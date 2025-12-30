Clair Obscur zeigt Trailer für neues RPG – Sequel in Arbeit!

Clair Obscur: Expedition 33 hat sich im Jahr 2025 als eines der besten Rollenspiele etabliert, das sowohl Kritiker als auch Spieler mit seiner einzigartigen Mischung aus künstlerischer Vision, emotionaler Tiefe und innovativer Spielmechanik begeistern konnte. Nun gibt es erste Hinweise auf einen Nachfolger – das Sequel ist offiziell angeteasert worden, auch wenn der vollständige Titel noch nicht verraten wurde.

Ein neues Kapitel für Clair Obscur

Was wissen wir über das kommende Sequel? Die Entwickler von Sandfall Interactive haben angedeutet, dass sie bereits an einem neuen Spiel innerhalb des Clair-Obscur-Universums arbeiten. In einem Interview sprach Creative Director Guillaume Broche davon, dass Expedition 33 nur eine von mehreren Geschichten sei, die sie in diesem Franchise erzählen wollen. Dies bestätigt, dass der Name Clair Obscur als Dachmarke für mehrere Titel dienen wird.

Obwohl noch kein konkreter Titel genannt wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass das nächste Spiel ebenfalls mit dem bekannten Seriennamen beginnt – also etwa Clair Obscur: [Neuer Titel]. Auch wenn die Entwickler sich bedeckt halten, geben sie sich optimistisch und ambitioniert, was die künstlerische Ausrichtung und Qualität des nächsten Projekts betrifft.

Rückkehr in eine vertraute Welt

Spielt das neue Spiel wieder in der Welt von Expedition 33? Alles deutet darauf hin. Der Begriff Clair Obscur – französisch für den Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit – spielt eine zentrale Rolle im Storytelling und in der visuellen Gestaltung. Diese Dualität spiegelt sich auch in den Hauptcharakteren wider. Es wäre also nur logisch, dass der Nachfolger wieder in einem ähnlich gestalteten Universum spielt, möglicherweise mit neuen Figuren oder alternativen Perspektiven.

Auch die Entwickler selbst betonen, dass sie sich nicht auf eine massive Studio-Erweiterung einlassen wollen. Stattdessen setzen sie weiterhin auf ein handgemachtes Spielgefühl – das bedeutet: kein überproduziertes AAA-Projekt, sondern ein weiteres liebevoll entwickeltes RPG mit einer klaren kreativen Vision.

Gameplay und Design: Was bleibt, was wird neu?

Wie wird sich das Gameplay im Sequel weiterentwickeln? Expedition 33 überzeugte durch ein innovatives Kampfsystem, das rundenbasiertes Gameplay mit Echtzeitelementen kombiniert. Spieler konnten in Echtzeit ausweichen, parieren und sogar kontern, was dem klassischen JRPG-Stil eine frische Dynamik verlieh. Gleichzeitig wurden Mechaniken wie Gradient-Angriffe, Elementarstatus und individuelle Skill-Trees eingeführt.

Da das Spiel stark durch japanische Rollenspiele wie Final Fantasy und Persona inspiriert wurde, dürfte auch der Nachfolger ähnliche Systeme aufgreifen – möglicherweise erweitert durch neue Klassen, Mechaniken oder Welten. In der Tat wird spekuliert, dass sich das nächste Spiel auf alternative, gemalte Realitäten konzentrieren könnte, die parallel zur Welt von Expedition 33 existieren.

Release-Zeitraum: Wann kommt das Sequel?

Wann erscheint das nächste Spiel der Reihe? Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine offizielle Ankündigung für ein Veröffentlichungsdatum. Dennoch gibt es gute Gründe zur Hoffnung: Da Sandfall Interactive nun bereits über ein etabliertes Team, ein erfolgreiches Fundament und die notwendige Infrastruktur verfügt, dürfte der Entwicklungsprozess deutlich schneller verlaufen als bei Expedition 33, das über mehrere Jahre hinweg aufgebaut wurde.

Ein Release im Jahr 2026 oder 2027 ist daher durchaus realistisch, auch wenn dies natürlich nur spekulativ bleibt. Klar ist jedoch: Die Erwartungen sind hoch, insbesondere nach dem triumphalen Erfolg bei Preisverleihungen wie The Game Awards und den Golden Joystick Awards.

Erfolge von Expedition 33 im Überblick

Wie erfolgreich war der Vorgänger? Clair Obscur: Expedition 33 wurde am 24. April 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht und war direkt zum Launch über Xbox Game Pass spielbar. Das Spiel war ein Kritikerliebling und konnte bis Oktober 2025 über 5 Millionen Einheiten verkaufen.

Auszeichnung Verliehen durch Game of the Year The Game Awards 2025 5 weitere Auszeichnungen Golden Joystick Awards 2025 Meist ausgezeichnetes Spiel The Game Awards Geschichte

Auch die geplante Live-Action-Adaption durch Story Kitchen zeigt, wie viel Potenzial das Franchise hat – nicht nur im Gaming-Bereich, sondern auch darüber hinaus.

Ein Ausblick für Fans

Was dürfen Spieler für die Zukunft erwarten? Mit der Bestätigung, dass Clair Obscur als Franchise weitergeführt wird, ist die Freude bei den Fans groß. Sandfall Interactive bleibt seiner kreativen Linie treu und dürfte auch beim nächsten Titel eine intensive Spielerfahrung liefern, die sowohl emotional als auch spielerisch überzeugt.

Auch wenn wir noch auf den finalen Titel und ein offizielles Erscheinungsdatum warten, ist jetzt schon klar: Das nächste Kapitel von Clair Obscur wird mit Spannung erwartet.

