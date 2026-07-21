Agent 64, neuer Retro-Shooter im GoldenEye-Stil startet am 11. August 2026

Ein neuer Retro-Shooter schickt sich an, das Herzstück einer ganzen FPS-Ära wiederzubeleben: Agent 64: Spies Never Die erscheint am 11. August 2026 auf Steam und versprüht schon jetzt massive GoldenEye-007-Vibes. Der Look setzt auf kantige Low-Poly-Optik wie auf dem Nintendo 64, kombiniert das Ganze aber mit moderner Beleuchtung, sodass Nostalgie und Technik-Polish gleichzeitig zünden.

Hinter dem Projekt steckt das Studio Replicant D6, das nach eigenen Angaben über fünfeinhalb Jahre an dem Spiel gearbeitet hat. Ein Preis ist auf Steam derzeit noch nicht genannt, und auch eine Vorbestellung ist aktuell nicht verfügbar. Der Release-Termin steht dafür jetzt fest, und für Fans klassischer Konsolen-Shooter dürfte das Datum im Kalender markiert sein.

Ein Retro-Hommage mit moderner Technik

Was ist Agent 64: Spies Never Die? Im Mittelpunkt steht Geheimagent John Walter, der sich durch eine 14-Missionen-Kampagne kämpft. Die Entwickler beschreiben das Spiel als Hommage an die geliebten Konsolen-Shooter der 90er und verorten es stilistisch sinngemäß in einer Zukunft, wie sie sich das Jahr 1997 vorgestellt hat. Schon der Titel klingt dabei bewusst nach Spionagekino und klassischer Agenten-Action.

Die Parallelen zu GoldenEye 007 sind allerdings nicht nur optischer Natur. Wer damals Stunden in verwinkelten Levels verbracht hat, Ziele erledigte, Keycards suchte und dabei ständig auf die nächste Wache gefasst war, dürfte sich hier sofort zu Hause fühlen. Gleichzeitig wirkt das Spiel nicht wie eine bloße Kopie, sondern eher wie ein liebevoller Nachfolger, der alte Ideen aufgreift und sie mit heutigen Standards zusammenführt.

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Agent 64: Spies Never Die ist eine Hommage an die geliebten Konsolen-Shooter der 90er und fühlt sich an wie direkt aus einer Zukunftsvision von 1997.

Multiplayer wie früher und Koop für die komplette Kampagne

Welche Multiplayer-Features sind dabei? Besonders spannend: Agent 64: Spies Never Die setzt auf lokalen Splitscreen, genau das Feature, das auf der Couch damals ganze Freundschaften auf die Probe gestellt hat. Zusätzlich gibt es Online-Matches mit bis zu acht Gegnern, sodass das Duellieren nicht an der Wohnzimmer-Tür endet.

Ein weiteres Highlight ist der voll spielbare Koop-Modus für die gesamte Kampagne. Damit eignet sich der Titel nicht nur für Nostalgie-Runden, sondern auch für gemeinsame Abende, bei denen ihr euch Level für Level durchschießt und Missionsziele abarbeitet, statt nur schnell ein paar Runden Deathmatch mitzunehmen.

Paradox Mode bringt Cheats und Chaos zurück

Was steckt hinter dem Paradox Mode? Wer es weniger ernst und deutlich experimenteller mag, bekommt mit dem Paradox Mode eine Art Spielwiese: Laut Entwickler sind über 70 Modifikatoren und Cheats enthalten, die den Ablauf spürbar verändern und sich ideal für verrückte Fun-Runs eignen.

Genannt werden unter anderem folgende Optionen:

Big Heads

Langsame Kugelgeschwindigkeit

Kein Nachladen

Weitere Modifikatoren und Cheats, die Gameplay und Regeln variieren

Gerade diese Mischung aus ernstzunehmender Spionage-Action und bewusst albernen Varianten wirkt wie eine direkte Liebeserklärung an die Zeit, in der Cheat-Menüs und abgedrehte Mutatoren fester Bestandteil vieler Klassiker waren.

Ein langer Weg bis zum Release

Wie lange ist Agent 64 schon in Entwicklung? Bis zur Veröffentlichung war es ein echter Marathon. Bereits 2021 gab es eine Alpha im Rahmen von Steam Next Fest, später folgte 2022 eine weitere Demo. 2026 lief zudem ein Online-Playtest, der anschließend durch eine neue Singleplayer-Demo ersetzt wurde. Unterm Strich konnten Interessierte also über Jahre verschiedene Entwicklungsstände ausprobieren, mussten aber auch entsprechend lange auf die Vollversion warten.

Ob Agent 64: Spies Never Die am Ende wirklich in die Fußstapfen eines Genre-Giganten treten kann, wird sich ab dem 11. August 2026 zeigen. GoldenEye 007 gilt nicht ohne Grund als einer der einflussreichsten First-Person-Shooter überhaupt, und genau diese Messlatte hängt jetzt sichtbar über dem Projekt.

Wie steht ihr zu dem Retro-Ansatz: Ist Agent 64: Spies Never Die für euch ein Pflichtkauf, oder seid ihr bei GoldenEye-Vergleichen eher vorsichtig geworden? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.