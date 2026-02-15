Bloober Team kündigt Layers of Fear 3 an, Teaser führte viele in die Irre

Bloober Team, zuletzt vor allem als Entwickler des Silent Hill 2 Remakes im Gespräch, hat nach wochenlangen Spekulationen sein nächstes Projekt enthüllt. Viele hatten nach den kryptischen Teasern mit einem komplett anderen Horror-Comeback gerechnet, doch die Auflösung am 14. Februar 2026 ging in eine deutlich naheliegendere Richtung.

Statt einer unerwarteten Lizenz greift das Studio auf die eigene bekannteste Marke zurück. Angekündigt wurde Layers of Fear 3, inklusive Trailer, der den Ton sofort klar macht: düster, künstlerisch, psychologisch und mit einer auffällig literarischen Klammer.

Der Teaser und die falsche Fährte

Was hat Bloober Team vor der Enthüllung geteasert? Bereits im Januar hatte das Studio eine Ankündigung für ein bislang nicht öffentlich benanntes Projekt in Aussicht gestellt, begleitet von einem Countdown, der auf den 14. Februar 2026 zulief. Dazu kam der Satz, dass manche Dinge die Wände nie verlassen, sondern nur lernen zu warten.

Zusätzlich setzte Bloober auf eine akustische Spur: Ein düster eingesprochener Auszug aus William Blakes Gedicht The Sick Rose. Die Kombination aus Countdown, Rose-Motiv und Horror-Flair reichte aus, um die Community in eine ganz bestimmte Richtung zu schubsen.

Warum dachten viele an Rule of Rose? Weil die Symbolik auf dem Silbertablett serviert wurde: Rose, Krankheit, Geheimnis, Zerstörung. Entsprechend entstand die Theorie, Bloober Team könnte an einem Remake oder einer Fortsetzung von Rule of Rose arbeiten, dem seltenen PS2-Horrorspiel, das bis heute einen fast mythischen Ruf genießt.

Die echte Ankündigung: Layers of Fear 3

Welches Spiel wurde am 14. Februar 2026 tatsächlich angekündigt? Bloober Team stellte Layers of Fear 3 als eines der kommenden Projekte vor. Damit setzt das Studio seine wohl bekannteste Originalmarke fort und lässt die Fans der Reihe nicht länger zappeln.

Im Trailer sitzt ein Mann in einem unheimlichen Raum einer Villa und rezitiert Blakes Gedicht, während er auf das Porträt einer Frau blickt. Die Inszenierung deutet klar an, dass das Rose-Motiv nicht nur Marketing-Nebelkerze war, sondern thematisch in der neuen Story eine Rolle spielt.

Thema Bekannte Details Angekündigtes Spiel Layers of Fear 3 Reveal-Datum 14. Februar 2026 Teaser-Elemente Countdown, Satz über Wände, Gedicht The Sick Rose Release Kein Datum genannt Plattformen Nicht bestätigt

Blakes The Sick Rose als Story-Schlüssel

Worum geht es in The Sick Rose und warum ist das relevant? Oberflächlich handelt das Gedicht von einer Rose, die stirbt, weil ein Wurm sie von innen heraus zerstört. In abstrakter Lesart werden aber oft sexuelle Untertöne und der Verlust von Unschuld hineininterpretiert, wobei der Wurm als Metapher für eine zerstörerische Person gesehen werden kann.

Genau diese doppelte Ebene passt perfekt zu Layers of Fear, einer Reihe, die gern mit Schuld, Wahrnehmung und psychologischem Horror spielt. Wenn Bloober Team die frühe Vermarktung so stark um das Gedicht baut, dürfte eine genaue Analyse der Verse auch Hinweise liefern, in welche Richtung sich Handlung und Themen von Layers of Fear 3 bewegen.

Natürlich bleibt auch die Möglichkeit, dass das Studio vor allem eines wollte: maximal unangenehme Stimmung erzeugen. Das hat schon jetzt funktioniert, denn das Marketing wirkt bewusst wie ein kleines Rätsel, das eher Fragen erzeugt als Antworten liefert.

Was als Nächstes bei Bloober ansteht

Welche weiteren Projekte sind bei Bloober Team bereits bekannt? Layers of Fear 3 steht nicht allein. Bloober Team arbeitet parallel auch an Project M und am Silent Hill 1 Remake. Project M soll noch später im Jahr 2026 erscheinen, während es zum Silent Hill 1 Remake aktuell bei den meisten Eckdaten weiterhin ruhig bleibt.

Für Layers of Fear 3 gibt es zum jetzigen Stand weder ein Release-Datum noch bestätigte Plattformen. Unterm Strich ist die Ankündigung aber ein klarer Fingerzeig: Nach der Arbeit an großen Horror-Marken will Bloober die eigene Identität wieder stärker nach vorne schieben, ohne den düsteren Prestige-Look einzubüßen.

Hattet ihr nach dem Rose-Teaser auch mit Rule of Rose gerechnet, oder freut ihr euch über Layers of Fear 3? Schreibt mir eure Einschätzung in die Kommentare.