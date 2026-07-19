Lord of Mysteries – Neues Free-to-Play-MMORPG startet in China 2026

Fans von Bloodborne und Clair Obscur: Expedition 33 bekommen schon bald Nachschub, auch wenn es kein offizielles Crossover ist. Mit Lord of Mysteries steht ein neues, kostenlos spielbares MMORPG in den Startlöchern, das optisch und thematisch genau in die Kerbe schlägt: düstere Fantasy, viktorianische Ästhetik und kosmischer Horror treffen auf ein Setting, das viele an Yharnam und gleichzeitig an den Belle-Epoque-Charme von Clair Obscur erinnern dürfte.

Entwickelt wird Lord of Mysteries von SPARK NEXA und basiert auf dem gleichnamigen, in China extrem populären Webroman. Der China-Release ist für den 21. August 2026 angesetzt, während ein weltweiter Starttermin bislang noch nicht feststeht.

Viktorianische Kulissen und Eldritch-Mythos

Worum geht es in Lord of Mysteries? Die Vorlage wurde ursprünglich von 2018 bis 2020 veröffentlicht und erzählt von Zhou Mingrui, der in einer Art Transmigration im Körper von Klein Moretti erwacht. Er findet sich in einer Welt wieder, die stark an das viktorianische England erinnert, inklusive gesellschaftlicher Zwänge, Industrie-Charme und geheimnisvoller Hinterzimmer-Rituale.

Im Zentrum stehen übernatürlich Begabte, sogenannte Beyonders, sowie uralte Entitäten, die als Great Old Ones beschrieben werden. Wer bei diesem Konzept sofort an Bloodbornes Great Ones denken muss, liegt thematisch nicht daneben: Auch hier wird das Übernatürliche nicht als klassisches High-Fantasy-Märchen verkauft, sondern als unheimlicher, kaum greifbarer Horror, der sich langsam in eine vermeintlich „normale“ Welt frisst.

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Das MMORPG verlegt diese Zutaten in die Stadt Tingen, eine fiktive Metropole, deren Look klar auf viktorianische Architektur und dichte Straßenschluchten setzt. Das Spiel orientiert sich an den Ereignissen des Webromans, lässt euch aber nicht direkt Klein Moretti spielen. Stattdessen schlüpft ihr in die Rolle eines selbst erstellten Transmigrators, also einer individuellen Figur, die in dieser Welt ihren eigenen Weg geht.

Gameplay zwischen Action-RPG und MMO-Struktur

Wie spielt sich Lord of Mysteries? SPARK NEXA positioniert das Projekt weniger als klassisches Themepark-MMO im Stil von World of Warcraft oder Final Fantasy 14. Stattdessen wirkt das Kampfsystem eher wie ein Action-RPG mit MMO-Rahmen, vergleichbar mit modernen Open-World-Ansätzen, bei denen Erkundung und dynamische Kämpfe stärker im Fokus stehen.

Je nach gewähltem Pfad wechselt der Spielstil deutlich. Gezeigt wurden unter anderem magische Fähigkeiten, aber auch Feuerwaffen, die teilweise an Third-Person-Shooter-Elemente erinnern. Gerade diese Mischung aus Okkultismus und Schusswaffen passt perfekt zu dem düsteren viktorianischen Ton, den viele mit Bloodborne verbinden.

Zum Start sollen sechs Pathways als Klassen-Äquivalente verfügbar sein. Bestätigt sind:

Bard

Mystery Pryer

Apprentice

Spectator

Warrior

Seer

Weitere bekannte Pathways aus der Vorlage sind bereits in Aussicht gestellt und sollen später folgen, darunter Assassin, Lawyer und Monster. Auch bei der Charaktererstellung will das Spiel offenbar klotzen statt kleckern: Gezeigte Trailer deuten auf ein komplexes System hin, mit dem ihr euren Avatar sehr detailliert anpassen könnt.

Release-Termin, Plattformen und was ihr jetzt wissen solltet

Wann erscheint Lord of Mysteries? Der Release ist in China für den 21. August 2026 angekündigt. Ein Termin für Europa und damit auch Deutschland steht derzeit noch aus. Klar ist aber: Das Spiel ist als Free-to-Play-Titel geplant, was die Einstiegshürde für Neugierige angenehm niedrig hält.

Wenn ihr gerade nach Alternativen sucht, weil euch die Mischung aus düsterer Mystik, eleganter Epoche und abgedrehtem Horror bei Bloodborne und Clair Obscur: Expedition 33 angefixt hat, könnte Lord of Mysteries genau das richtige „Zwischendurch-Universum“ sein, in dem man sich für viele Stunden verlieren kann. Bis zum Start bleibt vor allem spannend, wie fair das Free-to-Play-Modell ausfällt und wie schnell eine globale Version nachgeschoben wird.

Wie klingt Lord of Mysteries für euch: eher Pflichtprogramm für Fans von viktorianischem Horror oder nur ein netter Zeitvertreib bis zum nächsten großen RPG? Schreibt es gern in die Kommentare.