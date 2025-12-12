Clair Obscur gewinnt Game of the Year 2025 – Ein Triumph für RPG-Fans!

Mit der offiziellen Auszeichnung zum Game of the Year 2025 bei den Game Awards hat sich Clair Obscur: Expedition 33 eindrucksvoll an die Spitze der Videospielwelt gesetzt. Überraschend ist das nicht – zumindest nicht für die aufmerksame Community von Game Rant, die den Gewinner bereits im Vorfeld korrekt vorausgesagt hatte. In einer Leserumfrage stimmten rund 46 % für das düstere Fantasy-Rollenspiel des französischen Studios Sandfall Interactive, weit vor Hollow Knight: Silksong (15 %) und Kingdom Come: Deliverance II (10 %).

Die Abstimmung zeigt nicht nur das feine Gespür der Community, sondern auch, welchen Stellenwert Clair Obscur bereits vor der Preisverleihung hatte. Dass der Titel schließlich nicht nur den GOTY-Award, sondern auch zahlreiche weitere Auszeichnungen einheimste, ist ein klares Zeichen dafür, wie sehr das Spiel bei Kritikern und Fans gleichermaßen punktete.

Ein düsteres Märchen mit taktischer Tiefe

Worum geht es in Clair Obscur: Expedition 33? Das Spiel entführt dich in eine düstere Belle-Époque-Welt, in der jährlich Menschen durch ein mysteriöses Ereignis namens Gommage ausgelöscht werden – abhängig von ihrem Alter. Die namensgebende Expedition 33 setzt sich zum Ziel, die dafür verantwortliche Künstlerin, genannt die Paintress, zu besiegen.

Was das Gameplay betrifft, kombiniert Clair Obscur klassische rundenbasierte Rollenspielmechaniken mit Echtzeit-Elementen. So kannst du während gegnerischer Angriffe ausweichen, parieren oder sogar kontern – alles in Echtzeit. Das sorgt für ein aktiveres Kampfsystem als bei vielen anderen Genrevertretern und verleiht jeder Begegnung eine besondere Dynamik.

Ein Fest für RPG-Fans

Was macht das Spiel besonders? Neben der innovativen Mischung aus rundenbasierter Strategie und Action-Elementen überzeugt das Spiel durch seine sechs spielbaren Charaktere, die alle eigene Mechaniken und Skilltrees mitbringen. Ob Magierin Lune mit ihren Elementar-Flecken, Fencerin Maelle mit ihren Haltungswechseln oder Kriegerin Sciel mit ihren Vorhersehungs-Stacks – jede Figur spielt sich anders und trägt zur taktischen Vielfalt bei.

Die stilisierte Grafik im Belle-Époque-Stil, gepaart mit einem eindrucksvollen Soundtrack und einer emotionalen Geschichte, unterstreicht den künstlerischen Anspruch des Spiels. Die Entwickler von Sandfall Interactive, die sich stark von japanischen Klassikern wie Final Fantasy oder Persona inspirieren ließen, haben mit viel Feingefühl ein AAA-Rollenspiel geschaffen, das sich nicht hinter den großen Namen verstecken muss.

Community trifft den Nerv der Zeit

Warum lag die Community richtig? Die Leser von Game Rant haben nicht nur einen Hype verfolgt, sondern auch die inhaltlichen Qualitäten des Spiels erkannt. Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer sah Clair Obscur als klaren Favoriten. Und sie behielten recht: Das Spiel konnte sich gegen starke Konkurrenz wie Hollow Knight: Silksong, Hades II oder Death Stranding 2 durchsetzen.

Besonders interessant: Ein erheblicher Prozentsatz der Teilnehmer (14 %) stimmte für Spiele, die gar nicht nominiert waren – darunter Überraschungshits wie Dispatch, Blue Prince oder PEAK. Das zeigt, wie groß und vielfältig die Gaming-Landschaft 2025 war und wie hoch die Qualität insgesamt eingeschätzt wurde.

Ein verdienter Sieg mit Blick in die Zukunft

Was bedeutet der Erfolg für Sandfall Interactive? Für das Studio, das erst 2020 gegründet wurde, ist der Erfolg ein Meilenstein. Mit über 5 Millionen verkauften Einheiten bis Oktober 2025 und einer Veröffentlichung auf allen großen Plattformen – inklusive Day-One-Start im Xbox Game Pass – konnte Clair Obscur weit über die Grenzen der JRPG-Fans hinaus begeistern.

Der Triumph bei den Game Awards und den Golden Joystick Awards dürfte nicht nur die Verkaufszahlen weiter ankurbeln, sondern auch den Weg für potenzielle Erweiterungen oder Nachfolger ebnen. Passend dazu wurde bereits eine Überraschungs-DLC für Fans veröffentlicht, die dem Spiel treu geblieben sind.

