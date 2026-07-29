Sandfall Interactive plant nach Expedition 33 ein neues Spiel mit mehr Freiheit

Nach dem gewaltigen Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 richtet Sandfall Interactive den Blick auf sein nächstes Spiel. Konkrete Details zu Handlung, Genre oder Gameplay gibt es noch nicht, doch Studiochef und Creative Director Guillaume Broche deutet bereits eine besonders kreative Richtung an.

Das französische Studio möchte sich dabei nicht vom Erwartungsdruck bremsen lassen. Statt lediglich das Erfolgsrezept seines Debüts zu kopieren, soll das Team erneut experimentieren, eigene Ideen verfolgen und sich kreative Freiheiten erlauben.

Neue kreative Freiheiten für Sandfall Interactive

Wie geht Sandfall Interactive das nächste Spiel an? In einem Interview mit Automaton erklärte Broche, dass es noch zu früh sei, um präzise Informationen über das Projekt zu nennen. Innerhalb des Studios bestehe jedoch der klare Wunsch, jene Leidenschaft wiederzufinden, die bereits die Entwicklung von Clair Obscur: Expedition 33 geprägt habe.

Wir wollen uns wieder erlauben zu träumen und kreativ zu sein. Beim nächsten Projekt werden wir ein bisschen verrückt. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Hinter dieser Aussage steckt offenbar auch der Wunsch nach einem echten Neuanfang. Broche arbeitete rund sechs Jahre an Expedition 33, während andere Mitglieder des Teams etwa vier bis fünfeinhalb Jahre mit dem Rollenspiel beschäftigt waren. Nach dieser langen Produktionsphase möchte Sandfall seine Ideen nun wieder ohne festgefahrene Erwartungen entwickeln.

Ob mit der angekündigten verrückteren Ausrichtung eine komplexere Geschichte, ungewöhnlichere Spielmechaniken oder eine vollkommen neue Welt gemeint sind, bleibt offen. Ein Name, ein Release-Zeitraum und geplante Plattformen wurden bislang nicht genannt.

Große Erwartungen nach Expedition 33

Warum steht das nächste Sandfall-Spiel besonders im Fokus? Clair Obscur: Expedition 33 erschien am 24. April 2025 und entwickelte sich zu einem der größten Überraschungserfolge des Jahres. Bis zum ersten Jubiläum am 24. April 2026 wurden weltweit mehr als acht Millionen Exemplare verkauft.

Auch bei Preisverleihungen hinterließ das rundenbasierte Rollenspiel deutliche Spuren. Bei The Game Awards 2025 gewann Expedition 33 unter anderem die Auszeichnungen für das Spiel des Jahres, die beste Spielleitung, die beste Erzählung, die beste künstlerische Gestaltung, die beste Musik und das beste Rollenspiel.

Der Erfolg erhöht zwangsläufig die Erwartungen an Sandfall Interactive. COO und Mitgründer François Meurisse hatte bereits erklärt, dass das Team den dadurch entstandenen Druck wahrnehme, sich davon bei kreativen Entscheidungen aber nicht zu stark beeinflussen lassen wolle. Lead Writer Jennifer Svedberg-Yen betonte ebenfalls, dass persönliche Vorlieben, Instinkt und die ursprüngliche Vision des Studios weiterhin entscheidend bleiben müssten.

Keine einfache Wiederholung des Erfolgsrezepts

Welche Richtung könnte das neue Projekt einschlagen? Broches Aussagen sprechen dafür, dass Sandfall nicht einfach ein größeres Expedition 33 produzieren möchte. Gerade die ungewöhnliche Weltgestaltung, die emotionale Erzählung und das Zusammenspiel aus rundenbasierten Kämpfen sowie reaktionsabhängigen Paraden machten das Debüt unverwechselbar.

Eine Fortsetzung ist damit weder bestätigt noch ausgeschlossen. Sicher ist lediglich, dass das Studio erneut ein Projekt erschaffen möchte, hinter dem das Team mit derselben Begeisterung stehen kann. Bis zu einer offiziellen Enthüllung dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen.

Was erhofft ihr euch vom nächsten Spiel von Sandfall Interactive: eine Fortsetzung zu Clair Obscur: Expedition 33 oder eine völlig neue Welt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.