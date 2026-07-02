Black Flag Resynced – Du kannst künftig überall in die Tiefsee abtauchen

Ubisoft schraubt weiter an Assassin’s Creed Black Flag Resynced und legt kurz vor dem Release am 9. Juli 2026 ein Feature nach, das vor allem Entdecker freuen dürfte: Die Tiefsee ist künftig nicht mehr an feste Tauchspots gebunden. Statt nur an ausgewählten Stellen mit der Tauchglocke abtauchen zu können, sollst du im Remaster praktisch überall dort ins Wasser, wo es dich gerade hinzieht.

Damit wird ein Teil der Seefahrt deutlich offener, als Fans es aus dem Original von 2013 kennen. Und auch wenn das nach einer kleinen Anpassung klingt, verändert es den Rhythmus der Erkundung spürbar, weil du jetzt spontaner auf Fundstücke, Wracks und Geheimnisse reagieren kannst, ohne erst zur nächsten vorgegebenen Tauchstelle zu segeln.

Tiefsee-Erkundung ohne feste Tauchpunkte

Was ändert sich beim Tauchen in Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Laut technischem Direktor Jussi Markkanen wurden die Tiefsee-Diving-Elemente erweitert, sodass du künftig überall abtauchen kannst. Das neue System orientiert sich an moderneren Open-World-Standards: Du siehst eine interessante Stelle im Wasser, springst rein und schaust nach, ob sich dort Beute oder ein Geheimnis verbirgt.

Wichtig dabei: Die klassischen Tauchglocken-Abschnitte verschwinden nicht. Sie bleiben weiterhin Teil des Spiels, werden also eher ergänzt als ersetzt. Unterm Strich bedeutet das: weniger starre Vorgaben, mehr Freiheit bei der Unterwasser-Erkundung.

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Ubisoft liefert dafür auch einen klaren Anreiz: Es soll zusätzliche Schiffswracks geben, die neu platziert wurden, teilweise sogar in Küstennähe. Dazu kommen weitere kleine Secrets, die beim Streifen durch die Welt auffallen sollen, wenn du öfter mal spontan unter die Oberfläche gehst.

Technik-Upgrade und überarbeitete Gameplay-Baustellen

Welche Verbesserungen bringt Black Flag Resynced neben dem neuen Tauchsystem? Der bislang größte Umbau bleibt der Wechsel auf die Anvil Engine, der dem 2013er-Klassiker einen deutlichen visuellen Sprung bescheren soll. Gleichzeitig eröffnet das Engine-Upgrade Raum für weitere Modernisierungen, unter anderem bei Kampf und Stealth.

Auch beim Parkour greift Ubisoft auf neuere Entwicklungen zurück: Black Flag Resynced übernimmt Verbesserungen und Updates, die bereits für Assassin’s Creed Shadows umgesetzt wurden. Zusätzlich wurden einige der raueren Kanten des Originals angegangen, besonders Missionstypen, die früher schnell in einem Sofort-Fehlschlag endeten, etwa bei bestimmten Schleich- oder Verfolgungsabschnitten. Die Grundidee dahinter: mehr Freiheit, auch wenn du einmal entdeckt wirst.

Wer lieber auf dem Deck bleibt, bekommt ebenfalls etwas zu sehen: Ubisoft hat bereits einen neuen Blick auf das Entern von Schiffen gezeigt, inklusive neuer Seil-Schwung-Animation und flüssigerer Abläufe im Gefecht.

Release, Plattformen und neue Inhalte für Fans der Story

Wann erscheint Assassin’s Creed Black Flag Resynced und welche Extras sind geplant? Der Launch ist für den 9. Juli 2026 angesetzt, veröffentlicht wird es für PS5, Xbox Series X|S und PC. Zusätzlich ist bereits bestätigt, dass das Spiel Steam-Deck-verifiziert ist. Auf der PS5 Pro sind Verbesserungen wie erweitertes Raytracing, 2160p-Auflösung mit verbessertem PSSR sowie strandbasiertes Haar für Edward in allen Grafikmodi vorgesehen, bei Menschenmengen allerdings nur im Fidelity-Modus.

Neben Technik und Komfort-Updates steht auch neuer Content im Raum. Bestätigt sind Änderungen am Versteck-System auf Great Inagua, drei zusätzliche Rekruten für die Jackdaw sowie erweiterte Missionen rund um Blackbeard und Stede Bonnet. Besonders spannend für Story-Fans: Ein neuer finaler Kapitelabschnitt wurde angeteasert, und dafür kehrt der ursprüngliche Autor Darby McDevitt zurück.

Was hältst du von der Idee, überall abtauchen zu können, und welche Modernisierung ist dir bei Black Flag Resynced am wichtigsten? Schreib es gern in die Kommentare.