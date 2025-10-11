MachineGames teast neues Projekt an – Kommt ein drittes Wolfenstein-Spiel?

MachineGames, bekannt für seine Arbeiten an der Wolfenstein-Reihe und dem Spiel Indiana Jones and the Great Circle, hat kürzlich sein neuestes Projekt angeteasert. Dieses spannende Update wurde im Rahmen einer Feier zum 15-jährigen Bestehen des Unternehmens veröffentlicht und hat viele Spekulationen unter den Fans ausgelöst. Die große Frage, die sich stellt: Was könnte das nächste große Ding von MachineGames sein?

Neuer Titel von MachineGames in Aussicht

Was wissen wir über das neue Projekt? MachineGames, das 2009 von ehemaligen Starbreeze Studios-Mitarbeitern in Uppsala, Schweden, gegründet wurde, hat einen bemerkenswerten Weg hinter sich. Nach der Übernahme durch ZeniMax Media im Jahr 2010 hat sich das Studio mit Titeln wie Wolfenstein: The New Order und Indiana Jones and the Great Circle einen Namen gemacht. Letzteres wurde zuerst im Dezember 2024 für Xbox Series und PC veröffentlicht und erreichte im April 2025 auch die PlayStation 5.

Am 10. Oktober 2025 veröffentlichte MachineGames ein Poster zu ihrem 15-jährigen Jubiläum, das Cover von fünf ihrer vergangenen Titel zeigt. Interessanterweise enthält das Design auch einen sechsten Platzhalter mit einem Fragezeichen, was die Spannung über das nächste Projekt noch verstärkt.

Spekulationen und Erwartungen

Welche Vermutungen gibt es? Die sozialen Medien sind voller Spekulationen darüber, was MachineGames als Nächstes plant. Einige Fans hoffen auf ein neues Wolfenstein-Spiel, während andere eine Fortsetzung von Indiana Jones and the Great Circle erwarten. Microsoft Gaming CEO Phil Spencer hatte bereits im April 2025 angedeutet, dass der Erfolg von Indiana Jones and the Great Circle zeigt, dass noch Leben in der Franchise steckt.

Ein weiteres Wolfenstein-Spiel scheint jedoch wahrscheinlicher zu sein, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass Jerk Gustafsson, der Chef von MachineGames, in einem Dokumentarfilm im September 2025 über ein drittes Wolfenstein-Spiel sprach. Er erklärte, dass das Studio die Serie immer als Trilogie gesehen hat.

Zukunftspläne von MachineGames

Was könnte die Zukunft bringen? Mit der Ankündigung einer Live-Action-Wolfenstein-Serie, die derzeit bei Amazon MGM Studios in Entwicklung ist, könnte MachineGames versuchen, die Veröffentlichung eines neuen Spiels mit der Serienpremiere zu synchronisieren. Dieser Schritt könnte die Cross-Media-Interessen maximieren und das Franchise weiter beleben.

ZeniMax hat bereits Erfahrungen mit der Fallout-TV-Adaption gesammelt, die 2024 globales Interesse weckte. Dies könnte die Strategie beeinflussen, ein neues Wolfenstein-Spiel zeitgleich mit der Serie zu veröffentlichen, um einen ähnlichen Hype zu erzeugen.

Was denkst du über die Zukunft von MachineGames? Freust du dich auf ein neues Wolfenstein- oder Indiana Jones-Spiel? Teile deine Meinung in den Kommentaren!