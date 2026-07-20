Ex-Rockstar-Producer zu GTA 6 – Er kann die Größe kaum einschätzen

Grand Theft Auto 6 ist schon jetzt ein Monument aus Hype, Leaks und Erwartungen, aber ausgerechnet ein ehemaliger Rockstar-Entwickler gießt jetzt noch mehr Öl ins Feuer. John Ricchio, früher Producer bei Rockstar und an Schwergewichten wie Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption beteiligt, hat in einem Interview durchblicken lassen, dass selbst er kaum abschätzen kann, wie riesig Rockstars nächster Open-World-Blockbuster ausfallen wird.

Seine Einschätzung: GTA 6 dürfte nicht einfach nur groß werden, sondern so umfangreich, dass es in der Praxis fast schon absurd wirkt. Und weil Ricchio die internen Maßstäbe aus den früheren Projekten kennt, klingt das weniger nach Marketing-Floskel und mehr nach einem Blick aus der Erfahrungskiste.

Ein Ex-Producer spricht über die Größe von GTA 6

Wer ist John Ricchio und was sagt er zu GTA 6? Ricchio war als Producer bei Rockstar tätig und arbeitete unter anderem an Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption und Max Payne. Im Gespräch mit dem YouTuber KiwiTalkz wurde er gefragt, ob er gern Teil des GTA-6-Launches wäre, gerade wegen des enormen Drucks und der gigantischen Aufmerksamkeit.

Ricchio machte dabei deutlich, dass Rockstar bei jedem neuen Grand Theft Auto die Messlatte nicht nur anhebt, sondern regelrecht sprengt. Er beschrieb den typischen Rockstar-Anspruch sinngemäß so, dass jede neue GTA-Iteration ludicrously bigger als die vorherige sei.

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Jedes neue Grand Theft Auto ist lächerlich viel größer als das davor. Ich kann nur erahnen, wie groß GTA 6 wird. Es wäre monströs, wenn es nicht zugleich extrem detailliert wäre.

Warum Rockstar mit jedem Spiel die Erwartungen hochtreibt

Warum wirkt es bei Rockstar wie ein Gesetz, dass alles größer werden muss? Ricchio spricht davon, dass dieses Immer-weiter-prinzip inzwischen zur Erwartungshaltung geworden ist. Als Beispiel nennt er die Entwicklung innerhalb der eigenen Historie: Grand Theft Auto 5 habe sowohl Grand Theft Auto 4 als auch das ursprüngliche Red Dead Redemption klar übertroffen.

Das passt auch zu dem, was Fans seit Jahren beobachten: Selbst lange nach Release werden GTA 5 und Red Dead Redemption 2 noch auseinander genommen, entdeckt, analysiert und mit neuen Details gefüttert. Wenn Rockstar nun noch länger an GTA 6 gearbeitet hat, wirkt die Schlussfolgerung logisch, dass die Dimensionen erneut deutlich wachsen könnten.

Was bedeutet größer in der Praxis? Ricchio deutet an, dass die zusätzliche Größe auch zusätzliche Komplexität bringt. Mehr Systeme, mehr Inhalte, mehr Schnittstellen, mehr Möglichkeiten, an denen etwas schiefgehen kann. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass genau diese Arbeit am Ende den Unterschied macht, weil sich die Welt dadurch so anfühlt, als wäre man wirklich an einem konkreten Ort.

Monströs, aber auch brutal in der Entwicklung

Warum ist Ricchio froh, nicht an GTA 6 zu arbeiten? Trotz aller Faszination betont der frühere Producer, dass die Entwicklung solcher Spiele richtig hart ist. Er formuliert es klar: Er sei insgesamt glücklich, nicht in der Produktion von GTA 6 zu stecken, weil diese Art von Projekt extrem schwierig zu stemmen sei.

Trotzdem schwingt viel Respekt mit. Ricchio beschreibt die Vorfreude und das Gemeinschaftsgefühl rund um Rockstar-Releases als etwas Magisches und zugleich als sehr belohnend, wenn man sieht, wie stark das Publikum darauf reagiert.

Was bisher offiziell rund um GTA 6 im Raum steht

Welche Eckdaten sind derzeit bekannt? In den kursierenden Informationen wird Grand Theft Auto 6 als Action-Adventure geführt und ein Release-Datum am 19. November 2026 genannt, die USK-Einstufung ist noch offen und dürfte in Richtung Erwachsene gehen. Als Entwickler und Publisher wird Rockstar Games genannt, als Engine die Rockstar Advanced Game Engine RAGE.

Auch die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia stehen im Mittelpunkt der bisherigen Eindrücke. Wenn Ricchios Aussagen stimmen, dann ist die spannende Frage nicht nur, wie groß die Map am Ende ist, sondern wie viel Dichte, Detailgrad und Interaktivität Rockstar in diese Welt packt.

Wie groß muss GTA 6 für dich sein, damit es sich wirklich nach einem neuen Rockstar-Meilenstein anfühlt: mehr Fläche, mehr Aktivitäten oder vor allem mehr Tiefe und Details? Schreib es gern in die Kommentare.