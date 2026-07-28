ARC Raiders-Update testet PvP-Matchmaking ohne Wertung für Selbstverteidigung

Embark Studios schraubt weiter am PvP-Matchmaking von ARC Raiders und reagiert damit auf eines der meistdiskutierten Systeme seit dem Release. Mit dem Live-Update vom 28. Juli 2026 nimmt das Team erneut Anpassungen daran vor, wie das Spiel aggressives Verhalten bewertet und euch im Hintergrund einem passenden Spielstil zuordnet.

Die Änderungen kommen kurz nach einem größeren Matchmaking-Schritt, bei dem vor allem die Suchzeiten optimiert wurden, um die Matchqualität zu erhöhen. Jetzt geht es deutlich konkreter um die PvP-Wertung selbst und um Situationen, in denen man nicht den Kampf sucht, sondern schlicht reagieren muss.

Defensives PvP zählt vorerst nicht mehr

Was ändert sich am PvP-Matchmaking in ARC Raiders? Der wichtigste Punkt dieses Updates: Embark testet, den Einfluss von Defensive PvP komplett zu entfernen. Heißt: Wenn ihr euch nur verteidigt, soll das während dieser Testphase nicht mehr in die Spielstil-Schätzung einfließen.

Bisher wurde Selbstverteidigung bereits geringer gewichtet als das aktive Starten eines Gefechts. Laut Embark kam aber aus der Community genug Feedback, dass selbst diese reduzierte Gewichtung noch spürbare Auswirkungen haben kann. Deshalb zählt das System im Test jetzt nur noch Kämpfe, die ihr wirklich startet.

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Das Ziel dahinter ist klar: Wer PvP nicht sucht, aber dennoch öfter in Schusswechsel gerät, soll dadurch nicht automatisch in aggressivere Lobbys einsortiert werden. Wie lange die Testphase läuft, wurde im Update nicht mit einem festen Enddatum versehen.

So entscheidet das System, wer der Aggressor ist

Wann gilt ein Team als Angreifer? Embark hat im Zuge der Änderungen außerdem genauer erklärt, nach welchen Kriterien das Spiel bewertet, wer ein Gefecht begonnen hat und wer sich verteidigt. Dabei spielen drei Faktoren eine zentrale Rolle.

Wer zuerst Schaden verursacht: Wenn ein Trupp einem Squad-Mitglied des Gegners zuerst Schaden zufügt, jemanden zu Boden schickt oder ausschaltet, gilt diese Seite als Aggressor. Das wirkt sich dann auf deren Spielstil-Wertung aus, nicht auf die andere Gruppe. Wie ernst der Kampf ist: Längere Gefechte mit höherem verursachten Schaden werden als schwerwiegender gewertet und entsprechend stärker auf die Schätzung angerechnet. Kurze Scharmützel, ein einzelner Fehltreffer oder Begegnungen, bei denen eine Seite direkt abhaut, sollen dagegen kaum Einfluss haben. Drittpartei-Eingriffe: Wer sich in einen bereits laufenden Kampf einmischt, wird ebenfalls als jemand gewertet, der einen Kampf startet. Auch das erhöht das Gewicht in der Spielstil-Schätzung.

Gerade der Punkt mit Drittparteien dürfte spannend werden, weil ARC Raiders als Extraction-Shooter naturgemäß oft Situationen produziert, in denen mehrere Teams auf engem Raum aufeinandertreffen.

Crossover-Reminder und vollständige Patch Notes

Welche Inhalte und Fixes stecken noch im Update vom 28. Juli 2026? Neben dem Matchmaking erinnert Embark an das aktuelle Crossover zwischen The Finals und ARC Raiders. In The Finals läuft die Zeit für die Verträge aus: Bis zum 30. Juli 2026 könnt ihr dort noch Inhalte freischalten, die für ARC Raiders gedacht sind, konkret das Azimuth-Outfit und den Archaeologist Backpack.

Nach dem 30. Juli 2026 dreht sich das Ganze um: Dann können ARC Raiders-Fans das Azimuth-Bundle für The Finals verdienen, indem sie an die Oberfläche gehen und eine Mission abschließen.

Zusätzlich bringt das Update eine ganze Reihe weiterer Verbesserungen und Bugfixes. Hier sind die vollständigen Patch Notes aus dem Live-Update:

Audio Verbessertes Schritt-Audio im Wasser. Mehr eindeutige Dodge-Roll-Sounds und Variationen hinzugefügt. Umgebungs-Audio für bestimmte Zwischensequenzen angepasst.

Cosmetics Falsch beschriftete Anpassungs-Toggles für das Blindspot-Set behoben. No Headset steuert jetzt das Headset bei Blindspot. Anpassungs-Toggles aktualisiert: Das Triumph-Set nutzt jetzt Helmet Only. Das Scorta-Set nutzt jetzt Gauntlet Off. Scorta-Outfit-Farbnamen im UI aktualisiert, damit sie besser zu den tatsächlichen Skin-Farben passen. Fehlender UI-String für ein blaues Rucksack-Cosmetic behoben.

Gameplay Inkonsistenter Schaden für Seeker Grenade und Wolfpack Grenade behoben.

