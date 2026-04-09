Epic Games Store Freebies im April 2026 – The Stone of Madness ab 16. April gratis

Im Epic Games Store steht schon der nächste Freebie-Donnerstag an: Ab dem 16. April 2026 gibt es The Stone of Madness kostenlos, und zwar für eine Woche. Gleichzeitig läuft bis dahin noch ein Doppel-Angebot, das euch zwei eher ungewöhnliche Indie-Titel ohne Zusatzkosten in die Bibliothek spült.

Damit setzt Epic im April auf Abwechslung statt Blockbuster, legt beim Wert am 16. April aber trotzdem spürbar nach. The Stone of Madness gehört mit einem regulären Preis von rund 30 Euro zu den teuersten Gratis-Spielen des Monats.

Das erwartet euch am 16. April im Epic Games Store

Welches Gratis-Spiel gibt es am 16. April 2026? Ab dem 16. April 2026 ist The Stone of Madness kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Das Spiel stammt vom spanischen Indie-Studio The Game Kitchen und ist seit Januar 2025 erhältlich.

Inhaltlich ist das Ding ein Mix aus Taktik und Stealth, eingebettet in ein 18. Jahrhundert Setting in Spanien. Ihr steuert eine Gruppe von Gefangenen, die aus einem Jesuitenkloster ausbrechen will, was sich klar von der typischen Action-Massenware abhebt.

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Wie lange kann man The Stone of Madness gratis sichern? Das Freebie läuft vom 16. April 2026 bis zum 23. April 2026. Der Start und das Ende liegen jeweils um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Aktuelle Freebies bis zum Start des neuen Angebots

Welche Gratis-Spiele sind gerade im Epic Games Store verfügbar? Bis zum 16. April 2026 laufen noch zwei kostenlose Spiele, darunter ein Party-Brawler und ein Remaster, das sogar über einen längeren Zeitraum verfügbar ist.

Gratis-Spiel Freebie-Zeitraum Tomak: Save the Earth Regeneration 02. April 2026 bis 16. April 2026 Prop Sumo 09. April 2026 bis 16. April 2026 The Stone of Madness 16. April 2026 bis 23. April 2026

Was ist Prop Sumo für ein Spiel? Prop Sumo ist ein chaotisches Party-Game für zwei bis sechs Leute, in dem ihr als alltägliche Haushaltsgegenstände gegeneinander prügeln sollt. Zum Launch sind laut Beschreibung über 40 spielbare Requisiten, 22 Items als Waffen sowie neun Maps dabei, ergänzt durch einen Trainingsmodus im Dojo.

Spannend ist außerdem das Friend-Pass-System: Wenn eine Person das Spiel während der Gratis-Aktion einsammelt, können Freunde ohne eigene Kopie in Sessions einsteigen, solange der Host das Spiel besitzt. Freigeschaltete Schlüssel für Cosmetics, Ultimate-Fähigkeiten und neue Requisiten sollen dabei auch dann erhalten bleiben, falls später doch gekauft wird.

Einordnung und warum das April-Line-up auffällt

Warum ist The Stone of Madness als Freebie besonders? Im April 2026 gehört The Stone of Madness zu den wertigeren Geschenken im Wochenrhythmus und sticht vor allem wegen seines Settings und der Tactical-Stealth-Ausrichtung heraus. Gleichzeitig ist es bereits die zweite Woche in Folge, in der Epic statt zwei Spielen nur ein einziges Gratis-Spiel ankündigt.

Unterm Strich lohnt es sich, diesmal gleich zwei Termine im Blick zu behalten: Erst bis 16. April 2026 die aktuellen Freebies einsammeln und dann am 16. April 2026 direkt The Stone of Madness sichern, bevor die Woche wieder vorbei ist.

Wie gefällt euch die Auswahl im Epic Games Store für April 2026, und holt ihr euch eher Prop Sumo für die Runde mit Freunden oder reizt euch The Stone of Madness wegen des ungewöhnlichen Stealth-Ansatzes? Schreibt es gern in die Kommentare.