Voidling Bound auf Steam – Creature-Collector als Third-Person-Shooter mit 94 Prozent positiv

Auf Steam sorgt gerade ein frisches Indie-Spiel für Gesprächsstoff, das sich klar an der Monster-Sammel-Formel orientiert, aber sie in ein Sci-Fi-Setting samt Shooter-Gameplay überführt. Voidling Bound ist erst seit Kurzem verfügbar und startet direkt mit einem starken Stimmungsbild: 94 Prozent sehr positive Bewertungen.

Wer nach Alternativen sucht, die irgendwo zwischen Pokémon-Vibes, Palworld-Anleihen und eigenem Twist liegen, sollte den Titel im Blick behalten. Vor allem, weil Voidling Bound nicht nur aufs Sammeln setzt, sondern euch die Kreaturen auch wirklich aktiv spielen lässt.

Sci-Fi-Monsterjagd mit Shooter-Fokus

Was macht Voidling Bound anders als klassische Creature-Collector? Der auffälligste Unterschied: Statt einen menschlichen Trainer zu steuern, übernehmt ihr die Kontrolle über die Aliens selbst. Dadurch fühlt sich das Fortschrittssystem weniger nach Menü-Kommandos an und mehr nach direkter Action, weil Bewegung, Kämpfe und Erkundung unmittelbar an die jeweiligen Kreaturen gekoppelt sind.

Gameplay-seitig setzt das Spiel auf Third-Person-Shooter-Mechaniken, kombiniert mit dem bekannten Sammel-und-Optimier-Loop. Der Sci-Fi-Anstrich passt dabei nicht nur optisch, sondern prägt auch den Ton: Ihr seid keine klassische Monstertrainer-Figur, sondern bewegt euch durch eine Welt, die eher nach Space-Abenteuer als nach Pokémon-Route wirkt.

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Gerade Fans, die in Creature-Collecting-Spielen etwas mehr „Hands-on“-Gameplay wollen, könnten hier hängen bleiben, weil Kämpfe und Progression stärker nach Action-Spiel aussehen als nach rundenbasierter Routine.

Bewertungen, Demo und Launch-Rabatt

Wie gut kommt Voidling Bound zum Start an? Zum Zeitpunkt der Auswertung kommt Voidling Bound auf 579 Nutzerwertungen auf Steam, wovon 544 eine Empfehlung aussprechen. Das Ergebnis sind 94 Prozent sehr positive Reviews und damit ein sehr überzeugender Launch für ein neues Indie-Projekt in einem inzwischen ziemlich vollen Genre.

Praktisch: Auf Steam gibt es eine Demo, falls du erst einmal testen willst, ob dir Mischung aus Shooter und Kreaturenmanagement liegt. Zusätzlich läuft zum Launch ein zeitlich begrenzter Rabatt von 10 Prozent bis zum 23. Juni 2026.

Steam-Status Details Bewertungen 579 insgesamt, davon 544 Empfehlungen Gesamtwertung 94 Prozent sehr positiv Demo Verfügbar Launch-Rabatt 10 Prozent bis 23. Juni 2026

Stärken, Umfang und die häufigsten Kritikpunkte

Welche Features lobt die Community besonders? In den Reviews werden vor allem langfristige Motivationssysteme positiv hervorgehoben. Dazu zählt das Züchten samt Wertevererbung, was für viele ein echter „Endgame“-Motor ist, weil Optimierung nicht nach ein paar Stunden endet.

Ebenfalls gut kommt ein Sanctuary an, in dem ihr eure Voidlings streicheln und umbenennen könnt. Das klingt nach Kleinigkeit, ist bei Sammelspielen aber oft ein entscheidender Wohlfühlfaktor, weil Bindung zu den eigenen Kreaturen entsteht.

Züchten und Wertevererbung als Langzeitziel

Sanctuary zum Streicheln und Umbenennen der Voidlings

Hohe Varianz durch geheime Varianten, 30 Entwicklungen und Kreaturen-Spleißen

Beim Umfang ist interessant: Es gibt zwar nur 9 Basis-Voidlings, laut Community sollen durch geheime Varianten, 30 Entwicklungen und die Möglichkeit, Kreaturen miteinander zu verschmelzen, aber hunderte Kombinationen möglich sein. In den Vergleichen fallen dabei neben Pokémon auch Namen wie Spyro, Skylanders, Spore und Darkspore, wobei besonders der nostalgische Darkspore-Vergleich öfter genannt wird.

Wo sehen Reviews noch Luft nach oben? Die häufigste Kritik zielt auf die Missionen: Einige wünschen sich mehr Abwechslung bei den Objectives, weil sich Aufgaben sonst schnell wiederholen können. Gleichzeitig wird destruktives Gameplay in bestimmten Einsätzen gelobt, was zeigt, dass die Grundidee funktioniert, aber mehr Varianten gut tun würden. Außerdem taucht immer wieder der Wunsch nach Koop auf, weil viele darin das Potenzial für den nächsten großen Sprung sehen.

Wie sieht es bei dir aus: Reizt dich die Mischung aus Third-Person-Action und Kreaturen-Sammeln, oder bist du in dem Genre inzwischen schon übersättigt? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.