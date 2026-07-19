Leak zu Halo Studios – Zwei unangekündigte Projekte sollen gestrichen sein

Ein neuer Leak rund um Halo sorgt in der Community gerade für ordentlich Unruhe, denn angeblich steht das Franchise intern deutlich schlechter da als viele gehofft hatten. Im Kern geht es um die Behauptung, dass Halo Studios derzeit weder ein neues, originales Kampagnen-Spiel noch einen eigenständigen Multiplayer-Titel aktiv produziert.

Besonders bitter ist der Timing-Faktor: Halo Infinite ist 2021 erschienen und bleibt damit seit Jahren der letzte große, neue Story-Teil der Reihe. Für Fans, die auf den nächsten richtigen Schritt nach Infinite warten, klingt der Leak deshalb wie ein Rückschritt, nicht wie ein Neustart.

Die angeblichen Projekt-Stopps bei Halo Studios

Was soll laut Leak bei Halo aktuell passiert sein? Laut einem Bericht des Insiders Rebs Gaming hatte Halo Studios ursprünglich einen klaren Release-Plan: Drei Spiele innerhalb von drei Jahren, beginnend mit dem Remake Halo: Campaign Evolved. Danach sollte ein Multiplayer-Ableger folgen, intern unter dem Namen Project Ekur geführt, bevor ein neues, originales Halo mit Kampagne an den Start geht.

Genau diese zwei unangekündigten Projekte sollen nun jedoch gestrichen worden sein. Bedeutet im Klartext: Weder ein neuer Kampagnen-Ableger noch ein Multiplayer-Nachfolger zu Halo Infinite wäre aktuell in Produktion, während sich Teams stattdessen wieder stärker auf Konzepte und die grundsätzliche Ausrichtung eines nächsten Spiels konzentrieren sollen.

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Für die Fans ist das vor allem deshalb heikel, weil damit nicht nur einzelne Spiele wegfallen könnten, sondern eine Art Fahrplan. Und ohne festen Fahrplan kann es schnell passieren, dass sich ein Franchise trotz großer Bekanntheit in eine Warteposition manövriert.

Project Ekur und der fehlende Multiplayer-Hoffnungsträger

Welche Rolle spielte Project Ekur für Multiplayer-Fans? Der Leak beschreibt Project Ekur als Multiplayer-only-Titel, der während der Entwicklung wohl starke Richtungswechsel durchlaufen haben soll. Demnach habe das Projekt zeitweise wie ein groß angelegter Warzone-ähnlicher Modus ausgesehen, bevor es kurz vor der Streichung angeblich in Richtung Battle Royale geschwenkt sei.

Zusätzlich heißt es, dass Project Ekur intern sogar als Kandidat für eine Ankündigung oder einen Soft-Launch beim Halo Fest 2026 im Dezember gehandelt wurde. Wenn das Projekt tatsächlich gecancelt ist, dürfte dieses mögliche Highlight für 2026 damit vom Tisch sein.

Für alle, die Halo vor allem wegen kompetitiver Modi, Ranglisten und langfristiger Live-Service-Strukturen spielen, ist das die besonders schlechte Nachricht: Gerade jetzt, wo die Unterstützung von Halo Infinite nicht ewig weiterlaufen wird, hätte ein Nachfolger Planungssicherheit und frischen Wind bringen können.

Remake statt Zukunft und die Frage nach dem nächsten Original-Halo

Warum ist ein Remake nicht automatisch eine Lösung? Halo Studios arbeitet bekanntlich an Halo: Campaign Evolved, einem Remake des ersten Halo, das zugleich als sichtbares Zeichen für den Wechsel auf die Unreal Engine 5 gilt. Der Engine-Umstieg wird als Beginn eines neuen Kapitels beschrieben, das mehrere Projekte umfassen soll.

Doch ein Remake ersetzt für viele Fans kein neues Kapitel in der Hauptreihe. Selbst wenn Halo: Campaign Evolved die Marke kurzfristig präsent hält, bleibt die Sorge, dass eine echte neue Story noch Jahre entfernt sein könnte. Moderne AAA-Produktionen benötigen lange Entwicklungszeiten, und wenn ein Projekt erst noch final definiert werden muss, verschiebt sich ein Release-Zeitfenster schnell weit nach hinten.

Außerdem: Rebs Gaming zweifelt inzwischen auch an zuvor kursierenden Gerüchten zu Halo-2- und Halo-3-Remakes. Ebenso sollen Personen aus dem Umfeld des Studios nichts von einem Destiny-ähnlichen Halo-MMOFPS gehört haben. Damit wirkt der Blick nach vorn aktuell eher wie ein Neustart auf dem Reißbrett als wie ein sauberer Übergang von einem großen Release zum nächsten.

Immerhin gibt es einen kleinen Lichtblick: Laut dem Leak denkt Halo Studios über DLC für Halo: Campaign Evolved nach. Zusätzliche Inhalte könnten das Remake länger tragen und zugleich zeigen, welche Art Halo im Jahr 2026 und darüber hinaus wieder breiter zündet.

Wie seht ihr das: Wäre euch ein starkes Remake mit DLC lieber als ein überhasteter neuer Teil, oder braucht Halo dringend eine komplett neue Kampagne und einen frischen Multiplayer? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.