Scratch the Cat – Retro-3D-Plattformer mit Rhythmus-Fokus, Release 2027 geplant

Auf Steam sorgt gerade ein frischer Indie-3D-Plattformer für Aufmerksamkeit, weil er bei vielen sofort Retro-Gefühle weckt: Scratch the Cat setzt sichtbar auf das Maskottchen-Plattformer-Feeling, das Fans seit den großen Genre-Klassikern lieben. Optisch und vom grundlegenden Spielgefühl her erinnert das Projekt an eine Mischung aus dem geradlinigen Level-Fokus von Crash Bandicoot und dem Sammel-Charme von Spyro the Dragon.

Entwickelt wird Scratch the Cat von FlatPonies, einem kleinen Indie-Studio, das sich selbst als verspieltes Team mit Humor beschreibt und Games machen will, die sowohl jüngere Zielgruppen als auch nostalgische Erwachsene ansprechen. In Arbeit ist das Spiel seit 2023, erstmals gezeigt wurde es 2025.

So spielt sich Scratch the Cat

Welche klassischen Stärken greift Scratch the Cat auf? Im Kern setzt Scratch the Cat auf ein Collect-a-thon-Gefühl, bei dem Erkundung und saubere Bewegung belohnt werden. Überall in der Spielwelt warten Sammelobjekte, die nicht einfach nur herumliegen, sondern teils kleine Rätsel, clevere Routen oder das Kombinieren mehrerer Moves verlangen.

Bei den Bewegungsoptionen klingt das Paket nach klassischer 3D-Plattformer-Schule: Laufen, Springen, Sliden, Klettern und Schwimmen gehören zum Repertoire. Dazu kommt ein eher familienfreundlicher Ansatz bei Auseinandersetzungen, der als nicht-gewalttätig beschrieben wird und trotzdem an die dynamischen Begegnungen bekannter Genrevertreter erinnern soll.

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Wie stark orientiert sich das Level-Design an Crash Bandicoot? Ein spannender Punkt ist die Kamera- und Perspektivvielfalt. Während viele 3D-Plattformer überwiegend auf die klassische Kamera hinter dem Charakter setzen, scheint Scratch the Cat in Abschnitten zwischen unterschiedlichen Blickwinkeln zu wechseln. Damit wirkt das Level-Design stellenweise geradliniger und mehr auf Timing ausgelegt, ohne das Erkunden komplett fallen zu lassen.

Musik und Rhythmus als Kernidee

Was macht Scratch the Cat im Vergleich zu anderen Genre-Spielen besonders? Der auffälligste Twist ist die musikalische Ausrichtung: Scratch the Cat spielt in einer musikalischen Welt, in der Beats und Pulse direkten Einfluss aufs Gameplay nehmen. Plattformen, Hindernisse und Rhythmus-Elemente sollen im Takt reagieren, wodurch ein Flow entsteht, der mehr ist als nur Hintergrundmusik.

Ihr müsst einen Platforming-Flow meistern, bei dem Drums, Plattformen und Hindernisse im Rhythmus pulsieren, und eure Moves aneinanderketten, um euren eigenen Bewegungsstil zu mischen.

Das klingt nach einem Konzept, das sich besonders für Fans eignet, die gern Routen optimieren, Sprünge timen und Bewegungsabfolgen verfeinern. Wenn es gut umgesetzt ist, könnte genau dieser Rhythmus-Fokus Scratch the Cat von der Masse an Retro-inspirierten 3D-Plattformern absetzen.

Release-Pläne, Umfang und Plattformen

Wann erscheint Scratch the Cat und für welche Systeme ist es geplant? FlatPonies peilt für 2026 eine spielbare Demo an. Der Release des kompletten Spiels ist aktuell für das erste Quartal 2027 vorgesehen, wobei dieses Zeitfenster noch nicht als endgültig gilt.

Inhaltlich ist von mehr als 20 Stunden Spielzeit die Rede, außerdem von Dutzenden Levels, die sich mit neuen Fähigkeiten erneut besuchen lassen sollen. Das deutet auf einen Aufbau hin, bei dem man später gezielt zurückkehrt, um bislang unerreichbare Bereiche abzuklappern und noch mehr Sammelobjekte einzusammeln.

Plattformseitig ist Scratch the Cat derzeit für PC via Steam sowie für Xbox Series und PlayStation 5 geplant. Zusätzlich werden auch Veröffentlichungen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 anvisiert.

Wie gefällt euch der Mix aus Crash-Bandicoot-ähnlicher Level-Struktur, Spyro-Vibes und Rhythmus-Gameplay, und würdet ihr eine Demo 2026 direkt ausprobieren? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.