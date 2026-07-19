Wolfenstein als Pen-and-Paper-Rollenspiel angekündigt – Crowdfunding ab 2026

Wolfenstein meldet sich offiziell zurück, allerdings nicht mit einem neuen Shooter, sondern mit einem Tabletop-Projekt: MachineGames, Bethesda und Modiphius arbeiten gemeinsam an Wolfenstein: The Roleplaying Game. Auf der Crowdfunding-Plattform GameFound ist bereits eine eigene Projektseite online, die Unterstützerkampagne soll im Release-Zeitfenster Herbst 2026 starten.

Damit bekommen Fans nach längerer Funkstille endlich wieder frischen Nachschub aus dem Universum rund um B.J. Blazkowicz und den Widerstand. Und auch wenn der Fokus diesmal auf dem Spieltisch liegt, füttert die Ankündigung gleichzeitig die Hoffnung, dass die Videospielreihe langfristig ebenfalls wieder Fahrt aufnimmt.

Wolfenstein wird zum Pen-and-Paper

Was ist Wolfenstein: The Roleplaying Game? Das neue Tabletop-Rollenspiel ist offiziell lizenziert und spielt in Wolfensteins alternativer Version der 1960er-Jahre in den USA. Statt eine vorgegebene Action-Figur zu steuern, erstellt ihr euren eigenen Widerstandskämpfer und stellt euch den Nazi-Streitkräften in Missionen, die sich deutlich stärker nach improvisierten Story-Momenten anfühlen dürften als nach klassischen Leveln.

Entwickelt wird das Projekt von Modiphius Entertainment, einem etablierten Publisher, der bereits Tabletop-Rollenspiele zu Star Trek, Fallout, Skyrim und Mass Effect umgesetzt hat. Für Wolfenstein setzt Modiphius auf das hauseigene 2d20-Regelsystem, bei dem zwei 20-seitige Würfel geworfen und die Ergebnisse gegen die Werte des Charakterbogens geprüft werden.

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Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es aktuell nicht, aber das Zeitfenster für den Start der GameFound-Pledges steht: Herbst 2026. Wer ein Auge auf Sammler-Editionen, Zusatzmaterial oder Stretch Goals wirft, sollte den Zeitraum also im Kalender markieren.

Regeln, Mechaniken und erste Besonderheiten

Welche Gameplay-Ideen stechen beim TTRPG heraus? Besonders auffällig ist eine Mechanik mit dem Namen I AM PREPARED TO DIE. Sie erlaubt es, komplett zu heilen, Momentum wieder aufzufüllen und sofort ein Upgrade zu erhalten, hat aber einen harten Preis: Der nächste Tod ist endgültig und damit permanent.

Zusätzlich ist von einer Krisen-Mechanik die Rede, die den Druck in kritischen Situationen erhöhen und die momentane Herausforderung im Spielverlauf dynamisch anziehen soll. Das passt gut zu Wolfensteins Tonfall, der traditionell zwischen Verzweiflung, Widerstandspathos und brachialer Eskalation pendelt.

Unterm Strich klingt das nach einem Regelpaket, das nicht nur auf Würfelglück setzt, sondern gezielt Entscheidungen erzwingt, bei denen ihr Risiko gegen kurzfristige Power abwägen müsst.

Ein Lebenszeichen für die Videospielreihe

Kommt auch ein neues Wolfenstein als Videospiel? Offiziell bestätigt ist aktuell nur das Tabletop-Rollenspiel, doch der Zeitpunkt fällt in eine Phase, in der die Gerüchteküche ohnehin brodelt. In einer NoClip-Dokumentation aus September 2025 hatte ein Entwickler von MachineGames sinngemäß angedeutet, dass das Team mit Wolfenstein noch nicht fertig sei.

Wir sind mit Wolfenstein noch nicht fertig.

Seitdem häufen sich Spekulationen über einen neuen Hauptteil, gestützt durch mehrere Gerüchte und Leaks aus dem Jahr 2026, darunter auch Hinweise auf eine mögliche Casting-Anfrage. Eine offizielle Bestätigung für ein neues Wolfenstein-Videospiel steht aber weiterhin aus.

Klar ist: Ein neues, offiziell lizenziertes Projekt hält die Marke sichtbar und gibt der Community bis auf Weiteres zumindest eine neue Spielwiese, auch wenn sie diesmal auf dem Tisch statt auf dem Bildschirm stattfindet.

Das gab es bereits auf dem Spieltisch

Welche Wolfenstein-Tabletop-Spiele existieren schon? Wolfenstein hatte bereits 2022 eine offizielle Tabletop-Umsetzung: Wolfenstein: The Board Game von Archon. Das Spiel setzte auf Dungeon-Crawler-Strukturen und ließ euch als B.J. Blazkowicz durch eine Nazi-Festung stürmen, um Hitler auszuschalten.

Wie das kommende Rollenspiel orientierte sich auch dieses Brettspiel klar an der modernen MachineGames-Ära, insbesondere an Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein 2: The New Colossus. Der neue TTRPG-Ansatz dürfte nun vor allem jene abholen, die weniger auf feste Szenarien und mehr auf Kampagnen, Charakterentwicklung und freie Entscheidungen stehen.

Wie gefällt euch die Richtung mit Wolfenstein: The Roleplaying Game, und würdet ihr lieber sofort einen neuen Shooter sehen oder habt ihr Lust auf eine Tabletop-Kampagne im Wolfenstein-Universum? Schreibt es gern in die Kommentare.