Nintendo Switch 2 – Bloomberg berichtet über mögliche Preiserhöhung 2026

Nintendo-Fans müssen sich womöglich auf die nächste unangenehme Überraschung einstellen: Für die Nintendo Switch 2 steht offenbar eine Preiserhöhung im Raum. Die Konsole ist am 5. Juni 2025 erschienen und hat sich seitdem mit starker Technik-Ausstattung wie 1080p im Handheld-Modus und 4K im Dock sowie 256 GB internem Speicher als Premium-Gerät positioniert.

Jetzt sorgt ein Bericht von Bloomberg für Unruhe, weil Nintendo demnach 2026 über eine Anpassung des Preises nachdenken soll. Konkrete Zahlen oder ein Zeitpunkt wurden dabei nicht genannt, aber die Richtung ist klar: Der Hardware-Markt wird teurer, und Konsolen könnten als Nächstes nachziehen.

Preisdruck im Hardware-Markt

Warum könnte die Nintendo Switch 2 2026 teurer werden? Der entscheidende Treiber ist eine drohende Verknappung von Chips und Speicherbauteilen, die sich gerade durch den anhaltenden KI-Boom zuspitzen soll. Große KI-Projekte und neue Rechenzentren verschlingen enorme Mengen an Komponenten, die oft aus denselben Lieferketten stammen wie Teile für Konsolen.

Besonders brisant: Große RAM-Hersteller wie Samsung, SK Hynix und Micron sollen Exklusivdeals mit KI-Unternehmen geschlossen haben. Dadurch würden Kapazitäten vom klassischen Consumer-Markt abgezogen, was zuletzt bereits zu steigenden Preisen bei Standard-RAM geführt hat.

Wenn diese Entwicklung auf Konsolen-Komponenten durchschlägt, geraten Hersteller unter Druck, höhere Produktionskosten auszugleichen. Eine Preiserhöhung wäre dann ein naheliegender Hebel, auch wenn Nintendo laut Bericht noch keine finale Entscheidung getroffen haben soll.

Gaming wird insgesamt teurer!

Welche Rolle spielen die aktuellen Preissteigerungen in der Branche? Eine mögliche Switch-2-Anpassung würde in ein Muster passen, das viele von euch in den letzten Jahren bereits erlebt haben. Preissteigerungen betreffen nicht mehr nur einzelne Zubehörteile, sondern immer häufiger ganze Plattformen und Services.

In der laufenden Konsolengeneration gab es bereits mehrfach Anpassungen bei PlayStation- und Xbox-Hardware, dazu Preiserhöhungen bei Abo-Modellen wie Game Pass. Auch Nintendo hatte in der Vergangenheit bei Hardware und Sammlerstücken wie Amiibo immer wieder mit steigenden Kosten zu tun.

Für Käuferinnen und Käufer entsteht dadurch ein ungünstiger Mix: Hardware wird teurer, Speicherkarten und Zubehör sind ohnehin nicht billig, und parallel steigen an anderer Stelle die monatlichen Fixkosten. Eine Switch 2, die ohnehin als Premium-Nintendo-Konsole wahrgenommen wird, könnte dadurch noch stärker in die Preisdebatte rutschen.

Folgen für Nintendo und den Konsolenmarkt

Was bedeutet das für die Switch-2-Planung in Deutschland? Unterm Strich geht es für viele hierzulande vor allem um Timing und Planungssicherheit. Wer noch abwartet, könnte sich fragen, ob ein früher Kauf am Ende günstiger ist, oder ob Nintendo Bundles und Aktionen gegensteuert, um den Einstieg attraktiv zu halten.

Gleichzeitig zeigt der Blick zur Konkurrenz, wie angespannt die Lage werden kann: Bloomberg berichtet, dass Sony wegen möglicher RAM-Engpässe sogar über eine Verschiebung der PlayStation 6 nachdenken soll, mit einem Release-Zeitraum eher 2028 oder 2029. Das wäre ein deutliches Signal, wie ernst die Industrie die Komponentensituation nimmt.

Nintendo wiederum könnte vor einer heiklen Abwägung stehen: Höhere Preise könnten die Kauflaune dämpfen, zu niedrige Margen machen Hardware aber langfristig unattraktiv. Für die Switch 2, die erst seit Sommer 2025 auf dem Markt ist, wäre eine Erhöhung 2026 kommunikativ besonders sensibel.

Wie würdet ihr reagieren, wenn die Nintendo Switch 2 in Deutschland 2026 spürbar teurer wird: sofort zuschlagen, abwarten oder eher zur Konkurrenz wechseln? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.