GTA 6 – Hinweise auf stilles PlayStation-Store-Update für Vorbestellung

Die Gerüchte rund um den Start des offiziellen GTA-6-Vorverkaufs nehmen wieder Fahrt auf. Nachdem ein erster Händler den Titel kurzzeitig zur Vorbestellung angeboten haben soll, deutet nun auch Sony im Hintergrund Schritte an, die viele Fans als Vorbereitung für den PlayStation-Store-Start werten.

Besonders spannend: Die Hinweise kommen nicht über eine Ankündigung, sondern über kleine, aber auffällige Veränderungen, die in Suchergebnissen sichtbar werden. Und weil in dieser Woche ohnehin ein wichtiges Update von Publisher Take-Two ansteht, wirkt das Timing alles andere als zufällig.

Vorbestellung bei Showgame und neue Hinweise aus dem Netz

Was ist beim ersten Händlerverkauf von GTA 6 passiert? Anfang der Woche tauchte GTA 6 beim italienischen Händler Showgame für mehrere Stunden als vorbestellbarer Artikel auf. Der offizielle Vorverkaufsstart ist bislang jedoch nicht öffentlich gestartet, weshalb der Eintrag schnell für Diskussionen in der Community gesorgt hat.

Dazu kam eine im Netz aufgetauchte E-Mail eines US-Händlers, in der von einem Vorverkaufszeitraum zwischen dem 18. und 21. Mai 2026 die Rede war. Auch wenn das noch keine offizielle Bestätigung ersetzt, passte es zeitlich auffällig gut zu den neuen Signalen, die nun auf Sonys Seite auftauchen.

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Unterm Strich verdichten sich damit mehrere lose Enden zu einem Bild: Verschiedene Systeme scheinen vorbereitet zu werden, während Rockstar selbst und Publisher Take-Two weiterhin keine öffentliche Vorbestellmöglichkeit freigeschaltet haben.

PlayStation Store bekommt offenbar ein stilles Update

Welche Änderungen im PlayStation Store sorgen gerade für Aufsehen? In Großbritannien haben Fans entdeckt, dass sich die Darstellung der GTA-6-Seite in Verbindung mit der Google-Suche verändert hat. Wer dort nach GTA 6 sucht, sieht in den Suchergebnissen unter dem PlayStation-Store-Eintrag plötzlich einen Preis sowie Angaben wie vorrätig und 30 Tage Rückgaberecht.

Bislang wurden in vergleichbaren Suchtreffern eher neutrale Infos angezeigt, etwa Hinweise zur Lieferung. Dass nun auf einmal Begriffe wie verfügbar und eine Rückgabefrist auftauchen, interpretieren Insider als Signal, dass Sony die Store-Seite im Hintergrund aktiv bearbeitet und den Vorverkauf vorbereitet.

Im Store selbst ist GTA 6 zum aktuellen Zeitpunkt allerdings weiterhin nicht vorbestellbar. Stattdessen bleibt es bei der Option, das Spiel zur Wunschliste hinzuzufügen.

Platzhalterpreis sorgt für Verwirrung und neue Spekulationen

Warum taucht ein Preis von nur wenigen Cent auf? In den kursierenden Screenshots wird ein umgerechneter Preis von etwa 0,18 Euro angezeigt. Das wäre natürlich vollkommen unrealistisch für einen großen Blockbuster-Release wie GTA 6 und gilt entsprechend als sehr wahrscheinlicher Platzhalter.

Dass dennoch überhaupt ein Preis im Suchsnippet auftaucht, ist für viele der eigentlich spannende Teil. Denn solche Angaben erscheinen in der Regel nicht ohne entsprechende Daten, die im Hintergrund an der jeweiligen Produktseite hinterlegt sind.

Die Diskussionen laufen vor allem auf Reddit und X heiß, wo die Bilder in großer Zahl geteilt werden und sich Fans gegenseitig auf dem Laufenden halten, ob sich die Angaben weiter verändern.

Take-Two-Termin könnte bald Klarheit bringen

Wann könnte es ein offizielles Update zum GTA-6-Vorverkauf geben? Publisher Take-Two will am Donnerstag, den 21. Mai 2026, aktuelle Geschäftszahlen vorlegen. Solche Termine werden häufig genutzt, um Investoren und Öffentlichkeit mit frischen Informationen zu großen Projekten zu versorgen.

Entsprechend hoffen viele, dass es dabei auch ein Update zu GTA 6 gibt, möglicherweise inklusive eines konkreten Starts für die Vorbestellungen. Bis dahin bleibt es allerdings bei Indizien, die vor allem auf technische Vorbereitungen rund um den PlayStation Store hindeuten.

Was denkst du: Steht der Vorverkaufsstart von GTA 6 wirklich unmittelbar bevor, oder sind das am Ende nur technische Platzhalter ohne größere Bedeutung? Schreib deine Einschätzung gern in die Kommentare.