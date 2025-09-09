MachineGames verzichtet auf umstrittene Hitler-Szene in Wolfenstein II

In einem kürzlichen Interview mit den Entwicklern von MachineGames wurde enthüllt, dass es ursprünglich eine Szene in Wolfenstein II: The New Colossus geben sollte, die sehr kontrovers hätte werden können. In einer der Schlüsselszenen des Spiels infiltriert der Protagonist BJ Blazkowicz eine Nazi-Basis auf Venus, indem er an einem Casting für eine Propaganda-Filmrolle teilnimmt. Der Produzent des Films ist niemand geringerer als Adolf Hitler selbst, der in dieser Szene in einem fragilen Zustand dargestellt wird. Ursprünglich war geplant, dass Hitler während dieser Szene auf den Boden uriniert, und die Entwickler überlegten, ob sie dabei seine Genitalien zeigen sollten.

Entwicklung von Wolfenstein II: The New Colossus

Wie wurde die Idee zu dieser Szene geboren? Jens Matthies, Mitbegründer von MachineGames, erklärte, dass das Ziel war, die Spieler mit einer extrem physischen Darstellung von Hitler zu schockieren. Matthies sagte: „Die Idee war, dass er sehr physisch sein sollte. Er isst, er muss pinkeln, er übergibt sich an einem Punkt.“ Diese physische Darstellung sollte den Wahnsinn und den Verfall des Diktators unterstreichen.

Die Szene wurde jedoch letztlich nicht umgesetzt, da ein Bethesda-Manager Matthies davon abriet. Matthies selbst reflektierte später, dass es wichtig sei, die Grenze zu finden und manchmal davor bewahrt werden müsse, zu weit zu gehen. Diese Einsicht verdeutlicht die Balance, die Entwickler zwischen Schockwert und gutem Geschmack finden müssen.

MachineGames und seine kontroversen Entscheidungen

Warum hat sich MachineGames gegen die Darstellung entschieden? Das Entwicklerteam ist bekannt für seine gewagten Entscheidungen und seinen dunklen Humor, wie Studioleiter Jerk Gustafsson erwähnte. Die Entscheidung, Hitlers Genitalien nicht zu zeigen, war eine bewusste Abwägung, um die Grenzen des guten Geschmacks nicht zu überschreiten und das Spiel dennoch provokant zu gestalten.

MachineGames, gegründet von ehemaligen Starbreeze Studios Mitarbeitern, ist bekannt für die Entwicklung der Wolfenstein-Serie. Die Entwickler sind stets auf der Suche nach neuen Wegen, um Spieler zu überraschen und gleichzeitig das Erzählerische zu vertiefen. Diese Ambition zeigt sich auch in der geplanten Live-Action-Serie über Wolfenstein, die in Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video entstehen soll.

Die Zukunft von Wolfenstein

Was wird das nächste Kapitel für MachineGames sein? Während die Entwickler über eine weitere Fortsetzung der Wolfenstein-Serie nachdenken, bleibt die Frage, wie sie das Erlebnis weiter steigern können. Die bisherigen Spiele führten von der Mondbasis in The New Order zu einer Nazi-Basis auf Venus in The New Colossus, was eine ständige Eskalation in der Handlung darstellt.

MachineGames hat es geschafft, sowohl die technischen Aspekte als auch die erzählerischen Elemente ihrer Spiele kontinuierlich zu verbessern, wobei der Fokus stets darauf liegt, die Spieler zu überraschen und die Grenzen des Mediums auszuloten.

