Pragmata – Capcom setzte eine Diana Police ein, um die Heldin konsistent zu halten

Bei Capcoms Sci-Fi-Action-Adventure Pragmata ging es bei der Entwicklung von Diana offenbar um weit mehr als nur ein cooles Charakterdesign. In einer aktuellen Präsentation aus dem Umfeld des Entwicklerteams kam ans Licht, dass es intern eine eigene Gruppe gab, die ausschließlich darüber wachte, dass Dianas Darstellung stimmig bleibt. Der Name dieser Einheit klingt dabei fast wie ein Running Gag aus dem Studioalltag, hatte aber eine sehr konkrete Aufgabe.

Die sogenannte Diana Police kümmerte sich laut Producer Naoto Oyama ausschließlich um die Ausgestaltung von Dianas Persönlichkeit, Auftreten und Verhalten. Bemerkenswert: Das Team bestand komplett aus Frauen und sollte sicherstellen, dass Dianas kindliche Unschuld und ihre Reaktionen in den Spielsituationen glaubwürdig bleiben.

Pragmata ist seit dem Release am 17. April 2026 einer der größten Capcom-Erfolge des Jahres. Der Titel wurde für sein kreative Mischung aus Action, Rätseln und Story gelobt und folgt Ingenieur Hugh Williams sowie der Androidin Diana in einem ungewöhnlich emotionalen Sci-Fi-Abenteuer.

Ein internes Team nur für Dianas Charakterarbeit

Wer ist die Diana Police? Naoto Oyama sprach über die Gruppe während eines Livestreams mit thematischem Bezug zum Vatertag. Dabei erklärte er, dass es im Entwicklerteam eine eigene Einheit gab, die gezielt darauf achtete, dass Dianas Charakter nicht durch einzelne Ideen, Animationen oder Dialogzeilen aus dem Ton rutscht.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Aufgabe war dabei nicht, Diana in eine bestimmte Richtung zu drängen, sondern ihre Kernidee konsequent zu schützen: kindlich, neugierig, emotional nachvollziehbar. Gerade in einem Spiel, das gleichzeitig Action-Setpieces und Puzzle-Segmente bietet, kann eine Figur schnell inkonsistent wirken, wenn verschiedene Teams an unterschiedlichen Szenen arbeiten.

Warum bestand das Team ausschließlich aus Frauen? Oyama begründete die Zusammensetzung damit, dass man eine weibliche Figur in vielen Details authentischer abbilden wollte, etwa bei Reaktionen, Gestik oder situativen Nuancen. Ziel war eine Darstellung, die sich nicht wie eine Sammlung von Klischees anfühlt, sondern wie eine echte Persönlichkeit, die man auf der Reise mit Hugh versteht.

So wurde die kindliche Darstellung auch im Voice Acting abgesichert

Wie wurde Diana in der japanischen Sprachausgabe angeleitet? Auch bei der Vertonung wurde Wert auf Natürlichkeit gelegt. Die japanische Sprecherin Nao Toyama berichtete, sie sei angewiesen worden, so zu sprechen, wie ein Kind von sich aus sprechen würde.

Das passt zu dem, was viele Fans an Diana hervorheben: Sie ist nicht nur ein Marketing-Maskottchen, sondern ein erzählerischer Ankerpunkt. Gerade im Zusammenspiel mit Hugh funktioniert ihre Rolle dann am besten, wenn die Balance aus Niedlichkeit, Ernsthaftigkeit und eigenem Willen stimmt.

Welche Auswirkungen hat das auf die Wahrnehmung der Story? Eine sauber geführte Figurenzeichnung sorgt dafür, dass emotionale Momente nicht erzwungen wirken. Wenn ein Spiel wie Pragmata auf Beziehung, Vertrauen und familiäre Untertöne setzt, kann eine Figur wie Diana schnell kippen, entweder ins Übertrieben-Süße oder ins unabsichtlich Kalte. Genau diese Gefahr sollte die Diana Police offenbar konsequent abfedern.

Erfolg, Marketingfokus und vorsichtige Sequel-Andeutungen

Wie erfolgreich ist Pragmata bisher? Der Erfolg gibt Capcom recht: Pragmata verkaufte sich in nur zwei Tagen eine Million Mal und knackte zwei Millionen Einheiten nach zwei Wochen. In den USA war es zudem der meistverkaufte Titel im April 2026 und ließ dabei unter anderem Tomodachi Life: Living the Dream sowie Mouse: P.I. For Hire hinter sich.

Auch im Marketing steht Diana klar im Mittelpunkt. Capcom veröffentlichte unter anderem Social-Media-Beiträge, die so inszeniert waren, als kämen sie direkt von Diana. Zusätzlich gab es zum Vatertag ein Scribble-Suit-Outfit für Hugh, das mit Dianas Zeichnungen überzogen ist und den Familienaspekt des Abenteuers betont.

Gibt es Pläne für Pragmata 2? Sowohl Director Yonghee Cho als auch Producer Naoto Oyama haben öffentlich Interesse an einer Fortsetzung signalisiert. Gleichzeitig stellten beide klar, dass es derzeit keine konkreten Pläne für einen zweiten Teil gibt, auch wenn sie persönlich gerne in das Pragmata-Universum zurückkehren würden.

Was hältst du von der Idee einer internen Diana Police und davon, dass Capcom für die Figur ein komplett weibliches Team abgestellt hat? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.