God of War Laufey – Leak deutet Release früher als 2028 an

God of War Laufey war der große Schlusspunkt der jüngsten Sony State of Play und hat in wenigen Minuten geschafft, wofür andere Trailer eine ganze Show brauchen: Die Community diskutiert wieder leidenschaftlich über Santa Monica Studios nächstes Kapitel. Nur ein Detail fehlte bei der Ankündigung komplett, nämlich ein konkretes Release-Zeitfenster.

Genau dazu macht nun ein Leak die Runde, der das Warten deutlich erträglicher machen könnte. Denn wenn die aktuellen Hinweise stimmen, könnte God of War Laufey früher erscheinen, als viele nach der fehlenden Datumsnennung erwartet hatten.

Leak zum Release-Zeitfenster sorgt für Tempo in der Diskussion

Wann könnte God of War Laufey erscheinen? Ein Hinweis kommt von Branchen-Insider Jason Schreier, der auf Bluesky auf die Frage reagierte, ob God of War Laufey ein 2028-Spiel sei. Seine knappe Antwort schließt 2028 klar aus.

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Damit rückt vor allem ein Release in 2027 in den Fokus. Passend dazu gab es bereits vor der offiziellen Enthüllung Gerüchte, dass Santa Monica Studio intern genau dieses Zeitfenster anpeilt.

Für 2026 wirkt eine Veröffentlichung dagegen weiterhin eher unwahrscheinlich. Viele große Titel sind für die zweite Jahreshälfte 2026 eingeplant, gleichzeitig wirft Grand Theft Auto 6 mit dem Termin am 19. November 2026 bereits einen langen Schatten. Ein neues God of War würde zwar selbst massiv Aufmerksamkeit ziehen, doch in der Branche gilt: In direkter Nähe zu so einem Giganten will kaum jemand landen.

Darum wirkt Laufey weiter als nur ein Spin-off

Worum geht es in God of War Laufey? Im Mittelpunkt steht Laufey, besser bekannt als Faye, die Ehefrau von Kratos. Die Geschichte setzt direkt nach ihrem Tod ein, wenn sie sich in die Nachwelt der Götter begibt.

Allein dieser Perspektivwechsel ist spannend, weil er die God-of-War-Welt aus einem Blickwinkel erzählt, den man bisher nur aus Andeutungen und Rückblicken kannte. Gleichzeitig öffnet das Spiel laut den bisherigen Informationen die Serie für brandneue Pantheons, was dem Franchise nach den nordischen Ereignissen eine frische Bühne geben könnte.

Bestätigt sind außerdem bereits mehrere Figuren, die neugierig machen, wohin die Reise geht. Dazu zählen neue Götter wie Sekhmet und Begtse sowie Begleiter wie Phranque und Rue, die im ersten Material auffällig präsent waren.

Gameplay-Preview liefert Hinweise auf den Entwicklungsstand

Wie viel hat Santa Monica Studio bereits gezeigt? Auffällig ist vor allem, dass Santa Monica Studio direkt eine rund 20-minütige Gameplay-Vorschau nachgeschoben hat. Für viele ist das ein Indiz, dass God of War Laufey bereits recht weit in der Entwicklung sein könnte, zumindest verglichen mit Ankündigungen, die nur aus einem kurzen CGI-Teaser bestehen.

Das Studio selbst war in den letzten Jahren eher zurückhaltend. Der letzte große Brocken war die Valhalla-Erweiterung für God of War Ragnarök. Anfang 2026 folgte außerdem überraschend das kleinere Spin-off God of War Sons of Sparta, das in Zusammenarbeit mit Mega Cat Studios entstand.

Wie schnell es nun konkrete Neuigkeiten gibt, bleibt abzuwarten. Ein möglicher Zeitpunkt für einen weiteren Trailer oder ein Release-Update wäre das Umfeld der großen Winter-Shows, in denen Sony gerne neue Highlights für die kommenden Monate platziert.

Was wäre für dich das perfekte Release-Zeitfenster für God of War Laufey und freust du dich auf die neue Perspektive mit Faye? Schreib es gern in die Kommentare.