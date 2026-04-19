Elden Ring auf Switch 2 vorbestellbar – Game-Key Card statt Cartridge

Elden Ring: Tarnished Edition ist für Nintendo Switch 2 mittlerweile bei großen Händlern zur Vorbestellung aufgetaucht und klingt auf dem Papier wie der perfekte Deal für unterwegs. Allerdings hängt an der Switch-2-Version ein dickes Sternchen, das für viele den Kauf deutlich unattraktiver machen dürfte.
Gleich zwei Punkte stechen bei den aktuellen Produktinfos heraus: Der Preis liegt bei umgerechnet rund 80 Euro und offenbar handelt es sich nicht um eine klassische Cartridge mit Spieldaten, sondern um eine sogenannte Game-Key Card. Wer auf physische Spiele setzt, sollte hier sehr genau hinsehen.
Preis und Inhalt der Tarnished Edition
Was steckt in Elden Ring: Tarnished Edition für Switch 2 drin? Der hohe Preis wirkt zunächst wie ein Ausreißer, besonders wenn man ihn mit anderen Third-Party-Ports auf Switch 2 vergleicht, die oft bei rund 60 Euro liegen. Bei Elden Ring ist der Aufschlag aber nicht einfach nur Willkür, denn diese Edition soll das Hauptspiel direkt zusammen mit der großen Erweiterung Shadow of the Erdtree enthalten.
Unterm Strich entspricht der Preis damit einem typischen Bundle, wie es auch auf anderen Plattformen angeboten wird. Trotzdem bleibt es eine Ansage, vor allem weil andere Komplettpakete auf Switch 2 teils günstiger ausfallen. Wer Elden Ring und Shadow of the Erdtree ohnehin gemeinsam kaufen wollte, bekommt hier zwar ein rundes Gesamtpaket, aber eben nicht zum typischen Switch-2-Port-Preis.
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Dazu kommt: Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es weiterhin nicht. In Händlerlisten taucht teils der 31. Dezember 2026 als Termin auf, was in der Regel als Platzhalter gilt und keine echte Bestätigung für ein Release-Fenster darstellt.
Game-Key Card als großes Sternchen
Was ist eine Switch-2-Game-Key Card? Bei einer Game-Key Card befindet sich nicht das vollständige Spiel auf der Karte. Stattdessen dient sie als physischer Schlüssel: Du musst das Spiel per Internetverbindung herunterladen und die Key-Card muss zum Spielen im System stecken.
Der Vorteil: Die Karte kann in der Regel auf mehreren Konsolen genutzt werden und lässt sich wie ein physisches Spiel weiterverkaufen. Der Nachteil: Ohne Download geht gar nichts und wer auf eine vollständig offline nutzbare Sammlung setzt, bekommt hier eben keine klassische Cartridge mit Daten. Gerade bei einem riesigen Open-World-RPG wie Elden Ring inklusive umfangreicher Erweiterung ist es zwar nachvollziehbar, dass der Speicherbedarf ein Thema ist, aber für viele Fans bleibt es ein Dealbreaker.
Diese Switch-2-Spiele setzen ebenfalls auf Game-Key Cards
Welche Titel sind auf Switch 2 als Game-Key Card gelistet? Elden Ring: Tarnished Edition ist nicht allein. Eine ganze Reihe großer Releases und Sammlungen soll auf Switch 2 ebenfalls in dieser Form erscheinen:
- 007 First Light
- Assassin’s Creed Shadows
- Borderlands 4
- Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster
- Cronos: The New Dawn
- Destroy All Humans
- Digimon Story: Time Stranger
- Disgaea 7 Complete
- Disgaea Mayhem
- Dragon Ball: Sparking! Zero
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
- Dragon Quest 7: Reimagined
- Dynasty Warriors: Origins
- EA Sports FC 26
- EA Sports Madden NFL 26
- Elden Ring: Tarnished Edition
- Farming Simulator: Signature Edition
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Gear.Club Unlimited 3
- Goodnight Universe
- High On Life 2
- Hitman: World of Assassination – Signature Edition
- Hogwarts Legacy
- Little Nightmares 3
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
- Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- NBA 2K26
- Nicktoons & The Dice of Destiny
- Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition
- No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files
- Octopath Traveler 0
- Pac-Man World 2 Re-Pac
- Persona 3 Reload
- PGA Tour 2K25
- Pokemon Pokopia
- Pragmata
- Puyo Puyo Tetris 2S
- Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army
- Resident Evil Generation Pack
- Resident Evil Requiem
- SnowRunner
- Sonic x Shadow Generations
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
- Squirrel With a Gun
- Star Wars Outlaws
- Starship Troopers: Ultimate Bug War
- Street Fighter 6
- Suikoden 1 & 2 HD Remaster
- Survival Kids
- Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
- The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon
- The Rogue Prince of Persia
- The Witch’s Bakery
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
- Wild Hearts S
- WWE 2K26
- Yakuza 0: Director’s Cut
- Yakuza Kiwami
- Yakuza Kiwami 2
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
- Ys X: Proud Nordics
Wie siehst du das: Sind Game-Key Cards für dich ein akzeptabler Kompromiss, oder würdest du Elden Ring auf Switch 2 nur kaufen, wenn das Spiel komplett auf Cartridge steckt? Schreib es gern in die Kommentare.