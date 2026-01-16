Legendäre Beute in Borderlands 4: Drop-Raten dauerhaft erhöht!

Borderlands 4 hat am 15. Januar 2026 ein neues Update erhalten, das gleich mehrere wichtige Änderungen mit sich bringt. Im Mittelpunkt steht dabei eine dauerhafte Erhöhung der legendären Drop-Raten – eine Reaktion auf die heftige Kritik nach dem Ende des beliebten Seasons Lootings-Events. Zusätzlich wurden zwei der vier spielbaren Kammer-Jäger, Harlowe und Amon, umfassend gebufft. Damit versucht Entwickler Gearbox Software, auf die Community zu hören und das Loot-Shooter-Erlebnis weiter zu verbessern.

Legendäre Beute soll wieder lohnender sein

Was wurde an den Drop-Raten geändert? Seit dem Ende des Seasons Lootings-Events zum Jahreswechsel war die Stimmung in der Community gedämpft. Die Rückkehr zu den alten, niedrigeren Drop-Raten wurde von vielen als Rückschritt empfunden. Das neue Update bringt nun eine dauerhafte Erhöhung der Chance auf legendäre Beute – wie stark diese ausfällt, ist laut Gearbox jedoch nicht offiziell beziffert worden.

Spieleranalysen deuten darauf hin, dass die Erhöhung eher moderat ausgefallen ist. Der Drop von „Shiny“-Waffen – eine besonders seltene Kategorie – wurde beispielsweise nur um 0,2 Prozentpunkte angehoben. Auch die sekundären und tertiären Loot-Systeme blieben unangetastet. Dennoch zeigt Gearbox mit diesem Schritt, dass man das Feedback ernst nimmt.

Starke Buffs für Harlowe und Amon

Welche Kammer-Jäger profitieren vom Update? Während Vex und Rafa unverändert bleiben, erhalten Harlowe und Amon deutliche Verbesserungen.

Harlowe, die Gravitar, bekommt unter anderem:

Freeze Frame: +20% Bonus-Kryo-Schaden, Maximalstapel auf 5 erhöht

+20% Bonus-Kryo-Schaden, Maximalstapel auf 5 erhöht Endothermic Reaction: +6% Bonus durch Endothermic Aura

+6% Bonus durch Endothermic Aura Concurrence: Aktionsfähigkeit dauert 5% länger

Aktionsfähigkeit dauert 5% länger Control Group: Das Besiegen von verstrickten Gegnern stellt 6% Aktionsfähigkeit wieder her

Das Besiegen von verstrickten Gegnern stellt 6% Aktionsfähigkeit wieder her Heat Sink: +10% Aufladetempo der Aktionsfähigkeit

Amon, der Forgeknight, erhält noch umfassendere Buffs:

Forgeaxe & Forgehammer: Detonationsschaden um rund 72% erhöht

Detonationsschaden um rund 72% erhöht Hour of the Hammer: Aufschlagschaden +59%

Aufschlagschaden +59% Get the Lead Out: +5% Nachladegeschwindigkeit

+5% Nachladegeschwindigkeit Freezer Burn: +9% Kryo- und Feuer-Bonus-Schaden

+9% Kryo- und Feuer-Bonus-Schaden Armor of Contempt: +5% Overshield bei Aktionsfähigkeitsschaden

+5% Overshield bei Aktionsfähigkeitsschaden Blade Tempest: feuert jetzt 5 Schwerter pro Salve, Cooldown-Bug behoben

Warum Vex und Rafa unangetastet bleiben

Was ist der Grund für das Ausbleiben von Änderungen an den anderen Jägern? Vex und Rafa dominieren aktuell weite Teile des Spiels. Vex’ Crit Knife Build wurde zwar bereits früher generft, doch weiterhin gelten beide Charaktere als äußerst mächtig. Gearbox vermeidet offenbar gezielte Nerfs, um die Community nicht erneut zu verärgern – oder plant spätere Anpassungen mit größerem Kontext.

Einordnung im Kontext der Borderlands-Serie

Wie positioniert sich Borderlands 4 aktuell im Franchise? Das Spiel erschien am 12. September 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Version für Nintendo Switch 2 folgte Anfang Oktober 2025. In Borderlands 4 reist du auf den Planeten Kairos, wo du als einer von vier neuen Kammer-Jägern gegen den zeitreisenden Diktator Timekeeper kämpfst.

Obwohl der Launch laut Publisher Take-Two „verhaltener als erwartet“ verlief, entwickelt Gearbox die Welt konsequent weiter – inklusive neuer Beute, Balancing-Patches und Story-Inhalten. Besonders lobenswert: Die seamless World ohne Ladezeiten und neue Fortbewegungsmöglichkeiten wie der Greifhaken.

Wie es mit Borderlands 4 weitergehen könnte

Was ist für die nächsten Monate zu erwarten? Das Update vom Januar 2026 macht deutlich, dass Gearbox sowohl auf kurzfristiges Feedback eingeht als auch an langfristigen Systemverbesserungen arbeitet. Besonders interessant dürfte die Zukunft der Pearlescent-Waffen sein – diese gelten traditionell als ultimative Beute im Borderlands-Universum. Erste Hinweise deuten auf eine tiefgreifende Überarbeitung hin.

Auch neue Inhalte wie Events, Fraktionen oder weitere Buffs für die übrigen Vault Hunter sind nicht ausgeschlossen. Klar ist: Borderlands 4 hat noch lange nicht sein volles Potenzial entfaltet.

Was hältst du von den Änderungen im Januar-Update? Wünschst du dir weitere Buffs für bestimmte Charaktere oder mehr legendäre Beute? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!