Items Problem behoben, bei dem das Train-Modell im Raider Den an zwei Stellen erscheinen konnte, obwohl nur eines besessen wurde. Trinkets aus dem Converging-Paths-Projekt stapeln jetzt ähnlich wie andere Trinkets. Drops wurden für konsistenteres Looting über Karten hinweg angepasst.

Map Mehrere Clipping-Probleme, schwebende Objekte, Löcher in der Landschaft und Stellen, an denen man feststecken konnte, auf Dam Battlegrounds behoben. Mehrere Kollision- und Clipping-Probleme auf Buried City behoben, inklusive unsichtbarer Hindernisse. Materialien korrigiert und eine Stelle nahe einer Überführung gefixt, an der Downed-Charaktere feststecken konnten. Ein Loch in Buried City geschlossen, das es erlaubte, mit dem Snap Hook außerhalb der Map zu gelangen.

Stability Problem behoben, das dazu führen konnte, dass man nach Verlassen einer Map im End-of-Round-Tunnel stecken bleibt. Startup-Crash behoben, der nach dem Warnbildschirm für Photosensibilität auftreten konnte.

UI UI-Texte überarbeitet und Lokalisierung für unterstützte Sprachen aktualisiert. Fehler behoben, bei dem Item-Preise über 10.000 mit falscher Kurzschreibweise im Trader-Tab angezeigt wurden, wenn Japanisch oder vereinfachtes Chinesisch aktiv war. Lokalisierung für Trinket-Namen und ARC-Terminologie über Menüs hinweg aktualisiert. Startbildschirm mit neuem, loopendem Hintergrundvideo aktualisiert. Problem behoben, bei dem L3 auf dem Gamepad das Item-Tooltip auf Ermails Select-Items-Screen nicht umschaltete. Zusätzlich Hintergrund-Blur für bessere Lesbarkeit hinzugefügt. Projects-Liste und Screens aktualisiert: Verwandte Projects werden jetzt für leichteres Browsen gruppiert. Project-UI aktualisiert: Text korrigiert, bessere Previews für mehrphasige Projects, Projects schalten nach 5 gespielten Runden frei. Problem behoben, bei dem sich Hintergrund-Visuals falsch aktualisierten. Problem behoben, bei dem Projects nicht zum nächsten Schritt fortschreiten konnten, obwohl Ziele erfüllt und benötigte Items beigesteuert wurden. Projects-Tab verbessert: Quest- und Step-Beschreibungen ergänzt, konsistentere Texte und Reward-Tiles, Navigation wiederhergestellt, damit abgeschlossene Stages nach Abschluss eines Projects überprüfbar bleiben. Problem behoben, bei dem das Trophy-Display-Raider-Project-Rewards-Preview ein doppeltes Howl-Emote zeigte. Expedition- und Project-UI verbessert: Gruppierte Projects erscheinen nur, wenn mindestens eines aktiv ist, Top-Bar-Navigation gefixt, Expedition-Step-Anzeige korrigiert. Timer-Anzeige über Project- und Expedition-Screens hinweg standardisiert, damit Countdowns klarer sind.



Known Issues

Ein laufendes Problem wird untersucht, bei dem einige Xbox -Nutzer, besonders auf Series S, Abstürze erleben.

-Nutzer, besonders auf Series S, Abstürze erleben. Die Quick-Wheel-Item-Auswahl kann plötzlich zu einem anderen Item wechseln, wenn das Quick Wheel schnell geschlossen und wieder geöffnet wird.

Dolabra, Hullcracker und Rascal verursachen keinen Schaden an Trainings-Dummys auf der Practice Range.

Die Wurf-Animation kann manchmal nicht abgespielt werden, wenn versucht wird, eine Trigger Nade direkt nach dem Werfen zu detonieren.

Einige Gadgets und Throwables haben keinen Cancel-Button, wenn man sie für den Wurf vorbereitet.

Die Weapon-Swap-Animation kann fehlerhaft wirken, wenn direkt nach dem Vaulten die Waffe gewechselt wird.

Animationen können fehlerhaft wirken, wenn eine Suche am Baron Husk unterbrochen wird.

Shredders schweben in manchen Räumen des Hidden Bunker an die Decke.

Leapers können durch die ARC Turbine springen.

Beim Aufheben von Items kann der Pickup-Sound nicht der korrekte sein.

Wenn Items mit Merits in einen Raid mitgenommen werden, zeigen sie fälschlicherweise ein Merits-Icon an.

Schüsse beim Reiten auf ARC können falsch registriert werden.

Einige Türen lassen Lichtkegel von Taschenlampen durch, statt das Licht zu blockieren.

Einige Frisuren clippen durch den Helm des Reaver-Outfits.

Clipping-Probleme mit den Triumph- und Azimuth-Outfits sind bekannt.

Alte Ermal-Angebote können im Acquire-and-Craft-Menü so wirken, als wären sie verfügbar. Das ist nur ein visueller Fehler.

Wie empfindet ihr die neue Richtung beim PvP-Matchmaking: Ist das Entfernen von Defensive PvP genau der richtige Schritt, oder sollte Selbstverteidigung weiterhin in die Bewertung einfließen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.