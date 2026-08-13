ARC Raiders Frozen Trail kommt am 8. Oktober 2026 – neue Karte und Outpost

Embark Studios hat den Veröffentlichungstermin für das bislang größte Inhaltsupdate von ARC Raiders bestätigt. Frozen Trail erscheint am 8. Oktober 2026 und soll nahezu alle wichtigen Bereiche des Extraction Shooters erweitern.

Nach dem Abschied vom monatlichen Veröffentlichungsrhythmus setzt das Studio künftig auf zwei umfangreiche Inhaltsupdates pro Jahr. Kleinere Live Updates mit Fehlerbehebungen, Balance Anpassungen, Events und Shop Inhalten sollen ARC Raiders zwischen diesen großen Veröffentlichungen weiterhin regelmäßig verbessern.

Eine eisige Region am Rand des Rust Belt

Welche neue Karte bringt Frozen Trail? Im Zentrum des Updates steht die größte Karte, die Embark Studios bislang für ARC Raiders entwickelt hat. Shani schickt die Raider auf die Suche nach einem ungewöhnlichen Signal, das aus einem Gebiet jenseits der Berge stammt.

Die Expedition führt in eine gefrorene Siedlung am Rand des Rust Belt. Dort befinden sich verlassene Dörfer, Fabriken, Forschungseinrichtungen und ein Observatorium, die offenbar mit den Ereignissen hinter dem rätselhaften Signal verbunden sind.

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Besonders wichtig ist die stärkere Vertikalität des Gebiets. Gefahren und mögliche Beute warten sowohl über als auch unter der Erde, wodurch Erkundung, Positionierung und das Aufspüren alternativer Routen eine größere Rolle spielen dürften. Die Karte befindet sich weiterhin in der Überarbeitung, nachdem Embark bereits Tests zur Nutzererfahrung durchgeführt hat.

Eine gewaltige ARC Operation und neue Maschinen

Welche Herausforderungen erwarten erfahrene Raider? Frozen Trail führt eine neue ARC Operation ein, die sich gezielt an erfahrene Gruppen richtet. Embark beschreibt sie als enorme Aktivität, in der dynamische Begegnungen und bedeutungsvolle Entscheidungen über Erfolg oder Scheitern bestimmen sollen.

Teilnehmende müssen Kampf, Zusammenarbeit, Risiko und Überleben sorgfältig gegeneinander abwägen. Wer die Herausforderung bewältigt, soll mit wertvollen Belohnungen rechnen können. Weitere Einzelheiten zur Struktur und zu den Voraussetzungen der Operation möchte das Studio erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen.

Gleichzeitig erweitert Embark die Auswahl der ARC Gegner. Das Spektrum reicht von kleinen, wendigen Störenfrieden bis zu einer riesigen Maschine, die selbst gut vorbereitete Raider zum Stillstand bringen soll. Jede neue Einheit erhält eigene Animationen, Verhaltensweisen und Systeme, durch die sie sich glaubwürdig in der Spielwelt bewegen und auf ihr Umfeld reagieren kann.

Mehr Fortschritt und ein eigener Außenposten

Wie verändert Frozen Trail die langfristige Entwicklung? Das bisherige Raider Den wird mit einem neuen Bereich namens Outpost erweitert. Dieser Außenposten lässt sich individuell gestalten und markiert den nächsten Schritt beim Versuch, die Oberfläche von den ARC Maschinen zurückzuerobern.

Zusätzlich überarbeitet Embark den Skill Tree. Die neuen Fähigkeiten und Wahlmöglichkeiten sollen mehr Kontrolle darüber bieten, in welche Richtung sich ein Raider entwickelt. Auch die Raider Decks werden angepasst, damit ihre Freischaltung und Nutzung langfristig motivierender ausfallen.

Neben den großen Systemänderungen sind weitere Inhalte geplant:

neue Waffen

zusätzliche Möglichkeiten zur Waffenpersonalisierung

neue Ausrüstung und Gadgets

weitere kosmetische Gegenstände

zusätzliche Instrumente

Verbesserungen am Matchmaking

weitere Maßnahmen gegen Cheating

Optimierungen bei Stabilität und Bedienkomfort

Embark Studios will im September 2026 weitere Einzelheiten zu Frozen Trail bekannt geben. Bis zum Release am 8. Oktober 2026 sollen kleinere Updates den laufenden Betrieb von ARC Raiders unterstützen.

Freut ihr euch auf die verschneite Karte und die neue ARC Operation oder interessiert euch vor allem der überarbeitete Fortschritt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.