Halo Campaign Evolved Q&A – Ärger um Koop-Hürden und Cutscenes ohne Skins

Halo Studios hat in einer offiziellen Frage-und-Antwort-Runde zu Halo: Campaign Evolved mehrere Details bestätigt, die bei Teilen der Community für lange Gesichter sorgen dürften. Der Release ist für den 28. Juli 2026 angesetzt, und als kompletter Neuaufbau von Halo: Combat Evolved aus dem Jahr 2001 ist das Projekt ohnehin eine heikle Gratwanderung zwischen Nostalgie und Modernisierung.

Besonders groß ist die Aufmerksamkeit, weil der Remake-Titel nicht nur auf der Unreal Engine 5 läuft, sondern auch erstmals ein Halo-Spiel auf der PlayStation 5 erscheint. Gleichzeitig verspricht Halo: Campaign Evolved aber auch echte inhaltliche Neuerungen, darunter drei neue Prequel-Missionen und die Rückkehr von Sprint, ein Feature, das in der Halo-Fangemeinde seit Jahren kontrovers diskutiert wird.

Die wichtigsten Q&A-Antworten, die Fans verärgern

Welche bestätigten Änderungen sorgen bei Halo: Campaign Evolved für Frust? Ein Punkt wirkt auf den ersten Blick klein, trifft aber genau den Nerv von Fans, die sich auf neue Spielzeuge freuen: Sgt. Johnsons Stanchion, die in Material zu den neuen Kampagnenmissionen zu sehen war, wird nicht als nutzbare Waffe für euch verfügbar sein. Halo Studios begründet das damit, dass es sich um seine persönliche Waffe handelt, die er nicht teilen wolle.

Das ist seine persönliche Waffe und eine, die er nicht gern teilt. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Deutlich spürbarer im Alltag vieler Fans dürfte die Entscheidung ausfallen, dass Charakteranpassungen nicht in Zwischensequenzen gezeigt werden. Wer also den Master Chief mit neuen Skins anpasst, sieht diese Optik zwar im Gameplay, aber nicht in den Cutscenes. Für Puristen ist das vielleicht sogar ein Pluspunkt, für andere wirkt es wie ein unnötiger Bruch in der Präsentation.

Richtig heikel wird es beim Thema Couch-Koop. In Split-Screen-Partien auf Xbox werden für beide Mitspielenden Microsoft-Konten benötigt. Klassische Gastkonten, wie man sie aus älteren Halo-Teilen kennt, sind damit Geschichte. Und auf der PlayStation 5 wird es noch strenger: Beide Accounts müssen nicht nur mit Microsoft-Konten verknüpft sein, sondern zusätzlich auch über PlayStation Plus verfügen. Gerade weil Halo über Jahre als Inbegriff von Sofa-Koop galt, fühlt sich jede zusätzliche Hürde für viele wie ein Schritt in die falsche Richtung an.

Auch gute Signale im Detail

Welche positiven Infos hat Halo Studios ebenfalls bestätigt? Komplett düster war die Runde nicht. Halo Studios plant Schwierigkeits-Modifikatoren speziell für Koop-Sessions. Das soll dafür sorgen, dass Teams mit sehr unterschiedlichen Skill-Levels gemeinsam spielen können, ohne dass eine Seite unterfordert ist oder die andere dauerhaft an eine Wand läuft.

Außerdem bleibt ein Kult-Bug erhalten: Der klassische Backpack-Reload-Glitch wird bewusst bewahrt, und zwar über den Totenkopf Stowed Reload. Damit setzt Halo Studios ein Signal an Fans, die solche Eigenheiten als Teil der Identität von Combat Evolved sehen und nicht als Fehler, der zwingend entfernt werden muss.

Release, Plattformen und Ausblick für das Franchise

Wann erscheint Halo: Campaign Evolved und warum ist der Release so bedeutend? Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für mehrere Plattformen, inklusive Crossplay. Der Titel markiert nicht nur das große Remake-Debüt auf Unreal Engine 5, sondern auch den historischen Schritt, dass Halo auf der PlayStation 5 landet.

Der Blick nach vorn bleibt trotzdem spannend. Halo Infinite hat sich zwar über Jahre durch Updates stabilisiert, doch ein großer Teil der Community ist inzwischen weitergezogen. Gerüchte über mögliche Remakes von Halo 2 und Halo 3 stehen im Raum, offiziell bestätigt ist dazu aber weiterhin nichts. Umso mehr wird Campaign Evolved als Stimmungsbarometer dienen, ob Halo Studios mit seiner neuen Strategie den Nerv der Fans trifft.

Wie siehst du die Q&A-Entscheidungen zu Split-Screen-Koop, Cutscenes ohne Skins und der nicht spielbaren Stanchion: verständliche Vorgaben oder unnötige Enttäuschungen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.