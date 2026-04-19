Elden Ring auf Switch 2 vorbestellbar – Game-Key Card statt Cartridge

Elden Ring: Tarnished Edition ist für Nintendo Switch 2 mittlerweile bei großen Händlern zur Vorbestellung aufgetaucht und klingt auf dem Papier wie der perfekte Deal für unterwegs. Allerdings hängt an der Switch-2-Version ein dickes Sternchen, das für viele den Kauf deutlich unattraktiver machen dürfte.

Gleich zwei Punkte stechen bei den aktuellen Produktinfos heraus: Der Preis liegt bei umgerechnet rund 80 Euro und offenbar handelt es sich nicht um eine klassische Cartridge mit Spieldaten, sondern um eine sogenannte Game-Key Card. Wer auf physische Spiele setzt, sollte hier sehr genau hinsehen.

Preis und Inhalt der Tarnished Edition

Was steckt in Elden Ring: Tarnished Edition für Switch 2 drin? Der hohe Preis wirkt zunächst wie ein Ausreißer, besonders wenn man ihn mit anderen Third-Party-Ports auf Switch 2 vergleicht, die oft bei rund 60 Euro liegen. Bei Elden Ring ist der Aufschlag aber nicht einfach nur Willkür, denn diese Edition soll das Hauptspiel direkt zusammen mit der großen Erweiterung Shadow of the Erdtree enthalten.

Unterm Strich entspricht der Preis damit einem typischen Bundle, wie es auch auf anderen Plattformen angeboten wird. Trotzdem bleibt es eine Ansage, vor allem weil andere Komplettpakete auf Switch 2 teils günstiger ausfallen. Wer Elden Ring und Shadow of the Erdtree ohnehin gemeinsam kaufen wollte, bekommt hier zwar ein rundes Gesamtpaket, aber eben nicht zum typischen Switch-2-Port-Preis.

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Dazu kommt: Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es weiterhin nicht. In Händlerlisten taucht teils der 31. Dezember 2026 als Termin auf, was in der Regel als Platzhalter gilt und keine echte Bestätigung für ein Release-Fenster darstellt.

Game-Key Card als großes Sternchen

Was ist eine Switch-2-Game-Key Card? Bei einer Game-Key Card befindet sich nicht das vollständige Spiel auf der Karte. Stattdessen dient sie als physischer Schlüssel: Du musst das Spiel per Internetverbindung herunterladen und die Key-Card muss zum Spielen im System stecken.

Der Vorteil: Die Karte kann in der Regel auf mehreren Konsolen genutzt werden und lässt sich wie ein physisches Spiel weiterverkaufen. Der Nachteil: Ohne Download geht gar nichts und wer auf eine vollständig offline nutzbare Sammlung setzt, bekommt hier eben keine klassische Cartridge mit Daten. Gerade bei einem riesigen Open-World-RPG wie Elden Ring inklusive umfangreicher Erweiterung ist es zwar nachvollziehbar, dass der Speicherbedarf ein Thema ist, aber für viele Fans bleibt es ein Dealbreaker.

Diese Switch-2-Spiele setzen ebenfalls auf Game-Key Cards

Welche Titel sind auf Switch 2 als Game-Key Card gelistet? Elden Ring: Tarnished Edition ist nicht allein. Eine ganze Reihe großer Releases und Sammlungen soll auf Switch 2 ebenfalls in dieser Form erscheinen:

007 First Light

Assassin’s Creed Shadows

Borderlands 4

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Cronos: The New Dawn

Destroy All Humans

Digimon Story: Time Stranger

Disgaea 7 Complete

Disgaea Mayhem

Dragon Ball: Sparking! Zero

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake

Dragon Quest 7: Reimagined

Dynasty Warriors: Origins

EA Sports FC 26

EA Sports Madden NFL 26

Elden Ring: Tarnished Edition

Farming Simulator: Signature Edition

Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Gear.Club Unlimited 3

Goodnight Universe

High On Life 2

Hitman: World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Little Nightmares 3

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

NBA 2K26

Nicktoons & The Dice of Destiny

Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition

No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files

Octopath Traveler 0

Pac-Man World 2 Re-Pac

Persona 3 Reload

PGA Tour 2K25

Pokemon Pokopia

Pragmata

Puyo Puyo Tetris 2S

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Resident Evil Generation Pack

Resident Evil Requiem

SnowRunner

Sonic x Shadow Generations

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Squirrel With a Gun

Star Wars Outlaws

Starship Troopers: Ultimate Bug War

Street Fighter 6

Suikoden 1 & 2 HD Remaster

Survival Kids

Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon

The Rogue Prince of Persia

The Witch’s Bakery

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Wild Hearts S

WWE 2K26

Yakuza 0: Director’s Cut

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Ys X: Proud Nordics

Wie siehst du das: Sind Game-Key Cards für dich ein akzeptabler Kompromiss, oder würdest du Elden Ring auf Switch 2 nur kaufen, wenn das Spiel komplett auf Cartridge steckt? Schreib es gern in die Kommentare.