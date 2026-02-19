Final Fantasy XIV – Patch 7.45 mit Release-Zeitfenster, Little Ladies’ Day startet

Square Enix hat neue Details zur kommenden Update-Roadmap von Final Fantasy XIV verraten und dabei auch das Release-Zeitfenster für Patch 7.45 bestätigt. Gleichzeitig steht mit Little Ladies’ Day schon das nächste saisonale Event vor der Tür, inklusive zeitlich begrenzter Belohnungen, die ihr euch wie gewohnt nur während des Eventzeitraums sichern könnt.

Für viele Fans ist das doppelt spannend: Patch 7.45 bedeutet in der Regel frische Aufgaben, Komfortverbesserungen und neue Fortschrittsoptionen, während Little Ladies’ Day traditionell vor allem Sammler mit einem neuen kosmetischen Goodie abholt. Wenn ihr also gerade zwischen Raid-Abenden, Handwerk und Nebenjobs pendelt, lohnt es sich, den Kalender im Blick zu behalten.

Patch 7.45 im Überblick

Wann erscheint Patch 7.45? Square Enix nennt für Patch 7.45 ein Release-Zeitfenster, einen exakten Termin gibt es aktuell aber noch nicht. Klar ist: Das Update ist als nächster größerer Zwischenschritt innerhalb der 7.x-Reihe eingeplant und soll die Inhalte von Patch 7.4x weiter ausbauen.

In der Praxis heißt das für euch vor allem Planungssicherheit: Wer sich seine Ingame-Ziele gern in Etappen setzt, kann jetzt schon damit rechnen, dass in absehbarer Zeit neue Aufgaben und Gründe zum Einloggen dazukommen. Gerade für Leute, die wieder stärker einsteigen wollen, ist so ein 7.45-Update oft ein sehr guter Zeitpunkt.

Was Square Enix bisher ebenfalls deutlich macht: Patch 7.45 und die saisonalen Inhalte laufen parallel, ihr müsst euch also nicht zwischen Event-Farm und Update-Neuerungen entscheiden, sondern könnt beides gut kombinieren, solange ihr die begrenzte Eventzeit von Little Ladies’ Day nicht verpasst.

Little Ladies’ Day kehrt zurück

Was ist Little Ladies’ Day in Final Fantasy XIV? Little Ladies’ Day ist eines der wiederkehrenden Saison-Events in Final Fantasy XIV und bringt jedes Jahr eine kurze, eigenständige Questreihe sowie eine kleine Eventkulisse ins Spiel. Der Fokus liegt traditionell auf einer leicht zugänglichen Story, die ihr auch mit wenig Zeitaufwand mitnehmen könnt.

Typisch für das Event ist, dass ihr euch durch das Abschließen der Event-Quest die aktuellen Belohnungen freischaltet. Wer Little Ladies’ Day aus den Vorjahren kennt, weiß: Es geht weniger um Power und Werte, sondern um Style, Sammlerstücke und das gute Gefühl, etwas Exklusives aus dem jeweiligen Jahr im Kleiderschrank zu haben.

Auch diesmal gilt: Wenn das Event endet, verschwinden die Belohnungen zunächst wieder aus dem direkten Zugriff. In Final Fantasy XIV tauchen ältere Event-Gegenstände zwar häufig irgendwann erneut auf, aber wer auf Nummer sicher gehen will, erledigt die Quest innerhalb des Eventzeitraums.

Belohnungen zum Event

Welche Little Ladies’ Day Belohnungen gibt es? Für Little Ladies’ Day wurden Belohnungen angekündigt, die ihr während des Events erspielen könnt. Im Mittelpunkt stehen dabei wie üblich kosmetische Items.

Event-exklusive Belohnungen als kosmetische Gegenstände, die ihr über die Event-Quest erhaltet

Zeitlich begrenzte Freischaltungen, die nur während der Laufzeit von Little Ladies’ Day verfügbar sind

Wenn ihr auf Sammlungen, Glamour und saisonale Erinnerungsstücke steht, ist das ein Pflichttermin. Gerade in Final Fantasy XIV sind diese kleinen Event-Items oft die Dinge, die man später bereut verpasst zu haben, weil sie perfekt zu bestimmten Outfits oder Screenshots passen.

Und auch für Gruppen, die gern gemeinsam unterwegs sind, bietet sich Little Ladies’ Day an: Die Quest ist in der Regel schnell gemacht, danach könnt ihr euch wieder euren eigentlichen Zielen widmen, ob Dungeons, Handwerk oder einfach entspanntes Socializing in den Städten.

So plant ihr die nächsten Wochen sinnvoll

Wie kombiniert ihr Patch-Vorbereitung und Event am besten? Wenn ihr aktuell wenig Zeit habt, priorisiert zuerst Little Ladies’ Day, weil die Belohnungen an die Eventlaufzeit gekoppelt sind. Patch 7.45 bleibt nach Release ohnehin dauerhaft verfügbar, während das Event nur für kurze Zeit im Kalender steht.

Wer dagegen ohnehin täglich oder mehrmals pro Woche online ist, kann entspannt zweigleisig fahren: Event-Quest mitnehmen, Belohnungen einsammeln und nebenbei alles vorbereiten, was ihr gern mit einem neuen Patch angeht, zum Beispiel Inventar aufräumen, Glamour-Platten sortieren oder euren Wochenrhythmus für Gruppeninhalte abstimmen.

Wie seht ihr das: Freut ihr euch mehr auf das Release-Zeitfenster von Patch 7.45 oder eher auf die Little Ladies’ Day Belohnungen, und welches Item würdet ihr euch für das Event als Nächstes wünschen? Schreibt es gern in die Kommentare.