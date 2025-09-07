Wolfenstein-Fans aufgepasst – MachineGames plant Fortsetzung als Trilogie

Die Entwickler von MachineGames haben kürzlich ein starkes Interesse an der Fortsetzung der Wolfenstein-Serie signalisiert, indem sie eine Fortführung der Geschichte von William „B.J.“ Blazkowicz in Aussicht stellen. Im Rahmen der zweiten Episode der Noclip-Videoserie zur Geschichte von MachineGames äußerte Studioleiter Jerk Gustafsson, dass die Entwicklung eines direkten Nachfolgers von Wolfenstein: The New Colossus aus dem Jahr 2017 in Erwägung gezogen wird.

Ein Trilogy-Konzept für Wolfenstein

Warum eine neue Fortsetzung von Wolfenstein? Laut Gustafsson war die Wolfenstein-Serie von Beginn an als Trilogie geplant. Schon während der ersten Wochen bei id Software, als das Konzept für The New Order ausgearbeitet wurde, bestand der Plan, die Geschichte von B.J. Blazkowicz in mindestens drei Teilen zu erzählen. Gustafsson betonte die Wichtigkeit dieser Planung und äußerte die Hoffnung, dass die Reise von B.J. noch nicht vorbei sei, da noch eine Geschichte erzählt werden müsse.

Die Wolfenstein-Serie ist bekannt für ihre Mischung aus First-Person-Shooter-Gameplay und tiefgründiger Erzählung. Mit Titeln wie The New Order, The Old Blood und The New Colossus hat MachineGames den Grundstein für diese epische Saga gelegt. Die Serie zeichnet sich durch die alternative Geschichtsschreibung aus, in der die Nationalsozialisten fortschrittliche Technologien nutzen, um den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen.

Herausforderungen und Möglichkeiten

Wie könnte die Fortsetzung aussehen? Eine direkte Fortsetzung von The New Colossus könnte sich als herausfordernd erweisen, da das Spiel mit einem offenen, aber potenziell abschließenden Ende endete. Zudem führte der 2019 erschienene Ableger Youngblood die Geschichte zwanzig Jahre in die Zukunft und konzentrierte sich auf B.J. Blazkowicz‘ Zwillingstöchter, was eine direkte Fortführung erschweren könnte.

Mögliche Ansätze für einen neuen Teil könnten eine Interquel-Geschichte zwischen The New Colossus und Youngblood, eine Fortsetzung des weniger erfolgreichen Ablegers oder eine Art Zeitlinienwechsel sein. Trotz dieser Herausforderungen vertraut die Gaming-Community auf die Fähigkeiten von MachineGames, eine aufregende und packende Fortsetzung zu entwickeln.

Zukunftspläne von MachineGames

Welchen Einfluss hat das Indiana Jones-Spiel? MachineGames hat kürzlich das Spiel Indiana Jones and the Great Circle veröffentlicht, das auf der beliebten Filmreihe basiert. Dieses Spiel kombiniert Action-Abenteuer-Elemente mit einer originellen Erzählung und könnte eine ähnliche Spielerfahrung bieten wie die neuen Wolfenstein-Titel. Die Entwicklung eines Wolfenstein-Nachfolgers könnte jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da MachineGames erst kürzlich das Story-DLC The Order of Giants für Indiana Jones veröffentlicht hat.

Die Wolfenstein-Serie bleibt ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Videospiele, und die Rückkehr zu dieser ikonischen Serie wird von vielen Fans mit Spannung erwartet. Die Akquisition von ZeniMax Media durch Microsoft im Jahr 2021 hat MachineGames neue Möglichkeiten eröffnet, ihre kreative Vision für die Serie umzusetzen.

Deine Meinung ist gefragt!

