Escape the Backrooms im Xbox Game Pass – warum das Timing so gut passt

Der Hype um liminale Horrorwelten ist gerade wieder auf einem neuen Peak und Xbox Game Pass nutzt den Moment perfekt aus. Seit dem 28. Mai 2026 ist Escape the Backrooms im Abo enthalten und trifft damit ziemlich genau den Nerv, den A24s Backrooms-Kinohit bei vielen Horror-Fans zuletzt getriggert hat.

Wer nach dem Kinobesuch noch nicht genug von endlosen, gelblich flackernden Räumen, irritierender Stille und dem Gefühl hat, dass hinter der nächsten Ecke etwas falsch ist, bekommt jetzt die passende digitale Nachspeise. Und das ohne Extra-Kauf, solange das Game Pass-Abo ohnehin läuft.

Spannend ist auch der Kontext: Regisseur Kane Parson wurde mit Backrooms-inspirierten Online-Arbeiten bekannt und bekam mit gerade einmal 20 Jahren die Chance, den Stoff als Film umzusetzen. Der Erfolg hat dem ganzen Mythos noch einmal ordentlich Rückenwind gegeben und Games sind dafür natürlich das ideale Medium.

Warum Escape the Backrooms gerade jetzt im Game Pass landet

Warum passt der Release im Abo so gut zum aktuellen Horror-Trend? Der Backrooms-Stoff lebt von Atmosphäre, Orientierungslosigkeit und dieser ganz speziellen Art Unbehagen, die sich langsam festsetzt. Genau das ist momentan wieder stark gefragt, nicht zuletzt durch den Kinoerfolg von Backrooms, der laut Resonanz von Kritikerinnen, Kritikern und Publikum extrem gut ankommt.

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Xbox Game Pass hat ohnehin den Ruf, Indie-Hits sichtbar zu machen, die man sonst vielleicht liegen lässt. Escape the Backrooms ist dafür ein gutes Beispiel, weil es ein Thema aufgreift, das viele kennen, aber gleichzeitig genug Eigenständigkeit mitbringt, um nicht nur als Mitnahmeprodukt zur Filmwelle zu wirken.

Dass Microsoft das Spiel kurz nach dem Kinostart ins Abo holt, wirkt wie ein bewusst gesetzter Timing-Schachzug: Wer gerade Lust auf mehr liminalen Horror hat, kann direkt loslegen, ohne erst lange nach der nächsten passenden Experience suchen zu müssen.

So spielt sich der Co-op-Trip durch die liminalen Albträume

Was erwartet dich spielerisch in Escape the Backrooms? Das Spiel setzt auf Online-Koop für bis zu vier Personen, kann aber auch solo gespielt werden, wenn du den Horror lieber ohne Chaos im Voice-Chat erlebst. Das Grundprinzip erinnert dabei an moderne Indie-Schocker im Team-Format: zusammen erkunden, zusammen panisch umdrehen, zusammen irgendwie lebend wieder rauskommen.

Inhaltlich wartet Escape the Backrooms mit über 30 Levels auf, die sich zunehmend verwirrender anfühlen können. Der Horror entsteht nicht nur durch Gegner, sondern vor allem durch die Umgebung selbst: monotone Räume, kaum Orientierungspunkte, wiederkehrende Strukturen und das permanente Gefühl, im Kreis zu laufen.

Dazu kommen die Wesen, die in diesen Zonen lauern und den Druck spürbar erhöhen. Das Ziel ist klar: entkommen und dabei nicht erwischt werden. In der Praxis sorgt aber gerade das unübersichtliche Layout dafür, dass selbst einfache Wege plötzlich zur Nervenprobe werden.

Ein paar Features, die gut zum Konzept passen, stechen besonders heraus:

Minimalistisches Interface, das die Immersion nicht kaputtmacht

Voice-Chat für schnelle Absprachen oder spontanes Schreien

Anspannende Soundkulisse, die Räume und Gefahr oft nur erahnen lässt

Fokus auf Kooperation, ohne Solo-Fans auszuschließen

Unterm Strich ist das Spiel damit eine der stärkeren Umsetzungen des Backrooms-Mythos in Game-Form, gerade weil es das Gefühl von Desorientierung und unterschwelliger Bedrohung konsequent durchzieht.

Hast du Escape the Backrooms im Game Pass schon ausprobiert, oder hat dich erst der Backrooms-Film wieder auf liminalen Horror gebracht? Schreib uns deine Eindrücke in die Kommentare.