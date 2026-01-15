Rustler kostenlos im Epic Games Store – Mittelalter-Action trifft auf GTA-Nostalgie

Der Epic Games Store hat mit dem nächsten Gratisspiel für Januar 2026 erneut für Aufsehen gesorgt. Ab dem 22. Januar 2026 kannst du dir Rustler – Grand Theft Horse kostenlos sichern. Das Actionspiel erinnert stark an die frühen GTA-Titel, bietet aber ein ungewöhnliches Setting: Statt in einer modernen Stadt bist du in einer schrägen mittelalterlichen Welt unterwegs, in der Anachronismen und schwarzer Humor aufeinandertreffen.

Rustler ist das siebte kostenlose Spiel, das Epic im Januar 2026 anbietet. Aktuell kannst du dir bis zum 22. Januar noch Styx: Master of Shadows und Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition sichern. Danach folgt Rustler vom 22. bis 29. Januar 2026, jeweils ab 17 Uhr deutscher Zeit (CET).

Was erwartet dich in Rustler?

Wie funktioniert das Gameplay von Rustler? Du schlüpfst in die Rolle von „The Guy“, einem Bauern in einer „historisch ungenauen“ mittelalterlichen Welt. Die offene Spielwelt lädt zum Erkunden ein und bietet zahlreiche Aktivitäten: Pferde stehlen, in Käfigkämpfen antreten oder mit einem Wagen durch die Gegend driften sind nur einige Beispiele.

Zur Verfügung stehen dir klassische Waffen des Mittelalters, etwa Schwerter, Speere, Flails und Armbrüste. Das Spiel ist bewusst chaotisch und humorvoll inszeniert und wurde nicht selten mit einer spielbaren Monty-Python-Show verglichen.

Ein Spiel im Stil klassischer GTA-Titel

Warum wird Rustler mit GTA verglichen? Das Spiel setzt auf eine Top-Down-Perspektive und eine offene Welt voller Möglichkeiten, Unfug zu treiben – ganz in der Tradition der ersten Grand-Theft-Auto-Spiele. Statt Autos gibt es Pferde, statt Polizisten mittelalterliche Wachen, und statt Radios laufen Barden neben dir her und spielen Musik.

Diese Mischung aus altbekannter Mechanik und absurdem Setting sorgt für ein Spielerlebnis, das vertraut und doch erfrischend anders wirkt. Wer gerne in offenen Welten Chaos verursacht, dürfte hier auf seine Kosten kommen.

Wie wurde Rustler bisher aufgenommen?

Wie sind die Kritiken zu Rustler? Das 2021 veröffentlichte Spiel kam bei der Presse gemischt an. Während die kreative Idee und das Setting gelobt wurden, gab es Kritik an der Steuerung und am Gameplay-Feinschliff. Dennoch wurde Rustler als unterhaltsames Indie-Experiment beschrieben, das besonders Fans alter GTA-Spiele und von schwarzem Humor gefallen dürfte.

Entwickelt wurde das Spiel vom polnischen Studio Jutsu Games und ursprünglich am 31. August 2021 für PC und Konsolen veröffentlicht.

Was gibt es sonst gerade kostenlos bei Epic?

Welche weiteren Gratis-Titel bietet Epic im Januar 2026 an? Aktuell kannst du bis zum 22. Januar folgende Spiele kostenlos abgreifen:

Styx: Master of Shadows (Wert: 19,99 €)

(Wert: 19,99 €) Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition (Wert: 19,99 €)

Beide Spiele stammen vom französischen Studio Cyanide und sind Stealth-Abenteuer in der Welt von Of Orcs and Men. Sie dienen als Vorgeschmack auf das kommende Styx: Blades of Greed, das am 19. Februar 2026 erscheinen soll.

Auch mobil gibt’s was zu holen

Was ist das aktuelle Mobile-Freebie von Epic? Zusätzlich läuft derzeit eine Aktion für Android- und EU-iOS-Nutzer: Dumb Ways to Die, ein humorvolles Minispiel-Bündel, ist noch bis zum 22. Januar 2026 kostenlos über die mobile Epic-Games-App erhältlich. Das Spiel basiert auf der gleichnamigen Kampagne zur Sicherheit im Nahverkehr und bietet absurde Minispiele mit Ohrwurm-Garantie.

Ein gelungener Start ins neue Jahr

Mit Rustler setzt Epic Games den Trend fort, auch kleinere, kreative Titel in den Mittelpunkt zu rücken – und bietet dir eine gute Gelegenheit, mal etwas Neues auszuprobieren. Ob du nostalgisch an die ersten GTA-Tage zurückdenkst oder einfach Lust auf ein unkonventionelles Abenteuer hast: Der 22. Januar ist ein Pflichttermin.

Wie findest du die Auswahl der Gratis-Spiele im Januar? Wirst du dir Rustler holen oder hast du einen anderen Favoriten? Lass es uns in den Kommentaren wissen!