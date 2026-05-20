Die Diskussionen rund um PlayStation Plus reißen nicht ab. Nachdem Sony Interactive Entertainment neue Preisanpassungen für PS Plus Essential angekündigt hat, wächst der Frust vieler Spieler spürbar. Eine aktuelle Umfrage zeigt jetzt besonders deutlich, wie kritisch viele Nutzer das Abo-Modell inzwischen sehen.

Denn nur noch 18 Prozent der Teilnehmer halten PS Plus Essential im Jahr 2026 überhaupt noch für ein gutes Preis-Leistungs-Angebot.

PS Plus wird erneut teurer

Sony hatte angekündigt, die Preise für die ein- und dreimonatigen Varianten von PS Plus Essential leicht anzuheben. Die jährliche Mitgliedschaft bleibt dagegen unverändert.

Die Strategie dahinter wirkt relativ klar: Sony möchte offenbar mehr Nutzer in langfristige Jahresabos drängen und verhindern, dass Spieler nur kurzfristig einzelne Monate buchen.

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Genau diese Entscheidung sorgte in sozialen Netzwerken allerdings schnell für Kritik. Besonders häufig tauchte dabei ein Argument auf: Viele Spieler finden, dass Online-Gaming auf Konsolen im Jahr 2026 generell nicht mehr hinter einer Bezahlschranke stecken sollte.

Umfrage zeigt massive Unzufriedenheit

Die Kollegen von Push Square starteten nach der Preisankündigung eine Umfrage unter ihren Lesern – mit einem ziemlich eindeutigen Ergebnis.

Nur 18 Prozent halten PS Plus Essential noch für ein gutes Angebot

19 Prozent sind unentschlossen

64 Prozent sagen klar: Das Abo ist sein Geld nicht mehr wert

Vor allem die steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen der Gaming-Branche scheinen inzwischen viele Spieler zu ermüden.

Nicht nur Spiele werden teurer, sondern auch Hardware, Zubehör und digitale Services. Gerade bei laufenden Abomodellen wächst deshalb die Sensibilität für weitere Preiserhöhungen.

Viele Spieler kritisieren die Online-Paywall

Ein besonders häufiger Kritikpunkt betrifft weiterhin das Online-Spielen auf Konsolen. Während PC-Spieler Multiplayer-Titel meist kostenlos online nutzen können, benötigen PlayStation-Spieler für viele Games weiterhin ein aktives PS-Plus-Abo.

Zusätzlich wird oft kritisiert, dass Sony Cloud-Speicherstände weiterhin als Premium-Feature behandelt. Viele Fans erwarten inzwischen zumindest eine Basisversion solcher Funktionen kostenlos.

Selbst Spieler, die die monatlichen PS-Plus-Spiele grundsätzlich positiv bewerten, zeigen sich zunehmend genervt vom Gesamtpaket.

Sony steht vor einem schwierigen Balanceakt

Die Situation ist für Sony Interactive Entertainment allerdings kompliziert. Höhere Produktionskosten, Speicherpreise und wirtschaftlicher Druck treffen aktuell nahezu die gesamte Branche.

Sony hatte bereits mehrfach erklärt, bestehende Nutzer stärker monetarisieren zu wollen, um steigende Kosten auszugleichen. Genau diese Strategie könnte langfristig aber auch gefährlich werden.

Denn viele Spieler haben inzwischen das Gefühl, dass die Preissteigerungen kein Ende mehr nehmen. Gerade im direkten Vergleich mit PC-Gaming oder Konkurrenzangeboten wächst dadurch die Kritik am PlayStation-Ökosystem.

PS Plus bleibt wichtig für Sony

Trotz aller Kritik bleibt PlayStation Plus weiterhin ein zentraler Bestandteil von Sonys Geschäftsmodell. Besonders die höheren Extra- und Premium-Stufen spielen eine wichtige Rolle für wiederkehrende Einnahmen.

Die entscheidende Frage wird deshalb sein, wie weit Sony die Preise noch erhöhen kann, ohne die Stimmung innerhalb der Community dauerhaft zu beschädigen.

Denn selbst treue PlayStation-Spieler zeigen inzwischen immer deutlicher, dass ihre Schmerzgrenze langsam erreicht ist.