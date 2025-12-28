Neue SHiFT-Codes für Borderlands 4 – Sichere dir kostenlose Skins und Schlüssel

Die Feiertage bringen für alle, die Borderlands 4 spielen, ein besonderes Geschenk: Gearbox hat im Rahmen der 12 Days of Mercenary Day-Aktion vier neue SHiFT-Codes veröffentlicht. Diese Codes schalten kostenlose kosmetische Inhalte und wertvolle Goldene Schlüssel frei, mit denen du in der Spielwelt legendäre Beute ergattern kannst.

Alle aktuellen Borderlands 4 SHiFT-Codes

Welche SHiFT-Codes sind derzeit aktiv? Gearbox hat insgesamt vier neue Codes veröffentlicht, die du bis zum 31. Dezember 2025 beziehungsweise 2030 einlösen kannst. Hier ist die vollständige Liste der aktuell gültigen Codes:

3HX3J-RJWSJ-CFBBC-3BJ3B-RWZ36 – A Winter Borderland Vault Hunter Skin (gültig bis 31.12.2030)

– A Winter Borderland Vault Hunter Skin (gültig bis 31.12.2030) BZ6J3-3JKHB-CX3B5-TTJTT-HJBZW – The World on His Shoulders Skin (gültig bis 31.12.2030)

– The World on His Shoulders Skin (gültig bis 31.12.2030) TSXBB-W9JH3-W63JC-TT33B-95JSX – 2 Goldene Schlüssel (gültig bis 31.12.2025)

– 2 Goldene Schlüssel (gültig bis 31.12.2025) 3H6JT-3ZJZ3-KXBJK-TB3TB-J33CX – 1 Goldener Schlüssel (gültig bis 31.12.2025)

Diese Belohnungen sind dauerhaft in deinem Inventar, sobald du sie eingelöst hast – es lohnt sich also, die Codes schnell zu sichern.

So löst du SHiFT-Codes in Borderlands 4 ein

Wie funktioniert die Einlösung der Codes? Um die SHiFT-Codes zu nutzen, musst du folgende Schritte befolgen:

Gehe auf die offizielle SHiFT-Website und melde dich mit deinem Account an. Stelle sicher, dass dein SHiFT-Konto mit deinem Spielkonto (Steam, PlayStation, Xbox usw.) verknüpft ist. Wechsle zum Bereich „Belohnungen“ und gib dort den SHiFT-Code ein. Wähle die Plattform aus, auf der du spielen möchtest – die verfügbaren Optionen richten sich nach deinem verknüpften Konto.

Was du über Goldene Schlüssel wissen solltest

Warum sind Goldene Schlüssel so wichtig? In Borderlands 4 dienen Goldene Schlüssel dazu, goldene Kisten zu öffnen, die mit hochwertiger Ausrüstung gefüllt sind. Diese enthalten häufig legendäre Waffen oder Ausrüstungsgegenstände, die dir beim Fortschritt im Spiel einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Vor allem für neue Vault Hunter wie Rafa, Harlowe, Amon oder Vex, die sich auf dem Planeten Kairos gegen den Diktator Timekeeper behaupten müssen, sind solche Items besonders hilfreich. Die Goldene-Kisten-Mechanik ist ein bewährter Bestandteil der Borderlands-Serie und sorgt regelmäßig für spannende Loot-Erlebnisse.

Weitere aktive SHiFT-Codes

Welche zusätzlichen Codes sind derzeit gültig? Neben den vier neuesten Codes sind noch viele weitere SHiFT-Codes aktiv. Hier eine Auswahl:

3ZXJB-HZBHT-KX3BK-BBTT3-BHHXJ – Children of the Vex Skin

J9XTB-SJWS3-WRTTC-BJTJJ-TH6TX – A Winter Borderland Echo-4 Drone Skin

T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 – 1 Goldener Schlüssel

JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R – Break Free Pack

JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB – Amon’s Cult Classic Skin

TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B – Rafa’s Savings Savior Skin

J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ – Harlowe’s Maliwannabee Skin

BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 – Vex’s Mass Market Appeal Skin

3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ – Gourd Your Loins Head und Hex Appeal Skin

Wie Gearbox mit SHiFT-Codes das Spiel am Leben hält

Welche Rolle spielen SHiFT-Codes für Borderlands 4? Seit dem Release am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC hat Gearbox regelmäßig neue SHiFT-Codes veröffentlicht, um die Community aktiv zu halten. Mit Blick auf das Jahr 2026, in dem der erste DLC-Charakter C4SH erscheinen soll, setzen die Entwickler auf kontinuierliche Belohnungen, um die Spielerzahl wieder zu steigern.

Die SHiFT-Codes sind ein zentraler Bestandteil dieser Strategie. Besonders in Verbindung mit Events wie den 12 Days of Mercenary Day bringen sie nicht nur neue Items, sondern stärken auch die Bindung zur Community.

Jetzt bist du gefragt

Welche der Belohnungen hast du dir bereits gesichert? Hast du vielleicht sogar schon legendäre Beute mit den Goldenen Schlüsseln gefunden? Teile deine Erlebnisse gerne in den Kommentaren!