Eets ist kurzzeitig gratis auf Steam – Free to Keep endet am 15. Juni 2026

Steam verteilt aktuell ein kleines Stück Puzzle-Geschichte: Eets, das 2006 erschienene und preisgekrönte Denkspiel von Klei Entertainment, ist für kurze Zeit gratis zu haben. Wer es dauerhaft behalten will, muss es allerdings bis zum 15. Juni 2026 der eigenen Bibliothek hinzufügen.

Das Timing ist kein Zufall: Mit der Aktion feiert Klei Entertainment das 20-jährige Jubiläum seines Erstlingswerks und bringt den Titel gleichzeitig zurück auf Steam. Eets war dort zuvor zeitweise nicht mehr erhältlich, weil es auf modernen Systemen als zu alt galt.

Gratis-Aktion auf Steam mit Deadline

Bis wann ist Eets kostenlos verfügbar? Laut Aktion läuft das Giveaway nur bis zum 15. Juni 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin könnt ihr Eets im Rahmen von Steam Free to Keep kostenlos einsammeln und dauerhaft behalten.

Wichtig dabei: Ihr müsst das Spiel nicht sofort installieren. Entscheidend ist, dass ihr es innerhalb des Zeitfensters eurer Steam-Bibliothek hinzufügt, dann bleibt es auch nach Ende der Aktion euer Besitz.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Nach Ablauf der Gratisphase soll Eets wieder regulär verkauft werden. Als Preis wird dabei 9,99 Euro genannt, entsprechend lohnt sich das schnelle Zugreifen doppelt, wenn ihr Puzzle-Spiele mögt oder einfach gern Klassiker in der Sammlung habt.

Darum lohnt sich der Puzzle-Klassiker heute noch

Was ist Eets für ein Spiel? Klei Entertainment beschreibt den Titel als Mischung aus Lemmings und The Incredible Machine. Euch erwarten über 100 knifflige Puzzle, in denen ihr mit cleveren Kettenreaktionen und dem richtigen Timing ans Ziel kommen müsst.

Auch aus heutiger Sicht kann sich die Historie sehen lassen: Bei Release gewann Eets den Casual-Game-of-the-Year-Award von Game Tunnel aus dem Jahr 2006 und steht bei Metacritic bei einem Score von 81. Auf Steam fällt das Echo ebenfalls überwiegend positiv aus. Viele der kritischen Stimmen beziehen sich dabei vor allem auf frühere technische Probleme auf älteren Windows-Versionen, während das Puzzle-Design selbst häufig gelobt wird.

Passend zur Rückkehr auf Steam gibt es zudem ein Update, das Eets wieder auf aktuellen PCs spielbar machen soll. Damit ist das Giveaway nicht nur ein Gratis-Deal, sondern auch eine echte Wiederveröffentlichung.

Klei Entertainment blickt zurück und nach vorn

Warum ist die Rückkehr von Eets für Fans interessant? Eets ist das erste Spiel, das Klei Entertainment sowohl entwickelt als auch veröffentlicht hat. Das Studio ist heute vor allem durch den Erfolg von Dont Starve bekannt, vergisst zum Jubiläum aber offensichtlich nicht, wo alles angefangen hat.

Gleichzeitig geht der Blick nach vorn: Im April 2026 wurde mit Dont Starve Elsewhere bereits das nächste Projekt angekündigt. Wer Klei Entertainment erst über spätere Hits kennengelernt hat, bekommt mit Eets jetzt die Gelegenheit, die Wurzeln des Studios nachzuholen.

Habt ihr Eets früher schon gespielt oder greift ihr jetzt erstmals zu und sammelt es für eure Steam-Bibliothek ein? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.