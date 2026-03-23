Borderlands 4 auf PC – Gearbox meldet bis zu 20 Prozent mehr FPS seit 1.0.2

Borderlands 4 hatte es auf dem PC nach dem Launch im Herbst 2025 nicht leicht. Trotz ordentlicher Kritiken kippten die Stimmen in der Community schnell, weil viele mit massiven FPS-Einbrüchen, Rucklern und sogar Abstürzen zu kämpfen hatten, teils auch auf sehr starker Hardware.

Rund sechs Monate später wirkt die Lage deutlich entspannter. Gearbox hat in einem neuen Blogpost erklärt, welche Performance-Verbesserungen seit Version 1.0.2 bis zum aktuellen Build 1.5 umgesetzt wurden und wie groß die Effekte laut internen Messungen inzwischen ausfallen.

So stark soll die Performance gestiegen sein

Wie viel mehr FPS bringt das aktuelle Update? Laut Gearbox ist die durchschnittliche Bildrate seit Version 1.0.2 im Schnitt um etwa 20 Prozent gestiegen. Die Entwickler betonen dabei, dass die Optimierungen nicht zu spürbaren Einbußen bei der Bildqualität führen sollen.

Konkrete Beispiele nennt das Studio ebenfalls: Auf Mindestanforderungen soll Borderlands 4 von durchschnittlich 37,32 FPS auf 52,79 FPS geklettert sein. Auf einer RTX 4090 wird ein Sprung von 54,96 FPS auf 78,43 FPS angegeben.

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Messpunkt Version 1.0.2 Version 1.5 Durchschnitts-FPS bei Mindestanforderungen 37,32 FPS 52,79 FPS Durchschnitts-FPS mit RTX 4090 54,96 FPS 78,43 FPS

Weniger Ruckler, weniger Abstürze, bessere Ausreißer nach unten

Welche Probleme wurden neben den FPS angegangen? Gearbox spricht nicht nur von höheren Durchschnittswerten, sondern auch von spürbar weniger Stottern. Vor allem die niedrigeren Framerates sollen nun näher an den Durchschnitt heranrücken, was sich beim Spielen meist stärker bemerkbar macht als ein reines Plus bei der Spitze.

Auch bei den Abstürzen nennt der Blogpost eine konkrete Kennzahl: Die Crash-Rate soll aktuell bei nur noch 0,38 Prozent aller Sessions liegen. Das sei etwa die Hälfte dessen, was im Dezember erreicht wurde.

Unterm Strich zielt das Paket damit auf genau die Punkte, die PC-Nutzerinnen und PC-Nutzer seit Release am häufigsten kritisiert hatten:

FPS-Drops in anspruchsvollen Szenen

Stuttering und ungleichmäßige Frame-Times

Abstürze während regulärer Spielsitzungen

Warum die Milliarden Waffen eine echte Technik-Hürde sind

Was wurde technisch verändert? Gearbox geht auch auf eine Borderlands-Kernzutat ein, die gleichzeitig zur Performance-Falle werden kann: die gigantische Menge an prozedural erzeugten Waffen und ihren einzigartigen Bauteilen, Materialien und Effekten. Wenn ständig neue, bislang unbekannte Kombinationen auftauchen, kann das das Rendering zusätzlich belasten.

Eine der Maßnahmen: Borderlands 4 soll Grafiktreibern nun früher signalisieren, welche neuen Materialien bald gebraucht werden. So können sich Treiber und Pipeline besser vorbereiten, bevor die jeweiligen Assets tatsächlich im Spiel auftauchen. Die Idee dahinter: weniger Überraschungsmomente für das System, weniger Hänger für euch.

Dazu kommen weitere Stellschrauben bei Licht und Physik, die laut Gearbox sowohl GPU als auch CPU entlasten sollen, wenn viele Effekte gleichzeitig laufen.

Wie es 2026 weitergehen soll

Wann kommen die nächsten Optimierungen? Gearbox macht klar, dass die Arbeit an der PC-Performance noch nicht abgeschlossen ist. Gleichzeitig steht bereits ein klarer Update-Rhythmus im Raum: Wöchentliche Patches und monatliche Updates sind für das Jahr 2026 angekündigt, was weiteren Feinschliff an Stabilität und Framerate wahrscheinlich macht.

Während die PC-Version also weiter aufpoliert wird, gibt es auf anderer Seite einen Dämpfer: Die geplante Switch-2-Version befindet sich laut aktuellem Stand in einer Pause auf unbestimmte Zeit. Komplett gestrichen ist der Port damit zwar nicht, aber ein Release-Zeitfenster ist offen.

Wie läuft Borderlands 4 bei dir seit den letzten Updates: merkst du die versprochenen FPS-Pluspunkte und weniger Ruckler, oder kämpfst du weiterhin mit Problemen? Schreib es gern in die Kommentare.