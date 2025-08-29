Elden Ring Nightreign enthüllt neuen Herausforderungsmodus im September 2025

FromSoftware, bekannt für seine anspruchsvollen Spiele, hat erneut die Herausforderung für dich erhöht. Mit der Einführung des neuen Schwierigkeitsgrades „Deep of Night“ in Elden Ring Nightreign, das am 11. September 2025 erscheinen wird, richtet sich das Studio an die erfahrensten Spieler unter dir. Der neue Modus verspricht, den Ruf der Soulslike-Spiele als einige der herausforderndsten Spiele überhaupt zu festigen.

Was ist Deep of Night?

Welche Neuerungen bringt dieser Schwierigkeitsgrad mit sich? Deep of Night verspricht, die Schwierigkeit auf traditionelle Weise zu erhöhen, indem Gegner stärker werden. Doch darüber hinaus verfolgt dieser Modus eine tiefere Designphilosophie. Exklusive Items wie die „Depths Relics“ und Waffen mit mehreren zusätzlichen, aber auch nachteiligen Effekten werden eingeführt. Diese Neuerungen könnten auf einen roguelike Modus hindeuten, bei dem du dich auf mehrere „Runs“ einlassen musst, ähnlich wie in traditionellen Roguelikes.

Laut FromSoftware wird die Erfahrung in Deep of Night eine gewisse Zufälligkeit aufweisen, was es dir erschwert, gezielt einen bestimmten Nightlord anzugreifen. Dies könnte die Spielstrategie stark beeinflussen und von dir ein großes Maß an Anpassungsfähigkeit und Geschick verlangen.

Die Herausforderung der Tiefen

Wie viele Level umfasst der Modus? Die Tiefe von Deep of Night erreicht bis zu Level 5, wobei die vierte und fünfte Ebene einen „endlosen Kampf“ umfassen. Der Blogbeitrag von FromSoftware stellt direkt die Herausforderung, ob du es überhaupt bis zur dritten Ebene schaffen kannst. Die Tiefe und der Schwierigkeitsgrad des Modus sind so gestaltet, dass du ständig an die Grenzen deiner Ausdauer gebracht wirst, während du dich in unbekannte Gefilde stürzt.

Das Matchmaking- und Bewertungssystem in Elden Ring Nightreign sorgt jedoch dafür, dass du nicht sofort in die tiefsten Ebenen vordringen musst. Dies gibt dir Zeit und Raum, um die nötige Erfahrung zu sammeln und dich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.

Erwartungen und Spekulationen

Welche Reaktionen gibt es von der Community? Fans von Elden Ring Nightreign spekulieren bereits darüber, welche unheiligen Kombinationen von Everdark-Bossen dich in diesem neuen Modus erwarten könnten. Die Aussicht auf exklusive Gegenstände und neue Herausforderungen hat in der Community für viel Aufregung gesorgt.

Welche Erwartungen hast du an den neuen Schwierigkeitsgrad? Teile deine Vorhersagen für das, was sich in der fünften Ebene entfalten könnte, mit uns in den Kommentaren!