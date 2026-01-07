Wolfenstein 3 in Entwicklung – MachineGames arbeitet am heiß ersehnten Finale

Nach Jahren der Funkstille rund um das Schicksal der beliebten Shooter-Reihe scheint es nun offiziell: Wolfenstein 3 befindet sich bei MachineGames in Entwicklung. Zwar gibt es nach wie vor keine formelle Ankündigung, doch Insiderberichte und Aussagen von Studioverantwortlichen deuten stark darauf hin, dass ein neuer Teil der Serie in greifbarer Nähe ist.

Die Gerüchte verdichten sich besonders durch Äußerungen von Jez Corden (Windows Central) und Quellen bei Kotaku, die beide unabhängig voneinander bestätigen, dass MachineGames derzeit aktiv an Wolfenstein 3 arbeitet. Auch Studioleiter Jerk Gustafsson hat sich bereits in einem Dokumentarvideo zur ursprünglichen Trilogie-Vision der Reihe geäußert – ein klares Indiz dafür, dass der Abschluss dieser Saga geplant ist.

Was deutet auf die Entwicklung von Wolfenstein 3 hin?

Welche Hinweise sprechen für ein neues Wolfenstein? Schon 2025 deutete MachineGames auf ein bisher unangekündigtes Projekt hin, das im Herbst desselben Jahres vorgestellt werden soll. Dass es sich dabei um einen neuen Wolfenstein-Titel handeln könnte, liegt nahe – nicht zuletzt, weil das letzte Hauptspiel der Reihe inzwischen über fünf Jahre zurückliegt.

Wolfenstein: Youngblood, erschienen am 26. Juli 2019, war ein Spin-off, das bei Fans gemischte Reaktionen auslöste. Der Wunsch nach einem vollwertigen Nachfolger im Stil von The New Order oder The New Colossus ist daher groß. Auch Bethesda selbst hatte in der Vergangenheit betont, dass weitere Wolfenstein-Titel geplant seien.

Verbindung zur kommenden TV-Serie

Wie hängt das Spiel mit der geplanten Serie zusammen? Laut den Insiderinformationen soll die Veröffentlichung von Wolfenstein 3 mit einer kommenden Amazon-TV-Serie zur Marke koordiniert werden. Auch wenn diese Serie noch kein offizielles Startdatum hat, gilt ein baldiger Trailer oder eine Ankündigung als wahrscheinlich – und könnte gleichzeitig als Bühne für die Enthüllung des Spiels dienen.

Der Erfolg von Amazons Fallout-Serie hat das Interesse an Videospieladaptionen im Serienformat neu entfacht. Eine Wolfenstein-Serie, kombiniert mit einem neuen Spiel, wäre eine ideale Gelegenheit für Bethesda und MachineGames, das Franchise wieder ins Rampenlicht zu rücken.

Ein perfekter Zeitpunkt für die Rückkehr

Warum ist 2026 ein mögliches Jahr für den Release? Im Juni 2026 feiert Bethesda sein 40-jähriges Jubiläum – ein idealer Meilenstein, um große Titel anzukündigen oder zu veröffentlichen. Sollte sich das mysteriöse MachineGames-Projekt tatsächlich als Wolfenstein 3 entpuppen, wäre ein Release rund um dieses Jubiläum strategisch sinnvoll.

Bislang erschien alle zwei Jahre ein neuer Serienteil. Dass seit Youngblood bereits über fünf Jahre vergangen sind, unterstreicht die Dringlichkeit für ein Comeback. Fans hoffen auf eine Rückkehr zu den Stärken der Hauptreihe – mit intensiver Story, kompromissloser Action und einer düsteren alternativen Geschichtsvision.

Was wäre der inhaltliche Abschluss der Trilogie?

Wie könnte sich die Handlung in Wolfenstein 3 entwickeln? Die bisherigen Spiele – The New Order und The New Colossus – konzentrierten sich auf B.J. Blazkowicz’ Kampf gegen das Nazi-Regime in einer dystopischen Parallelwelt. Youngblood verfolgte zwar seine Töchter Jessie und Zofia, doch inhaltlich blieb die zentrale Geschichte unvollständig.

Ein dritter Teil könnte die ursprüngliche Handlung konsequent zu Ende bringen und B.J. entweder als spielbaren Protagonisten oder zumindest in tragender Rolle zurückbringen. Auch eine Rückkehr zu klassischen Gameplay-Elementen wie der linearen Levelstruktur, gepaart mit moderner Inszenierung, wäre denkbar.

Was ist über die Technologie und Plattformen bekannt?

Auf welchen Systemen könnte Wolfenstein 3 erscheinen? Während noch keine offiziellen Plattformen bestätigt wurden, ist mit einem Release für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 zu rechnen. Ein gleichzeitiger Release auf allen Plattformen ist angesichts der Bethesda-Übernahme durch Microsoft jedoch nicht garantiert – eine Xbox-Exklusivität ist zumindest denkbar.

Technisch könnte das Spiel auf der gleichen Engine basieren, die auch für das kommende Indiana-Jones-Projekt von MachineGames verwendet wird. Diese basiert auf der id Tech Engine und würde realistische Grafik und flüssiges Gunplay ermöglichen – beides Markenzeichen der Serie.

Ein Hoffnungsschimmer für Langzeitfans

Was bedeutet Wolfenstein 3 für die Zukunft der Reihe? Ein dritter Teil würde nicht nur die Trilogie abschließen, sondern auch zeigen, dass klassische Singleplayer-Shooter mit starker Story weiterhin ihren Platz in der modernen Spielelandschaft haben. Sollte es MachineGames gelingen, die Stärken der Vorgänger mit frischen Ideen zu kombinieren, könnte Wolfenstein 3 ein echtes Highlight für 2026 werden.

Bis zur offiziellen Bestätigung bleibt jedoch alles Spekulation, auch wenn die Hinweise kaum deutlicher sein könnten. Spätestens zur E3 2025 oder im Rahmen von Bethesdas Jubiläumsfeier im Juni 2026 dürften wir mehr erfahren.

