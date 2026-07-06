Steam – Kostenloses Horror-Spiel Glitched Out wird bald aus dem Store entfernt

Auf Steam steht ein kleines Horror-Highlight kurz vor dem Verschwinden: Glitched Out aus dem Jahr 2024 kann aktuell noch kostenlos zur eigenen Bibliothek hinzugefügt werden, wird aber bald dauerhaft von der Plattform entfernt. Wichtig dabei: Es handelt sich nicht um eine zeitlich begrenzte Gratis-Aktion von Steam, sondern um ein grundsätzlich kostenloses Spiel, das jetzt schlicht vor der Delistung steht.

Wer es rechtzeitig claimt, behält den Zugriff auch nach der Entfernung aus dem Store. Installieren müsst ihr es dafür nicht sofort, das Hinzufügen zur Bibliothek reicht.

Delistung ist offiziell in Arbeit

Warum verschwindet Glitched Out von Steam? Der Entwickler SHB Games hat über X bestätigt, dass der Prozess zur Entfernung bereits angestoßen wurde. Als Grund nennt das Studio, dass das Unternehmen, über das Glitched Out veröffentlicht wurde, in absehbarer Zeit geschlossen wird.

Ein konkretes Datum für die Delistung wurde bislang nicht genannt. Genau das macht die Situation so brisant, denn das Spiel kann theoretisch jederzeit aus dem Steam-Shop verschwinden.

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Wer das Spiel noch mitnehmen will, sollte deshalb nicht auf eine letzte Warnung im Store hoffen, sondern es lieber zeitnah zur Bibliothek hinzufügen.

So sicherst du dir das Spiel dauerhaft

Wie funktioniert Free-to-Keep in diesem Fall? Sobald du Glitched Out zu deiner Steam-Bibliothek hinzufügst, bleibt es dort dauerhaft verfügbar, selbst wenn es später nicht mehr im Shop gelistet ist. Du musst es weder direkt herunterladen noch starten, um es zu behalten.

Glitched Out im Steam-Store aufrufen

Kostenlos zur Bibliothek hinzufügen

Bei Bedarf später jederzeit aus der Bibliothek installieren

Auch wenn Steam regelmäßig Free-to-Keep-Aktionen mit zeitlich begrenzten Angeboten fährt, läuft das hier anders: Glitched Out war von Anfang an Free-to-Play, nur eben bald gar nicht mehr verfügbar, wenn du es dir nicht vorher sicherst.

Darum lohnt sich ein Blick für Horror-Fans

Was sagen die Steam-Reviews zu Glitched Out? Seit Release kommt das Spiel auf ein Mostly Positive bei den Nutzerwertungen. Gelobt werden vor allem Optik und Atmosphäre, aber auch Story und Worldbuilding, was im Horror-Genre nicht selbstverständlich ist.

Gerade diese Mischung aus erzählerischer Stärke und Grusel-Flair macht den Titel für viele interessant. Umso ärgerlicher ist die anstehende Delistung, weil dadurch ein Spiel verschwindet, das sich bislang einen soliden Ruf erarbeitet hat.

Was meint ihr: Sichert ihr euch Glitched Out noch schnell für eure Bibliothek, oder lasst ihr es ziehen? Schreibt es gerne in die Kommentare.