Wolfenstein 3 kommt – Indiana-Jones-Fans müssen auf Sequel warten

MachineGames hat mit dem Erfolg von Indiana Jones and the Great Circle im Jahr 2024 ein starkes Comeback hingelegt. Doch obwohl das Spiel bei Kritikern und Spielern gleichermaßen gut ankam, gibt es Hinweise darauf, dass ein direkter Nachfolger auf unbestimmte Zeit verschoben wird – zugunsten eines neuen Wolfenstein 3.

Diese Entwicklung sorgt für gemischte Gefühle in der Community, denn während viele Fans auf eine Rückkehr von B.J. Blazkowicz hoffen, sehen andere das Comeback von Indiana Jones gefährdet. Der neue Bericht deutet darauf hin, dass MachineGames aktuell an mehreren Projekten arbeitet, darunter ein Multiplayer-Spiel im Stil von Rainbow Six Siege. Das bedeutet, dass Ressourcen knapp werden könnten – und ein neuer Indiana-Jones-Titel womöglich warten muss.

Wolfenstein 3: Rückkehr einer Kultreihe

Was wissen wir über Wolfenstein 3? Bisher gibt es keine offiziellen Details zu Gameplay oder Handlung von Wolfenstein 3. Die Bestätigung, dass das Spiel in Arbeit ist, stammt aus glaubwürdigen Quellen bei Windows Central und Kotaku. MachineGames hatte die Reihe zuletzt mit The New Colossus 2017 fortgeführt, das auf The New Order von 2014 folgte. Beide Titel wurden für ihre dichte Story und das intensive Shooter-Gameplay gelobt.

Ein dritter Teil könnte das Franchise wieder aufleben lassen – möglicherweise mit einer Rückbesinnung auf die Stärken des ersten Teils. Gerade nach dem etwas kontrovers aufgenommenen The New Colossus könnte ein neuer Ansatz frischen Wind bringen. Dabei hoffen viele Fans, dass MachineGames Elemente aus dem kürzlich erschienenen Indiana-Jones-Spiel übernimmt, etwa in Sachen Storytelling und cineastischer Inszenierung.

Indiana Jones: Eine Zukunft auf der Kippe?

Warum gefährdet Wolfenstein 3 eine Fortsetzung von The Great Circle? Indiana Jones and the Great Circle wurde als Einzelspieler-Abenteuer mit Fokus auf Story, Erforschung und Rätsellösen veröffentlicht. Es erschien im Dezember 2024 für PC und Xbox, gefolgt von einer PlayStation-5-Version im April 2025. Eine Version für die Nintendo Switch 2 ist für 2026 geplant. Trotz über 4 Millionen Spielern und positiver Kritiken bleibt unklar, wie lukrativ das Projekt finanziell war – insbesondere, da es direkt über den Xbox Game Pass erhältlich war.

Obwohl Disney angeblich Interesse an einer Fortsetzung hat, könnte die Priorität im Studio aktuell bei anderen Projekten liegen. Angesichts der langen Entwicklungszeit von über fünf Jahren für The Great Circle und der intensiven Beteiligung von Todd Howard als Executive Producer, wäre ein weiteres Spiel ein großes Investment. Die Entscheidung, Wolfenstein 3 vorzuziehen, könnte also eine pragmatische Studioentscheidung sein.

Stärken von The Great Circle als Vorbild

Was kann Wolfenstein 3 vom Indiana-Jones-Spiel lernen? Indiana Jones and the Great Circle überzeugte mit einem starken cineastischen Stil, dynamischem Leveldesign und einem ausgereiften Mix aus Action und Erkundung. Besonders die Sandbox-Abschnitte in Gebieten wie dem Vatikan, Gizeh oder Sukhothai ermöglichten verschiedene Herangehensweisen – ein Konzept, das auch in einem neuen Wolfenstein-Spiel funktionieren könnte.

Das Spiel setzte zudem auf Adventure-Elemente wie sammelbare Relikte, Fotografie zur Lösung von Rätseln und Adventure Points, mit denen man permanent Fähigkeiten verbessern konnte. Solche Systeme könnten der Wolfenstein-Reihe zusätzlichen Tiefgang verleihen – abseits der reinen Shooter-Action.

Aktuelle Projekte bei MachineGames

Welche Spiele entwickelt MachineGames derzeit? Laut aktuellen Berichten arbeitet das Studio an drei Projekten gleichzeitig:

Wolfenstein 3 – Fortsetzung der preisgekrönten Shooter-Reihe

– Fortsetzung der preisgekrönten Shooter-Reihe Multiplayer-Spiel – angeblich ähnlich wie Rainbow Six Siege

– angeblich ähnlich wie Rainbow Six Siege Unbestätigter Indiana-Jones-Nachfolger – aktuell keine Hinweise auf aktives Development

Die Kapazitäten des Studios könnten damit ausgelastet sein, was erklärt, warum eine Fortsetzung von The Great Circle vorerst nicht auf der Agenda steht.

Ein Rückschritt oder eine neue Chance?

Ist die Priorisierung von Wolfenstein der richtige Schritt? Für Fans beider Reihen ist die Nachricht ambivalent. Einerseits kehrt ein Shooter-Urgestein zurück, das mit intensiver Action und alternativer Geschichtsschreibung punktet. Andererseits muss die vielversprechende Neuausrichtung der Indiana-Jones-Spiele nun möglicherweise eine Pause einlegen.

Wenn MachineGames jedoch die besten Elemente aus beiden Welten vereint – etwa kinoreifes Storytelling, flexible Levelstruktur und tiefere Mechaniken – könnte Wolfenstein 3 mehr werden als nur der nächste Teil einer bekannten Reihe. Es könnte ein neues Qualitätsniveau für First-Person-Adventures setzen.

Was denkst du über die Priorisierung von Wolfenstein 3 gegenüber einem Indiana-Jones-Nachfolger? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!