Silent Hill f bricht Rekorde – Mehr Verkäufe als Silent Hill 2 Remake

Die Gaming-Welt wurde kürzlich von einer überraschenden Nachricht erschüttert: Das Remake von Silent Hill 2 wurde von einem neuen Horror-Spiel namens Silent Hill f übertroffen. Dieses Spiel hat in kürzester Zeit beeindruckende Verkaufszahlen erzielt und damit einen neuen Maßstab für den Erfolg in der Silent Hill-Serie gesetzt.

Ein neuer Meilenstein in der Silent Hill-Reihe

Was macht Silent Hill f so besonders? Silent Hill f, entwickelt von NeoBards Entertainment, hat innerhalb der ersten 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung am 25. September 2025 über 1 Million Exemplare verkauft. Dieses Tempo ist fast beispiellos und stellt das Remake von Silent Hill 2 deutlich in den Schatten, das drei Tage benötigte, um dieselbe Marke zu erreichen.

Die Geschichte von Silent Hill f spielt in den 1960er Jahren in der fiktiven japanischen Stadt Ebisugaoka und folgt der Schülerin Hinako Shimizu, die durch eine von Nebel verschlungene Stadt navigiert. Während sie Rätsel löst und groteske Monster bekämpft, entfaltet sich eine intensive Geschichte voller psychologischer Tiefen.

Vergleich der Verkaufserfolge

Warum ist Silent Hill f ein solcher Verkaufsschlager? Ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Silent Hill f ist die breitere Plattformverfügbarkeit. Während das Remake von Silent Hill 2 exklusiv für die PlayStation 5 herauskam, wurde Silent Hill f gleichzeitig auf der PS5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht. Diese strategische Entscheidung hat zweifellos dazu beigetragen, eine größere Zielgruppe zu erreichen.

Ein weiterer Aspekt ist die frühe Zugänglichkeit: Käufer der Deluxe Edition von Silent Hill f konnten bereits zwei Tage vor dem offiziellen Start in das Spiel eintauchen. Diese frühe Verfügbarkeit, kombiniert mit einer originellen und packenden Geschichte, hat das Interesse der Horror-Community geweckt und zu hohen Verkaufszahlen geführt.

Kritiken und Rezeption

Wie wird Silent Hill f von Kritikern bewertet? Silent Hill f erhielt nach seiner Veröffentlichung überwiegend positive Bewertungen. Auf OpenCritic hält das Spiel einen Durchschnittsscore von 87, was es in die gleiche Liga wie das gefeierte Remake von Silent Hill 2 stellt. Trotz der positiven Kritiken ist die Empfehlungsrate für das Remake mit 95 % auf OpenCritic etwas höher.

Die detaillierte und atmosphärische Darstellung der Spielwelt, kombiniert mit einer fesselnden Story und herausfordernden Rätseln, wurden von vielen als eine gelungene Erweiterung des Silent Hill-Universums gelobt.

Zukunft der Silent Hill-Serie

Was bedeutet dieser Erfolg für die Zukunft der Serie? Der beeindruckende Start von Silent Hill f zeigt, dass die Silent Hill-Serie weiterhin großes Interesse weckt und auf einem Höhepunkt ihrer Popularität ist. Die erfolgreichen Verkaufszahlen und die positive Resonanz könnten den Weg für weitere innovative Titel innerhalb des Franchise ebnen.

Es bleibt spannend zu sehen, wie Konami und NeoBards Entertainment auf diesen Erfolg aufbauen werden und welche neuen Abenteuer das Silent Hill-Universum in naher Zukunft bereithalten wird.

Was denkst du über die Entwicklung der Silent Hill-Serie? Teile deine Meinung in den Kommentaren!