Französisches Game „Clair Obscur“ räumt Rekorde bei Game Awards 2025 ab

Clair Obscur: Expedition 33 hat nicht nur die Gaming-Community begeistert, sondern wurde nun auch auf höchster politischer Ebene gewürdigt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gratulierte dem Entwicklerstudio Sandfall Interactive öffentlich zum großen Erfolg bei den Game Awards 2025. Das französische Rollenspiel gewann gleich neun Auszeichnungen – mehr als jedes andere Spiel in der Geschichte der Preisverleihung.

In einem Instagram-Post vom 12. Dezember 2025 nannte Macron den Erfolg einen „historischen Moment“ und lobte das Studio aus Montpellier als „großen Stolz für Frankreich“. Bereits im Mai 2025 hatte er das Spiel lobend erwähnt, nachdem sich Clair Obscur: Expedition 33 schnell zu einem kommerziellen Hit entwickelte und von Kritikern gefeiert wurde.

Ein französisches Rollenspiel schreibt Geschichte

Was macht den Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 so besonders? Sandfall Interactive landete mit seinem Debüttitel einen Volltreffer. Das Spiel wurde am 24. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows veröffentlicht – direkt zum Launch auch im Xbox Game Pass. Mit über 5 Millionen verkauften Einheiten bis Oktober 2025 gehört es zu den erfolgreichsten französischen Videospielen überhaupt.

Das Spiel kombiniert ein düsteres Belle-Époque-Setting mit rundenbasiertem Gameplay und Echtzeit-Elementen. Inspiriert von japanischen Klassikern wie Final Fantasy und Persona, legte das Studio großen Wert auf narrative Tiefe, eine emotionale Inszenierung und strategische Kämpfe, die durch Quick-Time-Events und ein innovatives Parier-System ergänzt werden.

Rekordausbeute bei den Game Awards

Wie viele Preise konnte Clair Obscur bei den Game Awards 2025 gewinnen? Das Spiel war in zwölf Kategorien nominiert und gewann neun Auszeichnungen – darunter Game of the Year, Best Role-Playing Game und Best Art Direction. Nur in der Kategorie Best Audio Design musste es sich Battlefield 6 geschlagen geben.

Damit übertraf Clair Obscur: Expedition 33 sogar den Rekord von The Last of Us Part 2, das im Jahr 2020 sieben Auszeichnungen erhielt. Besonders beeindruckend: Es ist das erste französische Spiel, das den Titel Game of the Year bei den TGA gewinnen konnte.

Politische Reaktionen und Kontroversen

Warum sorgt Macrons Gratulation für Diskussionen? Während viele Fans die lobenden Worte des Präsidenten begrüßten, erinnerten andere an seine umstrittenen Aussagen aus dem Jahr 2023. Damals machte Macron Videospiele teilweise für reale Gewalt verantwortlich, nachdem der Tod von Nahel Merzouk in Frankreich zu landesweiten Ausschreitungen führte.

Ein viel diskutiertes Zitat aus einer Pressekonferenz lautete:

Es fühlt sich manchmal so an, als würden einige von ihnen auf den Straßen die Videospiele nachspielen, die sie vergiftet haben.

Obwohl Macron diese Aussagen im September 2023 relativierte und betonte, dass er nicht das Medium an sich kritisieren wolle, werfen ihm Kritiker nun vor, den Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 für politische Zwecke zu instrumentalisieren.

Ein Meisterwerk aus Montpellier

Wer steckt hinter dem Spiel? Sandfall Interactive wurde 2020 vom ehemaligen Ubisoft-Mitarbeiter Guillaume Broche gegründet. Das Studio mit Sitz in Montpellier begann mit nur 30 Entwicklern, die sich vorgenommen hatten, ein hochwertiges Rollenspiel zu schaffen – ein Genre, das ihrer Meinung nach von großen Studios vernachlässigt wurde.

Mit Clair Obscur: Expedition 33 ist ihnen genau das gelungen. Das Spiel punktet mit einer dichten Atmosphäre, komplexem Kampfsystem und sechs spielbaren Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten. Besonders hervorzuheben sind die Mechaniken rund um Elemente wie „Gradient Skills“, Parieren und Echtzeit-Ausweichmanöver.

Neuer DLC sofort spielbar

Gab es weitere Überraschungen bei den Awards? Direkt im Anschluss an die Preisverleihung veröffentlichte Sandfall eine kostenlose Erweiterung, die unter anderem ein neues Gebiet namens Versos Entwürfe sowie einen ausgefeilten Fotomodus einführt. Der DLC steht allen Besitzern des Spiels sofort zur Verfügung.

Ein bedeutender Moment für die französische Spieleindustrie

Was bedeutet der Erfolg für Frankreichs Gaming-Szene? Der internationale Triumph von Clair Obscur: Expedition 33 stellt einen Meilenstein dar. Noch nie zuvor hat ein französisches Spiel so viele internationale Auszeichnungen erhalten. Es bringt nicht nur Sandfall Interactive große Anerkennung, sondern wirft auch ein neues Licht auf das kreative Potenzial der französischen Spielelandschaft.

Was denkst du über den Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 und die Reaktion der Politik? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!