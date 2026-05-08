God of War – Cory Barlog stichelt gegen Leaker, Faye-Gerüchte im Fokus

In den letzten Wochen sind rund um God of War auffällig viele Leaks und Gerüchte aufgetaucht und jetzt hat sich mit Cory Barlog ausgerechnet einer der wichtigsten Köpfe von Santa Monica Studio zumindest indirekt dazu geäußert. Viel konkreter wird es zwar nicht, aber der Tonfall spricht Bände: Barlog wirkt alles andere als begeistert über den aktuellen Leak-Wirbel.

Ausgelöst wurde die jüngste Spekulationswelle vor allem durch Aussagen des bekannten Leakers NateTheHate, die seit März 2026 in der Community die Runde machen. Seitdem wird intensiver denn je darüber diskutiert, wohin die Reihe nach God of War Ragnarök als Nächstes steuert.

Die aktuellen Gerüchte rund um den nächsten Serienteil

Worum geht es in den God-of-War-Leaks aktuell? Laut den Behauptungen von NateTheHate soll der nächste Teil der Reihe nicht Kratos in den Mittelpunkt stellen, sondern Faye, also seine Frau. Das wäre für die Marke ein deutlicher Perspektivwechsel und genau dieser Punkt hat viele Fans überrascht, weil Faye in den letzten Spielen zwar extrem wichtig ist, aber nie als spielbare Hauptfigur im Zentrum stand.

Dazu kommt die Aussage, dass ein möglicher Faye-Ableger spielerisch stärker auf Action setzen soll als die letzten beiden Hauptteile. Außerdem wurde ein Release-Zeitfenster in den Raum gestellt: Demnach könnte das Projekt, falls es keine Verschiebungen gibt, in der ersten Jahreshälfte 2027 erscheinen.

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Über NateTheHate hinaus kursieren weitere Behauptungen, die das Bild noch größer machen sollen. Unter anderem heißt es, Tyr könne eine zweite Hauptrolle bekommen. Zusätzlich wird über mehrere Mythologien spekuliert, darunter japanische und Maya-Mythologie, die im nächsten Kapitel eine größere Rolle spielen könnten.

Hauptfigur laut Leak: Faye

Schwerpunkt laut Leak: mehr Action-Fokus als in den letzten zwei Teilen

Release-Gerücht: erstes Halbjahr 2027

Weitere Spekulationen: Tyr als zweite zentrale Figur

Weitere Spekulationen: neue Mythologien wie japanisch und Maya

Barlogs Reaktion auf BlueSky und die Spitze gegen den Leaker

Was hat Cory Barlog konkret zu NateTheHate gesagt? Barlog hat das Thema nicht in einem langen Statement kommentiert, sondern in einem kurzen Austausch auf BlueSky. Ausgangspunkt war eine Diskussion darüber, welchen Nutzen ein überraschend veröffentlichtes Star-Fox-Direct von Nintendo haben könnte. Ein Nutzer witzelte, der einzige Grund dafür wäre, NateTheHate eine Woche lang vorzuführen.

Das würde ich total unterstützen.

Mehr Worte hat Barlog nicht gebraucht, um die Stimmung klarzumachen. Auch wenn der Kommentar knapp ist, wird in der Community vor allem eine Botschaft herausgehört: Wenn Leaks die Runde machen, sorgt das intern offenbar nicht für Begeisterung, sondern eher für genervtes Kopfschütteln.

Wie es mit God of War jetzt weitergehen könnte

Wann könnte es neue offizielle Infos geben? Die Leaks haben die Erwartungen an das nächste Sony-Showcase spürbar befeuert. NateTheHate hat zuletzt außerdem angedeutet, dass ein State-of-Play-Event noch vor Juni 2026 stattfinden könnte. Sollte das eintreffen, werden viele genau hinschauen, ob Sony oder Santa Monica Studio dort eine God-of-War-Ankündigung platzieren.

Für die Reihe wäre das nicht einmal der erste Überraschungsmoment in diesem Jahr. Zuletzt gab es bereits mehrere Schlagzeilen: Ein God of War Sons of Sparta Prequel wurde überraschend veröffentlicht, außerdem wurde ein Remake der God-of-War-Trilogie nach langer Gerüchtephase offiziell bestätigt. Eine zusätzliche Enthüllung zu einem komplett neuen Serienteil würde 2026 damit endgültig zu einem der lautesten Jahre für das Franchise machen.

Was tatsächlich als Nächstes kommt, bleibt offen, bis Santa Monica Studio selbst nachlegt. Klar ist aber: Der Leak-Diskurs hat die Community wieder voll im Griff und Barlogs kurzer Seitenhieb dürfte Öl ins Feuer gegossen haben.

Wie steht ihr zu den aktuellen Gerüchten rund um Faye als mögliche Hauptfigur und Barlogs Kommentar zu NateTheHate? Schreibt es gern in die Kommentare.