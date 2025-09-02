Morrowind trifft Elden Ring – Ein Meisterwerk der Modding-Kunst entsteht

Ein kreativer Modder namens InfernoPlus hat einen bemerkenswerten Schritt in der Welt der Videospiele gewagt, indem er die gesamte Weltkarte von Morrowind in Elden Ring integriert hat. Diese mutige Fusion verbindet das reichhaltige Worldbuilding und die packende Lore von The Elder Scrolls 3 mit dem dynamischen Kampfsystem von Elden Ring. InfernoPlus selbst beschreibt Morrowind als eines seiner Lieblingsspiele, obwohl es aus heutiger Sicht veraltet erscheint. Sein Ziel ist es, die besten Elemente beider Spiele zu vereinen.

Die Kombination von Morrowind und Elden Ring

Warum Morrowind und Elden Ring zusammenführen? Die Idee hinter dieser Modifikation ist es, die Welt und die Geschichte von Morrowind mit dem modernen Gameplay und den technischen Möglichkeiten von Elden Ring zu kombinieren. Bisher ist das Projekt noch nicht vollständig abgeschlossen, aber es bietet bereits jetzt eine beeindruckende Vielfalt an Möglichkeiten, die Welt von Morrowind in einem neuen Licht zu erleben.

InfernoPlus‘ erste Versuche, die Morrowind-Landschaft in Dark Souls 1 zu integrieren, scheiterten an den Einschränkungen der Engine. Dark Souls 3 war ein kleiner Fortschritt, aber letztlich erwies sich Elden Ring als die beste Wahl, nicht zuletzt wegen der fortgeschrittenen Modding-Tools und der überlegenen Spielmechanik.

Aktueller Stand des Projekts

Was fehlt noch in der Modifikation? Trotz des beachtlichen Fortschritts gibt es noch viel zu tun. Ein wesentlicher Punkt ist die Erstellung von Navmeshes für die Gegner, damit diese sich strategisch bewegen können. Derzeit sind die NPCs in der Welt noch nicht vollständig integriert; die menschlichen NPCs sind auf eine Standardfigur reduziert, während die nicht-menschlichen Charaktere durch Ziegen ersetzt wurden.

InfernoPlus erklärt, dass die Spieler sowohl Morrowind als auch Elden Ring besitzen müssen, um die Modifikation nutzen zu können. Diese Modifikation verstößt nicht gegen Urheberrechte, da sie auf bestehenden Besitztümern aufbaut und diese kombiniert.

Reaktionen und Zukunftsaussichten

Wie reagieren Bethesda und FromSoft? InfernoPlus ist überzeugt, dass das Projekt keine rechtlichen Probleme verursachen wird. Er fordert Bethesda auf, keine rechtlichen Schritte einzuleiten, da die Modifikation keine Urheberrechte verletzt. Was FromSoft betrifft, so zeigt sich InfernoPlus zuversichtlich, dass sie keine Einwände haben werden.

Die Gaming-Community zeigt sich begeistert von der Idee, Morrowind in einem modernen Kontext erleben zu können. InfernoPlus erhofft sich Unterstützung von anderen Moddern, um das Projekt zu vollenden und eines Tages ein vollständiges Spielerlebnis bieten zu können.

Was hältst du von dieser ambitionierten Modifikation? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!