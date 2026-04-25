Final Fantasy 14 bekommt Evangelion-Crossover als neuer Alliance-Raid

Square Enix hat beim Auftakt der Final Fantasy 14 Fan Festival Saison 2026 eine der bisher auffälligsten Kooperationen in der Geschichte des MMOs bestätigt: Final Fantasy 14 bekommt ein Crossover mit Neon Genesis Evangelion. Die Ankündigung fiel am 24. April 2026 während der Opening Keynote in Anaheim, Kalifornien und kam direkt im Umfeld der Vorstellung der nächsten großen Erweiterung Final Fantasy 14: Evercold.

Für Fans von beidem klingt das nach einem echten Event, denn es handelt sich nicht nur um ein paar Cosmetics, sondern um neuen Gruppencontent im großen Stil. Produzent und Director Naoki Yoshi-P Yoshida platzierte das Evangelion-Thema mitten in der Evercold-Präsentation und machte damit klar, dass der Crossover ein zentraler Bestandteil der kommenden Expansion wird.

Evangelion als neuer Alliance-Raid

Was ist zum Evangelion-Crossover in Final Fantasy 14 bekannt? Das Crossover trägt den Titel Evangelion: Ghosts of Desire und wird als mehrteilige Alliance-Raid-Reihe umgesetzt. Bedeutet: Hier geht es um den bekannten 24-Personen-Content, der in Final Fantasy 14 traditionell als größere, storylastige Raid-Serie über mehrere Updates hinweg veröffentlicht wird.

Das Format ist erprobt, gerade bei lizenzierten Kooperationen. Als prominentes Beispiel gilt der NieR: Automata-Crossover, der in Shadowbringers 2019 ebenfalls über eine 24-Personen-Raid-Reihe lief. Mit Ghosts of Desire schlägt Square Enix also einen ähnlichen Weg ein, nur diesmal mit einem der ikonischsten Anime-Franchises überhaupt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Entwickelt wird der neue Content gemeinsam mit Khara Inc., dem in Tokio ansässigen Animationsstudio, das die Evangelion-Marke besitzt. Das deutet darauf hin, dass es nicht bei reinen Anspielungen bleiben soll, sondern dass Stil, Designs und Themen der Vorlage eine größere Rolle im Raid spielen könnten.

Evercold setzt den Rahmen für das Crossover

Wann startet Evercold und was steckt in der Expansion? Evercold ist derzeit für Januar 2027 angesetzt. Sollte es bei diesem Termin bleiben, wäre es die erste Final Fantasy 14 Erweiterung, die im ersten Quartal ihres Release-Jahres erscheint. Inhaltlich eröffnet Evercold einen neuen Handlungsbogen namens Godless Realms Saga und führt euch auf eine frostgezeichnete Parallelwelt namens Fourth.

Auch spielerisch soll sich einiges bewegen. Square Enix hat für Evercold unter anderem folgende Punkte angekündigt:

Zwei neue Jobs

Erhöhung des Levelcaps von 100 auf 110

Umfassende Überarbeitung des Kampfsystems

PvP-Updates

Neue Prüfungen, Dungeons und weitere Herausforderungen

Neue Verbündete und große Konstrukte als Gegner

Wie genau Evangelion: Ghosts of Desire in diese neue Welt und den Saga-Start eingebettet wird, ist noch offen. Klar ist aber: Der Crossover wird nicht als kleines Nebenfeature verkauft, sondern als Raid-Reihe, die viele Gruppen über längere Zeit beschäftigen dürfte.

Weitere Ankündigungen vom Fan Festival Auftakt 2026

Welche zusätzlichen Highlights wurden rund um Final Fantasy 14 angekündigt? Neben Evercold und dem Evangelion-Raid gab es in Anaheim noch zwei weitere große Themen: Zum einen wurde eine Version für Nintendo Switch 2 bestätigt, die im August 2026 erscheinen soll. Sie bekommt ein eigenes Abo-Modell, das für bestehende Accounts auf anderen Plattformen rabattiert angeboten werden soll.

Zum anderen wird der Free Trial von Final Fantasy 14 bereits am 28. April 2026 erweitert und soll dann auch Shadowbringers enthalten. Für Neueinsteiger bedeutet das noch mehr Content ohne Zusatzkosten und in der Praxis mehrere Hundert Stunden Spielzeit, bevor überhaupt ein Kauf nötig wird.

Mehr Details zu Evangelion: Ghosts of Desire und dem restlichen Evercold-Paket sollen auf den nächsten Fan-Festival-Stationen folgen, die für Ende Juli 2026 in Berlin und Ende Oktober 2026 in Tokio geplant sind.

Wie findet ihr die Kombination aus Final Fantasy 14 und Neon Genesis Evangelion, und was wünscht ihr euch vom Raid in Sachen Bosse, Story und Belohnungen? Schreibt es in die Kommentare.