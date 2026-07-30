Halo Campaign Evolved im Technikcheck – PS5 Pro liegt vor Xbox Series X

Ausgerechnet eine der wichtigsten Xbox-Marken liefert ihre technisch beste Konsolenfassung auf einer PlayStation. Der aktuelle Vergleich von Halo: Campaign Evolved zeigt, dass vor allem die PS5 Pro beim Zusammenspiel aus Bildqualität und Bildrate vor der Xbox Series X liegt.

Das ist historisch durchaus bemerkenswert. Das Remake von Halo: Combat Evolved erschien am 28. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Damit feiert der Master Chief nach 25 Jahren sein Debüt auf einer PlayStation-Konsole. Neben der modernisierten Kampagne bietet die Neuauflage überarbeitete Zwischensequenzen, eine zusätzliche Missionstrilogie sowie lokalen und online verfügbaren Koop. ([support.halowaypoint.com](https://support.halowaypoint.com/hc/en-us/articles/51174525772564-Halo-Campaign-Evolved-Release-Notes-Early-Access))

Technischer Vorsprung auf der PS5 Pro

Warum läuft Halo: Campaign Evolved auf der PS5 Pro am besten? Den entscheidenden Unterschied macht Sonys PSSR 2. Die Upscaling-Technik sorgt für ein sauberes Bild und reduziert typische Darstellungsprobleme der Unreal Engine 5, zu denen flimmernde Details und Bildrauschen gehören können.

Besonders überzeugend fällt der Performance-Modus aus. Dieser erreicht auf der PS5 Pro in den meisten Spielsituationen 60 FPS und bietet dabei eine Bildqualität, die ungefähr mit den Qualitätsmodi der normalen PS5 und der Xbox Series X vergleichbar ist. Selbst in hektischen Gefechten bleibt die Bildrate größtenteils stabil.

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Das bedeutet allerdings nicht, dass die Versionen für Xbox Series X und die reguläre PS5 schlecht abschneiden. Beide Konsolen bieten einen Qualitätsmodus und einen Performance-Modus, wobei die Unterschiede während des normalen Spielverlaufs insgesamt überschaubar bleiben. Wer jedoch die technisch rundeste Konsolenfassung sucht, findet sie offenbar auf der PS5 Pro.

Kleine Schwäche auf der Xbox Series X

Welche Unterschiede gibt es zwischen PS5 und Xbox Series X? Bei den Standardkonsolen liegt die PS5 überraschend knapp vorne. Im Technikvergleich traten auf der Xbox Series X kleinere Ruckler während bestimmter Zwischensequenzen auf, die in dieser Form auf der PS5 nicht beobachtet wurden.

Für das eigentliche Gameplay ist dieser Unterschied zwar nicht entscheidend, für langjährige Xbox-Fans besitzt er aber eine besondere Brisanz. Halo war seit dem ersten Teil eng mit Microsofts Konsolen verbunden. Dass eine PlayStation nun ausgerechnet bei einem Halo-Spiel die technisch überzeugendste Erfahrung bietet, dürfte deshalb für Diskussionen sorgen.

Halo Studios führt Zwischensequenzen mit gelegentlichem Stottern außerdem unter den bekannten Problemen des Spiels auf. Als mögliche Ursache nennt der Entwickler unter anderem Bildschirmeinstellungen, bei denen die Bildwiederholrate kein gerades Vielfaches von 30 Hz ist. Auch VRR kann auf bestimmten Geräten zu solchen Auffälligkeiten beitragen. ([support.halowaypoint.com](https://support.halowaypoint.com/hc/en-us/articles/51174525772564-Halo-Campaign-Evolved-Release-Notes-Early-Access))

Historischer Moment für die Halo-Reihe

Welche Bedeutung hat das PlayStation-Debüt für Halo? Halo: Campaign Evolved könnte der Anfang einer größeren Multiplattform-Zukunft sein. PlayStation-Fans erhalten erstmals die Gelegenheit, den Ursprung des Master Chiefs auf ihrer bevorzugten Konsole zu erleben, ohne auf eine Xbox oder einen PC ausweichen zu müssen.

Unklar bleibt allerdings, welche weiteren Ableger folgen werden. Gerade die Halo: The Master Chief Collection wäre für Neueinsteiger interessant, da sie einen großen Teil der bisherigen Reihe bündelt. Halo: Campaign Evolved konzentriert sich dagegen auf die erste Kampagne und erweitert diese mit modernen Systemen, neuen Inhalten sowie Crossplay und plattformübergreifendem Fortschritt.

Die Neuauflage hat bei Kritikern überwiegend positive Reaktionen erhalten, während ein Teil der Community die vorsichtige Modernisierung bemängelt. Technisch liefert Halo Studios dennoch auf allen aktuellen Konsolen eine solide Umsetzung. Der Sieger des Plattformvergleichs ist aber die PS5 Pro, gefolgt von der regulären PS5 mit ihrem kleinen Vorteil bei den Zwischensequenzen.

Wie findet ihr es, dass ein neues Halo ausgerechnet auf der PS5 Pro am besten läuft? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.