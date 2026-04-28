Steam Deck 2 lässt auf sich warten – Valve setzt auf echten Generationssprung

Valve hat sich erneut zur Zukunft des Steam Deck geäußert und dabei klargemacht, dass ein Nachfolger weiterhin fest auf der Agenda steht. Laut Pierre-Loup Griffais, einem langjährigen Valve-Entwickler, arbeitet das Unternehmen nach wie vor intensiv am Steam Deck 2, auch wenn es weiterhin kein konkretes Release-Zeitfenster gibt.

Interessant ist dabei vor allem der Ansatz: Valve will nicht einfach ein kleines Upgrade nachschieben, sondern wartet offenbar auf den Moment, in dem ein wirklich spürbarer Technologiesprung möglich ist. Für Fans des Handheld-PCs bedeutet das einerseits Geduld, andererseits aber auch die Aussicht auf ein deutlich runderes Gesamtpaket, statt eines schnellen Iterationsschritts.

Valve bleibt beim Plan eines echten Generationssprungs

Warum dauert das Steam Deck 2 so lange? Griffais hatte bereits 2025 betont, dass Valve ein Steam Deck 2 erst dann veröffentlichen will, wenn der Sprung groß genug ausfällt, um ihn im Alltag wirklich zu merken. Als Beispiel nannte er Leistungsgewinne von 20 bis 50 Prozent bei gleicher Akkulaufzeit, die aus seiner Sicht nicht ausreichen würden, um eine neue Generation zu rechtfertigen.

Stattdessen arbeitet Valve rückwärts von dem, was moderne Chipentwicklung und grundlegende Hardware-Verbesserungen in absehbarer Zeit möglich machen. Diese Analysephase sei bereits abgeschlossen, Valve habe also grundsätzlich eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie sich ein Steam Deck 2 anfühlen und was es leisten soll. Nur: Die passende Technologie, um diese Ziele zu treffen, ist offensichtlich noch nicht in einer Form verfügbar, die Valve für ein Massenprodukt nutzen möchte.

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Griffais ordnet das Steam Deck außerdem in eine längere Hardware-Linie ein. In seinen Worten lässt sich eine direkte Verbindung von Steam Controller und Steam Machine bis hin zum Steam Deck ziehen. Ein Steam Deck 2 soll dieses Muster fortsetzen und das gebündelte Know-how aus Valves Hardware-Projekten in ein neues Handheld-Design gießen.

Hardware-Pläne 2026 und die Auswirkungen auf das nächste Steam Deck

Welche Rolle spielt Valves Hardware-Jahr 2026? Laut Griffais soll die Hardware, die Valve 2026 veröffentlicht, das nächste Handheld direkt beeinflussen. Besonders im Fokus steht dabei eine neue Steam Machine, die auf 2026 zielt. Der Gedanke dahinter: Was Valve in diesem Produktzyklus über Komponenten, Treiber, Produktion und Nutzerbedürfnisse lernt, fließt später in ein Steam Deck 2 ein.

Gleichzeitig zeigt sich, dass der Markt Valve aktuell Grenzen setzt. Weltweite Engpässe, insbesondere rund um Speicher, haben zuletzt bereits Auswirkungen auf Valves Hardware-Kommunikation gehabt, etwa bei Zeitplan und Details rund um die neue Steam Machine. Für ein Handheld ist die Situation potenziell noch heikler, weil es in Leistung pro Watt deutlich näher an der Chip-Spitze operieren muss als ein kompakter Wohnzimmer-PC.

Lieferlage beim aktuellen Steam Deck bleibt ein Thema

Wie steht es um die Verfügbarkeit des Steam Deck? Auch vier Jahre nach dem Start bleibt das Steam Deck in seiner Grundidee dasselbe Gerät, das im Februar 2022 auf den Markt kam. Valve hat zwar Modelle nachgelegt, die vor allem bei Display- und Speichertechnik variieren, am grundsätzlichen Konzept wurde aber nicht gerüttelt.

Passend dazu gab es im Februar 2026 Berichte, dass sich die Versorgungslage wieder verschlechtert hat: Das Steam Deck war demnach in mehreren wichtigen Märkten ausverkauft, darunter auch Nordamerika und Europa. Sollte sich diese Lage fortsetzen, könnte das den Druck auf Valve erhöhen, die Produktion zu stabilisieren, während gleichzeitig die nächste Generation vorbereitet wird.

Was wünscht ihr euch konkret von einem Steam Deck 2: mehr Leistung, längere Akkulaufzeit, ein besseres Display oder vielleicht ein kompakteres Design? Schreibt es gern in die Kommentare.