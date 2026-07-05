Elderfeast auf Steam – Koop-Monsterjagd mit Zerstückeln und Kochen

Auf Steam zeichnet sich ein neuer Koop-Hoffnungsträger ab, der für Fans langer Bosskämpfe und gezielter Monsterjagden wie ein echter Lückenfüller wirken könnte: Elderfeast. Der Actiontitel setzt auf ein Monster-Hunter-ähnliches Spielgefühl, kombiniert das Ganze aber mit einem deutlich düstereren Einschlag aus Lovecraft-Horror, Sci-Fi-Ausrüstung und fremden Planeten.

Statt klassischer Fantasy-Bestien warten hier tentakelbewehrte Albträume, gigantische Meereswesen-Varianten und andere kosmische Schrecken, die nicht nur erlegt, sondern anschließend auch verwertet werden. Und genau da setzt Elderfeast seinen eigenen Akzent: Die Monster sind nicht nur Beute, sie werden zur Zutat.

Koop-Jagd trifft kosmischen Horror

Worum geht es bei Elderfeast? Elderfeast ist ein Koop-Actionspiel, in dem du allein oder im Team lovecraftianische Monster jagst, sie gezielt zerstückelst und aus den erbeuteten Körperteilen Mahlzeiten zubereitest, die dich für die nächste Begegnung stärken. Der Kern bleibt dabei klar auf der Jagd: Der Anteil fühlt sich wie ein Fokus auf große, zähe Kämpfe an, bei denen du sichtbaren Fortschritt erzielst, indem du dem Ziel nach und nach Optionen nimmst.

Wie bei typischen Jagdspielen sollen Gefechte nicht nur aus Schadenszahlen bestehen, sondern aus Entscheidungen. Welche Gliedmaßen entfernst du zuerst, welche Angriffe willst du entschärfen, und wann lohnt es sich, das Risiko zu erhöhen, um eine kritische Schwachstelle zu treffen? Die Kämpfe wirken bewusst wie ein Katz-und-Maus-Spiel, inklusive Verfolgung, Positionierung und dem richtigen Timing für den finalen Push.

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Elderfeast setzt außerdem auf eine Reise durch verschiedene Biome und Regionen innerhalb einer Galaxis. Dadurch stehen nicht nur unterschiedliche Monster-Designs im Raum, sondern auch wechselnde Umgebungen und Begegnungen mit fremdartiger Tierwelt, die in die Jagd hineinspielen kann.

Die wichtigsten Features im Überblick

Welche Spielmechaniken sind bereits bekannt? Auch wenn es aktuell noch keinen konkreten Veröffentlichungstag gibt und lediglich ein Release-Zeitfenster für 2027 genannt wird, sind bereits mehrere zentrale Features beschrieben, die das Spielprofil klar abstecken:

Zerstückeln von lovecraftianischen Monstern solo oder im Koop, inklusive Abtrennen von Tentakeln, Schwänzen, Organen und mehr.

von lovecraftianischen Monstern solo oder im Koop, inklusive Abtrennen von Tentakeln, Schwänzen, Organen und mehr. Kochen über ein Grid-System, um Buffs zu erhalten und sich auf die nächste Jagd vorzubereiten.

über ein Grid-System, um Buffs zu erhalten und sich auf die nächste Jagd vorzubereiten. Jagen mit verschiedener Sci-Fi-Bewaffnung, von riesigen Klingen bis hin zu Harpunenkanonen.

mit verschiedener Sci-Fi-Bewaffnung, von riesigen Klingen bis hin zu Harpunenkanonen. Reisen durch eine Galaxis mit unterschiedlichen Biomen und Kreaturen.

durch eine Galaxis mit unterschiedlichen Biomen und Kreaturen. Monster austricksen, etwa indem du sie vergiftete Wildtiere fressen lässt oder sie mithilfe anderer Figuren in der Umgebung ablenkst.

Unterm Strich klingt das nach einem Mix aus klassischer Bossjagd und einem System, das stärker als üblich auf Vorbereitung, Beobachtung und Interaktion mit der Umgebung setzt. Gerade das Vergiften von Beutetieren oder das Erzwingen bestimmter Verhaltensmuster könnte dafür sorgen, dass sich Jagden weniger nach stumpfem Draufhauen anfühlen.

Kochen als Progression und Alleinstellungsmerkmal

Warum ist das Kochen hier so wichtig? Während viele Jagdspiele ihre Motivation vor allem über Rüstungssets, Waffenpfade und Ressourcen-Farmen aufbauen, macht Elderfeast die Küche zum direkten Machtzuwachs. Aus Tentakeln, Herzen, Panzerteilen und fremden Pflanzen entstehen Gerichte, die je nach Rezept spürbare Vorteile liefern sollen.

Das Zubereiten läuft dabei über ein Raster-System, das eher an Crafting nach dem Baukastenprinzip erinnert: Die Anordnung der Zutaten entscheidet darüber, welches Gericht herauskommt und welche Boni du bekommst. Wer experimentiert, entdeckt neue Rezepte und optimiert Buff-Kombinationen für bestimmte Gegner oder Biome. Ergänzend soll es ein Ingame-Kochbuch geben, das gleichzeitig auch als Bestiarium dient, also deine Entdeckungen zu Kreaturen und Zutaten festhält.

Interessant ist auch die Präsentation: Ein aufgeräumtes Interface, das eher an ein am Körper verankertes HUD erinnert, soll die Übersicht im Kampf sichern, während im Kochbereich bewusst auf das Unheimliche gesetzt wird. Das ist nicht nur optischer Stil, sondern passt zur Grundidee, dass du kosmische Schrecken nicht nur besiegst, sondern sie dir auch noch einverleibst.

Release-Zeitfenster und erste Resonanz

Wann erscheint Elderfeast auf Steam? Aktuell ist auf Steam lediglich ein grobes Release-Zeitfenster für 2027 angegeben. Bis dahin dürfte noch einiges an Details folgen, etwa zur Teamgröße im Koop, zu Fortschrittsystemen und zur Frage, wie umfangreich das Planeten- und Monsterangebot zum Start ausfällt.

Spannend: Obwohl die Enthüllung noch frisch ist, kommt das Projekt bereits auf spürbares Interesse. Berichten zufolge wurde Elderfeast schon über 10.000 Mal auf die Wunschliste gesetzt, und der Trailer kursiert auf Social Media, was dem Spiel schnell Reichweite verschafft. Ob am Ende vor allem die Optik, das flüssig wirkende Kampfsystem oder die Kochidee den Nerv trifft, ist offen, aber der erste Eindruck scheint bei vielen zu sitzen.

Wie klingt Elderfeast für dich: eher cooler Monster-Hunter-Ersatz mit Twist oder zu abgedreht wegen der Lovecraft-Küche? Schreib mir deine Meinung gern in die Kommentare.