GTA 6 – Händlerseite nennt Grafikmodi, PS5 DualSense-Features und Editionen

Kurz vor dem Start der Vorbestellungen von GTA 6 am 25. Juni 2026 sind neue Details aufgetaucht, die Fans aufhorchen lassen. Auf einer Vorbestellerseite von Media Markt Polen sollen in einem FAQ-Bereich mehrere Features genannt worden sein, die Rockstar Games bislang nicht offiziell im Detail ausbuchstabiert hat.

Im Mittelpunkt stehen zwei Grafikmodi, außerdem PS5-spezifische Funktionen und ein Hinweis auf mögliche Editionen. Die Angaben waren später nicht mehr auf der Seite zu finden, heizen die Diskussionen rund um Bildrate, Auflösung und Ausstattung aber weiter an.

Zwei Grafikmodi auf Konsole

Welche Grafikmodi soll GTA 6 bieten? Laut der Händlerbeschreibung sollen Konsolenfassungen von GTA 6 zwei wählbare Grafikmodi erhalten: Performance und Quality. Das würde in das aktuelle Schema vieler großer PS5- und Xbox-Series-Spiele passen, bei denen ihr zwischen höherer Bildrate und höherer visueller Qualität umschalten könnt.

Im Performance-Modus stehen üblicherweise flüssigere Frameraten im Vordergrund, während der Quality-Modus eher auf bessere Auflösung, detailliertere Darstellung und aufwendigere Beleuchtung setzt. Gerade bei einem technisch ambitionierten Open-World-Spiel wie GTA 6 kann diese Wahl spürbar beeinflussen, wie sich Fahrten durch die Stadt, Schusswechsel oder Verfolgungsjagden anfühlen.

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Wie viele FPS sind realistisch? Eine feste FPS-Zahl nennt die Händlerseite nicht. In der Community wird daher erneut diskutiert, ob 60 FPS auf PS5, Xbox Series X und insbesondere PS5 Pro tatsächlich drin sind oder ob Rockstar eher auf alternative Zwischenlösungen setzt. Im Raum steht auch ein möglicher 40-FPS-Modus, wie er bei einigen aktuellen AAA-Spielen genutzt wird, um eine Balance aus besserer Grafik und spürbar mehr Flüssigkeit als 30 FPS zu erreichen.

PS5-Features: DualSense und SSD im Fokus

Welche PS5-Funktionen werden genannt? In der Beschreibung wird außerdem auf Unterstützung für DualSense-Features hingewiesen, konkret auf haptisches Feedback mit realistischen Vibrationen. Das würde bedeuten, dass sich etwa Straßenbelag, Wetter, Kollisionen oder Waffenfeedback stärker über den Controller transportieren könnten.

Zusätzlich ist von sehr kurzen Ladezeiten dank SSD die Rede. Gerade bei einem riesigen Setting und schnellen Wechseln zwischen Missionen, Stadtteilen und Innenräumen wäre das ein wichtiger Punkt für den Spielfluss, egal ob ihr frei erkundet oder von einer Actionsequenz in die nächste springt.

Mit dem Kauf der Konsolen-Version können Sie sicher sein, dass Sie ein bis ins kleinste Detail ausgefeiltes Produkt erhalten. GTA 6 auf den Konsolen der nächsten Generation bietet zwei wählbare Grafikmodi (Performance und Quality), Unterstützung für die Funktionen des DualSense-Controllers auf der PS5 mit realistischen haptischen Vibrationen sowie extrem schnelle Ladebildschirme dank der Leistung von SSD-Speicher.

Mögliche Editionen zum Vorbestellstart

Welche Editionen werden für GTA 6 erwartet? Auf der Seite wurden drei mögliche Versionen gelistet, die zum Start des Vorverkaufs näher erläutert werden sollen. Genannt wurden:

Standard Edition

Special Edition

Collector’s Edition

Wann könnten die Details zu Inhalten und Preisen folgen? Laut dem Eintrag sollen alle verfügbaren Editionen und deren Details am 25. Juni 2026 zusammen mit dem Start der Vorbestellungen bekannt gegeben werden. Preisangaben wurden in dem Abschnitt nicht genannt, wodurch offen bleibt, welche Extras eine Special Edition oder eine Collector’s Edition konkret liefern könnte.

Rockstar Games hat den Vorbestellstart für den 25. Juni 2026 bereits offiziell angekündigt, der Vorverkauf soll über digitale Stores und ausgewählte Handelspartner laufen. Ob die genannten Features und Editionen exakt so kommen, dürfte sich damit sehr bald klären.

Welche Grafikoption würdet ihr bei GTA 6 bevorzugen, Performance für möglichst flüssiges Gameplay oder Quality für maximale Optik, und reizt euch eher die Standard Edition oder eine Sammlerausgabe? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.