aufgefüllt.

Mehrere weitere Anpassungen und Bugfixes zur Verbesserung des Spielgefühls.

Was haltet ihr vom Black Hole Racket und dem Galaxy Court Match, und welche Balance-Änderung freut euch am meisten? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.